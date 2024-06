Verso l'escalation

Il conflitto in Ucraina ha raggiunto un nuovo livello di intensità con l'uso da parte delle forze di Kiev del sistema di artiglieria ad alta mobilità M142 (Himars) per colpire la città russa di Belgorod, situata al confine con l'Ucraina. Secondo diverse fonti russe, questo attacco segna un punto di svolta significativo nell'impiego delle armi occidentali da parte dell'Ucraina, soprattutto dopo i recenti dibattiti internazionali sulla fornitura di armamenti avanzati a Kiev.

Missili Usa contro il territorio russo

Vari blogger militari russi hanno riportato che i lanciarazzi multipli Himars, forniti dagli Stati Uniti, sono stati impiegati dalle forze armate ucraine nell'attacco a Belgorod. Questa città russa, che si trova vicino al confine ucraino, è diventata un bersaglio significativo, evidenziando la crescente capacità dell'Ucraina di colpire in profondità nel territorio russo con armi di precisione fornite dall'Occidente. La scelta di utilizzare questi sistemi d'arma avanzati rappresenta una svolta nel conflitto e solleva serie preoccupazioni sulla possibile escalation delle ostilità.

La reazione di Mosca non si è fatta attendere. In una dichiarazione ufficiale, il governo russo ha avvertito gli Stati Uniti di non commettere "errori fatali" in Ucraina. "Gli Usa sottovalutano la serietà della risposta che potrebbero ricevere", ha affermato un portavoce del Cremlino. Questo monito riflette l'inquietudine crescente della Russia di fronte all'uso di armamenti occidentali contro il proprio territorio, in particolare quando vengono colpite strutture militari strategiche come il sistema di allerta missilistico.

L'Olanda e il supporto a Kiev

In un ulteriore sviluppo preoccupante, l'Olanda ha annunciato che permetterà all'Ucraina di utilizzare i suoi caccia F16 sul suolo russo. Questa dichiarazione arriva in un momento di alta tensione e potrebbe rappresentare un significativo aggravamento del conflitto. L'utilizzo di caccia avanzati F16 in operazioni oltre il confine ucraino segna un altro passo verso l'intensificazione delle ostilità e potrebbe portare a reazioni ancora più forti da parte della Russia.

I pacifisti di fronte al rischio di guerra nucleare

L'uso di armi americane da parte dell'Ucraina per colpire obiettivi in Russia, insieme all'annuncio dell'Olanda riguardo agli F16, rappresenta un escalation significativa che rischia di allontanare ulteriormente qualsiasi possibilità di una soluzione pacifica del conflitto. Le tensioni tra le superpotenze globali stanno aumentando, e il rischio di un confronto diretto tra Russia e Stati Uniti diventa sempre più reale. In questo contesto, è cruciale che i pacifisti sollecitino la comunità internazionale a fermare questa escalation che aumenta sempre di più il rischio di una guerra nucleare.

De-escalation immediata

In questo momento è fondamentale per il movimento pacifista richiamare l'attenzione sulla necessità di una de-escalation immediata. La comunità internazionale deve intensificare gli sforzi per mediare tra le parti in conflitto e l'ONU deve ritornare a essere il luogo di raffreddamento delle tensioni.

Conclusione

La situazione attuale in Ucraina è orientata verso un'escalation nucleare. Colpire il territorio russo mette in crisi la narrazione della guerra di difesa. Difesa e attacco diventano interconnesse e finoscono per confondersi in una spirale senza fine. L'uso di armi avanzate in un conflitto già devastante non fa che aumentare il rischio di una guerra più ampia, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. È tempo che la voce della pace prevalga e il ruolo del movimento pacifista diviene oggi non solo importante ma assolutamente indispensabile.

