Premessa La situazione dell'Ucraina all'inizio del 2024. In arancione le aree occupate dalla Russia. Fonte: Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26088 Chiudi

Oggi la testata internazionale POLITICO pubblica un'ampio reportage dal titolo inequivocabile: "Perché l'Ucraina sta perdendo la guerra".

Un riassunto dell'articolo

Basta chiedere a un soldato ucraino se crede ancora che l'Occidente starà dalla parte di Kiev "per tutto il tempo necessario". Quell'impegno suona vuoto quando si sono esaurite le munizioni.

Non solo le forze ucraine stanno esaurendo le munizioni. Il paese è pericolosamente a corto di qualcosa di ancora più difficile da fornire rispetto ai proiettili: lo spirito combattivo necessario per vincere.

Il morale tra le truppe è cupo, fiaccato da bombardamenti incessanti, mancanza di armi avanzate e perdite sul campo di battaglia. Nelle città a centinaia di chilometri di distanza dal fronte, le folle di giovani uomini che si sono messi in fila per arruolarsi nell'esercito nei primi mesi della guerra sono scomparse. Al giorno d'oggi, quelle che potrebbero essere le "reclute" schivano la leva e trascorrono invece il loro tempo in locali notturni. Molti hanno lasciato del tutto il paese.

L'immagine che emerge da decine di interviste con leader politici, ufficiali militari e cittadini comuni era quella di un paese che scivolava verso il disastro.

Anche se il presidente Volodymyr Zelenskyy dice che l'Ucraina sta cercando di trovare un modo per non ritirarsi, gli ufficiali in privato considerano inevitabili altre perdite quest'estate. L'unica domanda è quanto saranno gravi. Vladimir Putin non è probabilmente mai stato così vicino al suo obiettivo.

Le persone vengono incitate con frasi del tipo: 'Il tuo nome sarà nei libri di storia'". Ma se le cose non cambiano in questo terzo anno di invasione della Russia, l'Ucraina come esiste attualmente è consegnata al passato.

Per una guerra di tale importanza che definisce l'epoca, le azioni dei leader occidentali per aiutare Kiev a respingere gli invasori russi sono rimaste molto al di sotto della loro retorica. Ciò ha provocato una delusione che ha lasciato gli ucraini - dai soldati che scavano trincee ai ministri che gestiscono il paese - stanchi e irritabili.

Sempre più spesso sembra che la scommessa di Putin possa sbriciolare la resistenza ucraina.

Senza un importante cambiamento nella fornitura di armi e denaro occidentali avanzate, l'Ucraina non sarà in grado di liberare i territori che le forze di Putin ora detengono. Ciò lascerà Putin libero di rosicchiare un paese ferito nei mesi o negli anni a venire. Anche se la Russia non può distruggere completamente l'Ucraina, una vittoria parziale cancellerà le speranze di Kiev di unirsi all'UE e alla NATO.

Le conseguenze di un tale risultato saranno gravi per il mondo. Putin rivendicherà la vittoria in patria.

In questo momento, il bisogno più urgente dell'Ucraina è quello di proiettili di artiglieria, milioni di munizioni. Inoltre, l'Ucraina afferma di aver bisogno di almeno due dozzine di sistemi di difesa aerea Patriot per proteggere le truppe in prima linea e per difendere Kharkiv, la più grande città del paese dopo Kiev, che è stata sotto un feroce attacco missilistico e artiglieria per settimane.

Crescono i timori che la Russia possa prendere di mira presto la seconda città dell'Ucraina attraverso un'offensiva di terra.

“È simbolico perché dicono che Kharkiv è stata la prima capitale dell'Ucraina. È un grande obiettivo", ha detto Zelenskyy in un'intervista con POLITICO a Axel Springer la scorsa settimana.

L'esercito ucraino è preparato a ulteriori perdite nei prossimi mesi. Oleksandr Syrskyi, comandante in capo delle forze armate, ha avvertito che la situazione sul fronte orientale dell'Ucraina si è "significativamente deteriorata negli ultimi giorni". Come lo stesso Zelenskyy ha detto "stiamo cercando di trovare un modo per non ritirarci".

I timori sulla fragilità delle linee del fronte sono aggravati da una raffica senza precedenti di attacchi russi destinati ad eliminare le reti elettriche dell'Ucraina.

Nei recenti incontri con POLITICO, i leader politici del paese hanno riconosciuto che lo spirito pubblico sta cedendo e, sebbene tutti abbiano cercato di rimanere ottimisti, la frustrazione per il comportamento dell'Occidente è percepito in ogni conversazione.

"Dacci i maledetti Patriot", ha sbottato il ministro degli esteri ucraino Kuleba. Seduto per un'intervista nel suo ministero, non poteva nascondere la sua esasperazione per i ritardi.

Kuleba, ovviamente, ha espresso la sua gratitudine incondizionata per tutto il sostegno che è venuto dagli alleati occidentali negli ultimi due anni. Ma ha avvertito che l'Ucraina è intrappolata in un circolo vizioso: le armi di cui ha bisogno vengono fermate o ritardate; poi gli alleati occidentali si lamentano che Kiev è in ritirata, rendendo meno probabile che inviino più aiuti in futuro.

L'umore nei ranghi senior dei militari è ancora più oscuro di quello di Kuleba.

Diversi alti ufficiali hanno parlato con POLITICO solo a condizione di non essere stati nominati in modo da poter parlare liberamente. Hanno dipinto una cupa previsione di linee del fronte che potrebbero crollare quest'estate. Hanno espresso timori privati che la determinazione dell'Ucraina potrebbe essere indebolita, con il morale delle forze armate minato da una disperata carenza di rifornimenti.

I comandanti ucraini chiedono a gran voce più soldati da combattimento. Una stima dell'ex comandante supremo, Valeriy Zaluzhny, suggeriva la necessità di 500.000 soldati in più.

Ma Zelenskyy e il parlamento ucraino sono riluttanti a ordinare una massiccia nuova mobilitazione.

E c'è il logoramento. L'Occidente non è riuscito a trovare ciò che è necessario e a sua volta sta minando la volontà dell'Ucraina di fare ciò che serve.

I giovani ucraini stanno schivando la leva militare

Certamente l'Ucraina non è diversa dai paesi europei vicini dove i recenti sondaggi suggeriscono che un gran numero di persone si rifiuterebbe di essere arruolate anche se le loro nazioni fossero sotto attacco. Ma l'Ucraina è il paese in guerra. Una lotta esistenziale come questa non può essere vinta senza mobilitare l'intera nazione.

Eppure, mentre il conflitto continua, gli ucraini che vivono a Kiev e nel centro e nell'ovest del paese - lontano dalle linee del fronte - sembrano in qualche modo pronti a sopportare la guerra che infuria a est, purché possano tornare alla loro vita normale. E così c'è l'aggiramento della leva: le giovani reclute idonee al servizio militare trovano altre cose da fare nel loro tempo, andando nei bar hipster e nei club techno nel tardo pomeriggio.

Vitali Klitschko, l'ex campione di boxe dei pesi massimi che ora serve come sindaco di Kiev, ha detto di aver capito perché la gente voleva tornare alla normalità, sostenendo che è una cosa sana. Ha detto a POLITICO che il desiderio di riprendere le attività quotidiane era un'espressione di sfida di fronte ai tentativi di Putin di logorare la gente.

Forse così. Ma di fronte a un nemico implacabile, che sta portando a casa il suo risultato vincente contro l'esercito ecraino mal equipaggiato, un tale atteggiamento di indifferenza sembra ad alto rischio.

Come ha scoperto a sue spese Zaluzhny, il comandante in capo sostituito, le informazioni oggettive e gli avvertimenti che le cose potrebbero non andare bene sono potenzialmente in grado di mettere in difficoltà i commentatori e gli analisti. E di far sorgere il dubbio che l'Ucraina non vincerà questa guerra.

L'Occidente ha riposto troppa fiducia nelle sanzioni, credendo che avrebbero schiacciato la Russia. C'è stata anche l'illusione che i russi che si sarebbero rivoltati contro Putin a causa delle cifre delle perdite, o si è sperato in un colpo di stato interno al Cremlino. Invece l'economia russa è rimasta resiliente e Putin ha rafforzato la sua presa sul potere.

È vero che prima di lanciare l'invasione del 2022, il leader russo potrebbe essere stato fuorviato dai suoi capi dell'intelligence nel credere che una breve guerra avrebbe offerto una rapida vittoria.

Ma Putin può permettersi di aspettare. Il mese scorso si è aggiudicato un altro mandato di sei anni come presidente. Può accontentarsi di una stallo: mantenere l'Ucraina bloccata tra la vittoria e la sconfitta, esclusa sia dalla NATO che dall'UE, equivarrebbe comunque a una vittoria.

Continua in inglese su POLITICO