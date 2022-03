Aggiungi il tuo nome alla seguente lettera al presidente Biden e al Congresso chiedendo che gli Stati Uniti sostengano e si impegnino a raggiungere i compromessi necessari, come riconoscere l'Ucraina come paese neutrale e non espandere ulteriormente la NATO verso est.

Negoziare per la pace in Ucraina!

Gli Stati Uniti, che hanno avuto un ruolo importante nell'esacerbare il conflitto che ha portato all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, devono ora avere un altrettanto ruolo importante nei negoziati tra Ucraina e Russia per raggiungere un cessate il fuoco. Aggiungi il tuo nome alla seguente lettera al presidente Biden e al Congresso chiedendo che gli Stati Uniti sostengano e si impegnino a raggiungere i compromessi necessari, come riconoscere l'Ucraina come paese neutrale e non espandere ulteriormente la NATO verso est.

Egregio presidente Biden e Congresso degli Stati Uniti,

La guerra in Ucraina sta imperversando, con solo uno stretto canale diplomatico esistente tra Ucraina e Russia. I negoziati sono stati a malapena in grado di realizzare corridoi umanitari per i civili per far arrivare cibo, acqua e altre forniture. Il raggiungimento di un cessate il fuoco urgente è ancora fuori portata. Al fine di sostenere i negoziati, gli Stati Uniti devono fornire una chiara articolazione di quali compromessi sosterranno gli USA e la NATO.

Non c'è soluzione militare al conflitto in Ucraina, un paese ritrovatosi nel fuoco incrociato tra Stati Uniti e Russia, le due nazioni nucleari maggiormente armate del mondo. Mentre gli Stati Uniti e il mondo stanno giustamente denunciando l'invasione di un paese sovrano, il bombardamento di civili, la distruzione di case e ospedali e le minacce di attacchi nucleari da parte di Putin, risulta necessario riconoscere e affrontare il ruolo principale che gli Stati Uniti hanno nell'esacerbare il conflitto che ha portato all'invasione russa.

gli Stati Uniti hanno esacerbato il conflitto, rompendo la promessa di non espandere la NATO nell'Europa Orientale, piazzando missili offensivi in Romania e Polonia che potrebbero raggiungere la Russia in pochi minuti, armando le forze ucraine, continuando a "modernizzare" l'arsenale nucleare degli Stati Uniti e ritirandosi dai principali trattati di non proliferazione. Un conflitto che ha portato all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sappiamo che la Russia deve ritirare le sue truppe e impegnarsi a rispettare la sovranità dell'Ucraina, ma gli Stati Uniti devono essere pronti a scendere a compromessi e sostenere i negoziati tra Ucraina e Russia impegnandosi a quanto segue:

rifiutare una no-fly zone sull'Ucraina;

non espandere la NATO;

riconoscere l'Ucraina come paese neutrale;

trovare una via d'uscita per l'abolizione delle sanzioni alla Russia;

sostenere ad un accordo di sicurezza internazionale per proteggere gli interessi di tutti i popoli del continente europeo in modo da rimanere liberi da guerra e occupazione;

sostenere la demilitarizzazione ucraina nella misura in cui i missili sarebbero vietati;

fornire aiuti umanitari all'Ucraina e sostenere i rifugiati ucraini.

Noi sottoscritti, chiediamo di sollecitare il presidente Zelensky a impegnarsi in vigorosi negoziati per raggiungere un accordo per porre fine ai combattimenti.

Cordialmente

