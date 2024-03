Libri scolastici italiani accusati di raccontare la storia ucraina come vuole Putin

I paradossi di questa guerra

Presentate come strumenti di difesa della popolazione, sono diventate invece con il tempo il mezzo per combattere e sconfiggere i russi. E così le armi hanno accresciuto le perdite in termini di vite umane invece di ridurle, svolgendo un ruolo opposto a quanto dichiarato in origine.

19 marzo 2024 - Redazione di PeaceLink