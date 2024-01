Israeliani contestano il governo Netanyahu

"Non formeremo un governo di razzisti, non formeremo un governo di criminali", cantavano i manifestanti. "Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà", ha dichiarato Yonatan Shamriz, il cui fratello Alon, ostaggio a Gaza, è stato ucciso dai soldati israeliani.

Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Tel Aviv contro il governo israeliano, chiedendo le dimissioni del primo ministro Benyamin Netanyahu

I manifestanti, che si sono radunati nel centro della città, hanno denunciato il fallimento dell'esecutivo dopo i fatti del 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato una serie di sanguinosissimi attacchi contro Israele.

"Netanyahu ha fallito nel suo compito di proteggere i cittadini israeliani", hanno dichiarato i manifestanti.

In un video della manifestazione, una donna viene trascinata con la forza dai poliziotti, che la picchiavano e la prendevano a calci. La polizia poi l'ha presa da parte, ma non l'ha arrestata. La manifestante è andata in ospedale dopo aver sentito dolori per le contusioni provocate.

"Non formeremo un governo di razzisti, non formeremo un governo di criminali", cantavano. In una conferenza stampa, Netanyahu ha affermato che le proteste per chiedere la liberazione degli ostaggi "non fanno che aumentare" le richieste di Hamas e "allontanare l'obiettivo" di recuperare i rapiti.

Circa 200 manifestanti si sono scontrati con le forze di polizia, che hanno usato poliziotti a cavallo.

Nella capitale, Gerusalemme, si sono svolte proteste simili.

"Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà", ha dichiarato Yonatan Shamriz, il cui fratello Alon, ostaggio a Gaza, è stato ucciso dai soldati israeliani.

Manifestazioni si sono svolte anche a Cesarea, nel nord del Paese, di fronte all'abitazione di Netanyahu.

Le proteste contro il governo israeliano si intensificano da mesi.