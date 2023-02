La strage di Odessa, una delle vicende più controverse della storia ucraina

Il rapporto dell'Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, intitolato "Report on the human rights situation in Ukraine" e datato 15 giugno 2014, presenta una sintesi della situazione dei diritti umani in Ucraina nel periodo che va dal 2 marzo al 15 giugno 2014.

Il rapporto rileva una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi, torture, detenzioni arbitrarie, restrizioni della libertà di espressione e di associazione, discriminazione etnica e religiosa, violenza sessuale e altre forme di abuso contro i civili. Inoltre, si segnalano anche violazioni commesse dalle forze di sicurezza e dai gruppi armati non governativi, compresi i separatisti filo-russi nell'est del paese.

Il rapporto sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani in Ucraina e di prevenire ulteriori violazioni, invitando le autorità ucraine a indagare e perseguire i responsabili di questi crimini. Il rapporto invita inoltre la comunità internazionale a sostenere gli sforzi per promuovere e proteggere i diritti umani in Ucraina.