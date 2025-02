Durissimo attacco del Ruanda al Belgio

Il Belgio è stato in prima linea nella richiesta di sanzioni UE e ha chiesto la fine del sostegno militare ruandese alle milizie M23 che hanno invaso il Congo. Nel comunicato del governo ruandese si legge: "Il Ruanda non sarà vittima di bullismo o ricatto per compromettere la sicurezza nazionale".

Kigali – Il Ruanda ha ufficialmente sospeso il suo programma di aiuti bilaterali 2024-2029 con il Belgio, citando la campagna aggressiva di Bruxelles per bloccare l'accesso del Ruanda ai finanziamenti per lo sviluppo e il suo ruolo di primo piano nel spingere per le sanzioni dell'UE per il presunto sostegno di Kigali alla ribellione M23 nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Nord-Kivu, l'area mineraria del Congo invasa dal Ruanda Fonte: https://www.nofi.media/en/2025/02/kivu-war-drcongo-coltan/93094 Chiudi

In una dichiarazione molto forte rilasciata martedì, Kigali ha accusato il Belgio di utilizzare la finanza per lo sviluppo come strumento di leva politica e di minare gli sforzi di mediazione guidati dall'Africa per risolvere il conflitto in corso nella RDC orientale.

"Il Belgio ha preso la decisione politica di scegliere da che parte stare in questo conflitto, che è giusto, ma politicizzare lo sviluppo è chiaramente sbagliato", ha dichiarato il Ruanda.

"Nessun paese nella regione dovrebbe vedere compromesso il proprio finanziamento allo sviluppo come strumento di pressione", ha aggiunto il governo ruandese.

Il Belgio, l'ex potenza coloniale sia del Ruanda che della RDC, è stato in prima linea negli sforzi internazionali per penalizzare il Ruanda, in particolare spingendo per le sanzioni dell'UE e chiedendo il blocco degli aiuti militari ruandesi ai ribelli M23 che hanno invaso il Congo.

Fonti diplomatiche indicano che il governo del Belgio sta spingendo per la sospensione dell'accordo sui minerali UE-Ruanda, un accordo di febbraio 2024 che ha dato all'Unione europea accesso alle materie prime critiche del Ruanda per microchip e veicoli elettrici.

L'accordo europeo, che è stato pesantemente criticato dal presidente della RDC Félix Tshisekedi, ha concesso all'UE l'accesso allo stagno, al tungsteno, all'oro, al niobio e ai potenziali elementi di litio e terre rare.

Il Ruanda è anche il più grande estrattore di tantalio al mondo, un metallo raro essenziale per le apparecchiature chimiche e l'elettronica.

In base all'accordo, l'UE ha impegnato 900 milioni di euro (750 milioni di sterline) per le infrastrutture del Ruanda, l'estrazione di materie prime, la salute e la resilienza climatica, nell'ambito della sua Global Gateway Initiative, un rivale di 300 miliardi di euro della Belt and Road Initiative cinese.

Pressione

Tuttavia, tra le crescenti accuse secondo cui il Ruanda utilizza i ribelli M23 per controllare e sfruttare la ricchezza mineraria della RDC, il ministro degli Esteri belga Bernard Quintin ha recentemente dichiarato che le mere dichiarazioni diplomatiche erano insufficienti e che l'Europa deve usare le sue leve economiche per fare pressione su Kigali.

“La comunità internazionale deve considerare come rispondere perché le dichiarazioni non sono state sufficienti. Abbiamo le leve e dobbiamo decidere come usarle", ha detto Quintin durante una visita in Marocco.

La spinta del Belgio per l'azione ha guadagnato trazione all'interno delle istituzioni dell'UE, con l'eurodeputata belga Hilde Vautmans, che presiede la delegazione UE-Africa del Parlamento europeo, che chiede misure urgenti contro il Ruanda, tra cui sanzioni mirate contro i leader ruandesi; un congelamento degli aiuti allo sviluppo dell'UE al Ruanda e l'immediata sospensione dell'accordo sui minerali UE-Rwanda.

"Date le prove schiaccianti che il Ruanda è coinvolto nel sostenere i ribelli M23 nel Congo orientale, è imperativo che l'UE agisca con urgenza", ha detto Vautmans.

Nel 2023, il Belgio ha rifiutato di accreditare un nuovo ambasciatore ruandese a causa della sua presunta complicità passata nel persecuzione degli oppositori politici.

Kigali, a sua volta, ha rifiutato di nominare un sostituto e ha mantenuto la posizione vacante.

Con le relazioni ora ai minimi, la decisione del Ruanda di dividere il suo accordo di aiuti con il Belgio segnala un ulteriore deterioramento dei legami diplomatici e solleva domande sul futuro della cooperazione economica europea con Kigali.

Kigali: “Il Ruanda non sarà vittima di bullismo”

Nella sua dichiarazione, il Ruanda ha respinto le accuse di saccheggiare le risorse della RDC, sostenendo che il suo interesse principale nel Congo orientale è difendere la sua sicurezza e neutralizzare la milizia FDLR sanzionata dalle Nazioni Unite, che ritiene responsabile del genocidio del 1994 contro i Tutsi.

“Il Ruanda non sarà vittima di bullismo o ricattato per compromettere la sicurezza nazionale. Il nostro unico obiettivo è un confine sicuro e una fine irreversibile della politica dell'estremismo etnico violento nella nostra regione", ha detto il governo ruandese.

Kigali ha anche insistito sul fatto che le partnership di sviluppo devono essere basate sul rispetto reciproco e che rimane pienamente responsabile di tutti i finanziamenti che riceve.

Tuttavia, con la crescente pressione europea e le richieste del Belgio per sanzioni più ampie, la posizione diplomatica ed economica del Ruanda in Europa e oltre è sempre più minacciata.

Con i ministri degli Esteri dell'UE che stanno già discutendo di azioni punitive, il destino dell'accordo sui minerali UE-Rwanda rimane incerto. Se Bruxelles andasse avanti con la sospensione dell'accordo, segnerebbe un duro colpo economico per il Ruanda, che si è posizionato come un attore chiave nella catena di approvvigionamento minerario dell'Africa.