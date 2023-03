Crimea Chiudi

Il canale televisivo americano NBC ha pubblicato un rapporto dalla Crimea girato da giornalisti che sono arrivati sulla penisola attraverso il ponte di Crimea.

"La troupe cinematografica di NBC News è arrivata in Crimea in treno da Mosca attraverso il ponte di Kerch, che è stato fatto saltare in aria lo scorso autunno, il che è stato un colpo strategico e simbolico per Putin. Ora è stato completamente restaurato, ma è probabile che diventi di nuovo un bersaglio se i combattimenti raggiungono la penisola", dice il testo sul sito web del canale.

Si legge inoltre: "Persistono dubbi, tuttavia, sul fatto che gli Stati Uniti e altri alleati siano disposti a dare all'Ucraina la potenza di fuoco di cui potrebbe aver bisogno per un'operazione così ambiziosa, soprattutto data la posizione del Cremlino secondo cui la Crimea rappresenta una linea rossa. "La questione della Crimea e la questione di cosa succederà lungo la strada, è qualcosa a cui arriveremo", ha detto domenica il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan su "Meet the Press" di NBC News. La sottosegretario di Stato Victoria Nuland ha recentemente affermato che "almeno la Crimea deve essere smilitarizzata", anche se non ha detto come potrebbe essere fatto".

Gli autori della storia della NBC riferiscono che la maggior parte dei loro interlocutori in Crimea tra i residenti locali lo chiamano il territorio della Russia. Allo stesso tempo, il canale parla della soppressione della libertà di parola sulla penisola, ma menziona che anche prima dell'annessione del 2014, la popolazione era più filorussa che nel resto dell'Ucraina.

Il servizio tocca anche la questione dei diritti umani: "Un comitato delle Nazioni Unite ha recentemente accusato la Russia di uccisioni extragiudiziali, rapimenti, procedimenti giudiziari politicamente motivati, discriminazione e violenza in Crimea".

