In Ucraina, "SZCH" è un termine militare che indica la diserzione o l'abbandono volontario del servizio. La situazione è diventata così critica che supera di gran lunga la questione dell'invio di armi occidentali.

La guerra in Ucraina raggiunge un punto critico: non sono più solo le armi o le munizioni a mancare, ma gli uomini disposti a combattere. Un quadro drammatico emerge dai recenti rapporti che rivelano una crisi profonda nelle forze armate ucraine.

Il peso della disobbedienza

Più di 100mila soldati sono stati incriminati per diserzione. Rappresenta l'esaurimento di un popolo sottoposto a una pressione umanamente insostenibile.

Tra il 10 e il 20 per cento dell'esercito potrebbe essere processato per vari gradi di disobbedienza. Dietro questi numeri ci sono storie di esseri umani schiacciati dal peso di una guerra interminabile.

L'esaurinento dello slancio iniziale

Non tutti i soldati sono uguali. Ci sono i "disertori" che abbandonano le trincee, rischiando fino a 7 anni di carcere, e quelli che lasciano le seconde linee, godendo di attenuanti legali.

Ma la sostanza non cambia: l'entusiasmo iniziale si è consumato. Quei volontari generosi che 33 mesi fa si offrirono per difendere il Paese oggi sono stanchi, esausti.

Più di centomila disertori

Adesso sappiamo che più di 100mila soldati sono stati incriminati in base alle leggi sulla diserzione in Ucraina dall'invasione della Russia nel 2022: lo ha affermato il procuratore generale del Paese.

A causa dell'aumento dei casi di diserzione, il Parlamento ucraino ha approvato una legge che consente ai soldati di tornare senza penalità se si presentano dopo un primo avviso. Questo riflette una crisi di morale e fiducia tra le forze armate

Il vero problema: uomini, non armi

Al Pentagono lo affermano con chiarezza: il vero handicap non è la mancanza di equipaggiamenti, ma di soldati. I veterani sono allo stremo, i nuovi reclutamenti insufficienti e scarsamente motivati.

I rimpiazzi arrivati tra aprile e giugno mancano di addestramento e convinzione. Un esercito non si costruisce solo con le armi, ma con la determinazione delle persone.

Un bivio per la nazione

L'Ucraina si trova di fronte a una scelta cruciale: come mantenere viva la resistenza quando la stanchezza minaccia di prevalere? Come ricostruire la motivazione di un popolo logorato e diviso da una guerra così lunga?

Non ci sono solo numeri dei missili e dei carri armati. Ci sono vite, speranze, destini individuali che si intrecciano in un conflitto armato che oggi sembra non avere il finale vittorioso che Zelensky, la UE e la Nato prefiguravano nel 2023.