Resistiamo alla follia militarista e al desiderio di combattere all'infinito

Dichiarazione adottata dall'assemblea generale del Movimento Pacificista Ucraino in occasione della Giornata Internazionale della Pace, 21 settembre 2024.

I cieli limpidi sono fieramente azzurri, Quando il sanguinamento della guerra inumana è cessato, E la pace dura.

Così dice l'ultima poesia scritta dallo scrittore ucraino Ivan Franko; desiderava porre fine alla prima guerra mondiale,ma non visse abbastanza per vedere la Pace di Versailles. Se lo avesse fatto, forse sarebbe rimasto deluso dai piani miopi di vita pacifica scritti dai vincitori che non hanno mai preso seriamente in considerazione la vita senza guerre e per questo motivo hanno fallito nel costruire una pace sostenibile.

Certo, nella maggior parte dei luoghi, la maggior parte del tempo, le persone vivono sempre in pace, perché la pace è il bisogno e il diritto naturale di ogni persona e di ogni comunità, compreso il popolo ucraino. La moderazione, la verità e l'amore, le buone relazioni di fiducia per secoli e millenni hanno permesso alle persone di vivere pacificamente sul comune pianeta Terra e in ciascuno dei suoi paesi, compresa l'Ucraina.

La pace, radicata in ogni particella dell'esistenza, ci circonda sempre. Anche quando non ce ne accorgiamo. Anche quando l'ingiustizia e il male lontano o vicino ci disturbano, causano dolore e perdita.

La fede, la cura e la conoscenza ci permettono di trovare e rafforzare la pace dentro e intorno a noi. Se non viene rafforzata, se i traumi del passato non vengono guariti, la fragile pace può soffrire di danni intenzionali o involontari a persone e natura, di violenza contro se stessi e gli altri.

"Come i paesi, gravati dalla guerra, desiderano disperatamente la pace! E l'ignoranza impara veri valori solo quando sono persi: soffre nel recuperarli, non gode nell'averli ed è tormentata nel perderli", scrisse il filosofo ucraino Hryhorii Skovoroda, un autoproclamato "amante e figlio della pace".

Alle richieste dei congressi per la pace della società civile mondiale, dove era rappresentata anche l'Ucraina, il pacifismo divenne la norma delle relazioni internazionali. Sono state create organizzazioni internazionali dove è possibile riunirsi per consultare, trovare aiuto, risolvere controversie con l'assistenza di arbitri obiettivi e trovare terreno comune con l'assistenza di mediatori benevoli al posto dello sterminio insensato che è la guerra.

La Società delle Nazioni, e poi le Nazioni Unite, divennero la fondamenta di un nuovo governo mondiale pacifico, i cui leader promisero, secondo la Carta delle Nazioni Unite, di salvare le generazioni future dal flagello della guerra e di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici, o, secondo la Costituzione dell'Ucraina, di mantenere una cooperazione pacifica e reciprocamente vantaggiosa con i membri della comunità internazionale secondo i principi e le norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

Sfortunatamente, questa architettura della pace universale dell'umanità sul comune pianeta Terra fu percepita dai vincitori delle guerre come uno scenario dietro il quale continuarono ad addestrare i loro eserciti e ad armarsi. Invece di prepararsi alla pace, i vincitori delle guerre si prepararono a nuove guerre e diedero un cattivo esempio ad altri tali "eroi". Le promesse pacifiche furono quindi rotte, e chiunque le rompe si presenta come un eroe e vittima dell'oppressione, anche se è un cattivo e un oppressore.

Il problema non è che demoniaci nemici si oppongono ad angelici eroi, ma che tutti gli umani sul comune pianeta che soffrono di guerre inutili sono vittime di un sistema politico difettoso e obsoleto dove si spendono molti più sforzi e risorse per preparare e condurre guerre piuttosto che per fermare ed evitare le guerre.

Le armi nucleari sono la parte più pericolosa di questo sistema vizioso che minaccia di uccidere tutta la vita sul pianeta.Per evitare che ciò accada, chiediamo un disarmo generale e completo in conformità con il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari. La Dichiarazione di Sovranità dello Stato dell'Ucraina proclamò che l'Ucraina non partecipa a blocchi militari e aderisce a tre principi non nucleari: non accettare, non produrre e non acquisire armi nucleari. Ricordiamo questo fatto storico, ci prendiamo cura della realizzazione di queste aspirazioni pacifiche del popolo ucraino e chiediamo di sostenere il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e di attuarne i requisiti in ogni paese del mondo.

Oggi, gli ucraini sono vittime della brutale aggressione russa e hanno il diritto a un giusto risarcimento per le sofferenze e la restituzione di ciò che è stato conquistato dai criminali di guerra. Senza il ripristino della giustizia, non può esserci una vera, onesta riconciliazione.

Il desiderio della vittima di avere la vittoria sull'attaccante è naturale. Bisogna avere coraggio e fare sforzi ragionevoli per difendere i propri diritti in modo pacifico, superando la paura e la rabbia e le tentazioni ingannevoli di prendere una vendetta crudele o di arrendersi alla misericordia di uno più forte.

Un vero forte ha una coscienza di non fare il male e non ha bisogno della distruzione o dell'asservimento di nessuno. E chi non ha coscienza è privato dell'unità consapevole ed efficace con tutta l'umanità e la natura, e questa è la sua debolezza.

Nessuna vittoria sarà giusta se non è reciproca. La vittoria comune, quando tutti sono soddisfatti e nessuno è offeso, ha un nome: pace.

Se vuoi la pace, devi prepararti alla pace.

Lo stato aggressore si sta preparando a una guerra di lunga durata contro l'Occidente. Con brutale franchezza, il Cremlino sta cercando di costringere gli ucraini nei territori temporaneamente occupati di Crimea, Donetsk, Luhansk,Zaporizhzhia e Kherson a odiare l'Ucraina e combattere nell'esercito russo, che distrugge città e uccide persone con bombardamenti barbarici.

Questa politica selvaggia e obsoleta, come l'aumento generale dell'arbitrarietà militarista, è una sfida che non può essere temuta.

Rifiutando le tentazioni miopi delle politiche obsolete dell'opportunismo e del surrogatismo, il Movimento Pacificista Ucraino rimane fedele ai principi dell' "Agenda di Pace per l'Ucraina e il Mondo" e alla dichiarazione sullo sviluppo di forze disarmate di pacifisti per resistere all'aggressione russa e attuare la visione ucraina della pace mondiale, pace comune per tutti gli umani.

Continueremo coerentemente ad avanzare sulla via della protezione disarmata dei civili, della resistenza non violenta all'aggressione e alla tirannia. Faremo ogni sforzo per indirizzare il maggior numero possibile di persone su questa via pacifica: con l'esempio personale, l'illuminazione, l'informazione, ecc.

Crediamo fermamente che la pace, non la guerra, sia la norma della vita umana, come affermato nell' "Agenda di Pace per l'Ucraina e il Mondo". Pace≠guerra: la pace non è guerra, questa è la formula pacifista della pace. Consideriamo un assioma che la pace non è uguale alla guerra, sosteniamo e attuiamo i valori della pace, della democrazia e della giustizia nelle nostre attività.

Formiamo e attuiamo una visione a lungo termine di un mondo senza guerre e chiediamo che chiunque proponga piani di pace includa necessariamente in questi piani una visione a lungo termine di un futuro pacifico senza guerre (un percorso realistico verso la pace eterna) e tenga conto del giusto ripristino dei diritti degli ucraini come vittime dell'aggressione (dignità della vittima, affinché il potere della giustizia, con il sostegno dell'intero mondo pacifico, ripristini e rivitalizzi la forza e la resilienza dell'Ucraina come vittima della guerra di aggressione genocida di Putin).

Sosteniamo le Nazioni Unite nelle iniziative per costruire la pace attraverso mezzi pacifici e abbiamo grandi speranze per il Vertice del Futuro. Speriamo che i leader mondiali colgano l'occasione per adottare un patto universale per un futuro pacifico, affinché la politica, l'economia, la scienza e la tecnologia lavorino per la pace, non per la guerra, per liberare le generazioni future dal giogo della guerra.

Ispireremo le persone pacifiche ad essere forti e coraggiose nel loro desiderio di rimanere civili, di proteggere la vita pacifica in modo pacifico, di difendere i diritti umani alla pace e all'obiezione di coscienza al servizio militare.

Abbiamo bisogno di trasformazioni globali pacifiche e di un governo globale non violento più efficace, coinvolgendo gli sforzi dei movimenti per la pace mondiale nelle attività di successo delle Nazioni Unite e raggiungendo un tale potere di azioni non violente che sarà in grado di fermare l'aggressione russa.

Noi pacifisti sappiamo che la legge suprema della vita è "Non uccidere!", quindi non possiamo diventare soldati, assassini ed esecutori. Questo è un punto chiave nella nostra strategia per avvicinarci alla pace.

La nostra visione del futuro è la pace eterna. E richiedendo che tutti i piani di pace includano percorsi reali verso questo futuro desiderato, resistiamo alla follia militarista, al desiderio di combattere all'infinito. La giustizia dovrebbe essere portata pacificamente, non con la guerra. La giustizia suprema è un mondo senza guerre.

La guerra è un crimine contro l'umanità, quindi siamo determinati a non sostenere alcun tipo di guerra e a lottare per l'eliminazione di tutte le cause della guerra.

MOVIMENTO PACIFICISTA UCRAINO