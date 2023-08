Dal "Council for Foreign and Defense Policy (SWAP)" una condanna delle minacce nell'uso dell'atomica

Un importante Statement redatto il mese scorso dal "Council for Foreign and Defense Policy" (vedi riquadro) denuncia l'irresponsabile retorica di minaccia nell'uso dell'arma nucleare tattica in caso di sviluppi negativi nel conflitto in corso, sottolineando le conseguenze di distruzione globale e sofferenze non solo per il proprio popolo ma ad altri Paesi del mondo.

"Recentemente sono state rilasciate dichiarazioni (alcune delle quali rilasciate da membri dello SWAP) che promuovono, seppur con molte riserve, l'idea di un attacco nucleare preventivo da parte della Russia in caso di uno sviluppo negativo dell'operazione militare in Ucraina e nei territori dei paesi limitrofi. Coloro che fanno queste affermazioni non solo speculano sull'uso di armi nucleari tattiche sul territorio dell'Ucraina, ma propongono anche di attaccare i membri fondatori della NATO.

Siamo tutti ben consapevoli dei dati di studi precedenti e più recenti che mostrano l'entità delle possibili conseguenze della guerra nucleare. È altamente irresponsabile fare affidamento sulla speranza che un conflitto nucleare limitato possa essere gestito e prevenuto dall'escalation in una guerra nucleare globale. Ciò significa che sono in gioco decine o addirittura centinaia di milioni di vite umane in Russia, Europa, Cina, Stati Uniti e altre parti del mondo. È una minaccia diretta per l'intera umanità."

E ancora:

"È inaccettabile che la retorica pseudo-teorica e le affermazioni emotive, sulla scia dei cosiddetti talk show, creino nella società tali sentimenti che potrebbero portare a decisioni disastrose.

Questi non sono più concetti teorici. Non è solo una minaccia diretta a tutta l'umanità, ma anche una proposta molto concreta per uccidere tutte le persone che amiamo e a cui teniamo."

E' anche un appello rivolto ai propri stessi membri:

"Noi, membri del Consiglio per la politica estera e di difesa, riteniamo tali dichiarazioni assolutamente inaccettabili e le condanniamo inequivocabilmente. Nessuno dovrebbe mai ricattare l'umanità con la minaccia di un attacco con armi nucleari, figuriamoci dare l'ordine di usarle in combattimento.

Invitiamo tutti i membri della SWAP ad approvare questa dichiarazione."

Seguono le numerose firme degli aderenti all'Organizzazione, elencati nel dettaglio nel documento originale allegato in fondo alla pagina.