Forze speciali della Nato già operano in Ucraina

Un'operazione segreta che coinvolge le forze delle operazioni speciali statunitensi indica l'entità dello sforzo per assistere l'esercito ucraino che non ha ancora ricevuto le nuove armi.

Mentre le truppe russe portano avanti una feroce campagna per impadronirsi dell'Ucraina orientale, la capacità della nazione di resistere all'assalto dipende più che mai dall'aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati, inclusa unae spie che si affrettano a fornire armi, intelligence e formazione, secondo i funzionari statunitensi ed europei.

Gran parte di questo lavoro avviene al di fuori dell'Ucraina, ad esempio nelle basi in Germania, Francia e Gran Bretagna. Ma anche se l'amministrazione Biden ha dichiarato che non dispiegherà truppe americane in Ucraina, alcuni uomini della C.I.A. hanno continuato ad operare segretamente nel paese, principalmente nella capitale, Kiev, dirigendo gran parte dell'enorme quantità di intelligence che gli Stati Uniti condividono con le forze ucraine, secondo i funzionari attuali e del passato.

Allo stesso tempo, anche alcune dozzine di commando di altri paesi della NATO, tra cui Gran Bretagna, Francia, Canada e Lituania, hanno lavorato all'interno dell'Ucraina. Gli Stati Uniti hanno ritirato i propri 150 istruttori militari prima dell'inizio della guerra a febbraio, ma i commando di questi alleati sono rimasti o sono entrati e usciti dal paese da allora, addestrando e consigliando le truppe ucraine e fornendo un'assistenza sul terreno per armi e altri aiuti, hanno detto tre funzionari statunitensi.

