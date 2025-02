Tre anni di guerra in Ucraina: un'analisi militare

Fase 1

Il 24 febbraio 2022, la Russia lanciò la sua “operazione militare speciale” con un’offensiva su più fronti: nord (verso Kiev), est (Donbass) e sud (Crimea e Mariupol). L’obiettivo era chiaro: conquistare la capitale e rovesciare il governo ucraino in pochi giorni. Tuttavia, la resistenza ucraina, armata con missili Javelin e droni Bayraktar TB2, e i problemi logistici russi (convogli fermi per mancanza di rifornimenti) portarono al ritiro da Kiev entro il 31 marzo. Questo segnò il primo fallimento strategico di Mosca.

Fase 2

Parallelamente, tra marzo e aprile si tennero negoziati mediati dalla Turchia, con incontri chiave a Istanbul il 29 marzo 2022. L’Ucraina propose la neutralità in cambio di garanzie di sicurezza, mentre la Russia chiedeva il riconoscimento della Crimea e del Donbass separatista. Le difficoltà emersero subito: Mosca vedeva i colloqui come tattica dilatoria ucraina, mentre Kiev temeva una capitolazione mascherata. Il processo si arenò dopo che nessuna delle parti riuscì a superare la reciproca diffidenza, e i combattimenti ripresero con forza a est (battaglia di Mariupol, conclusa a maggio con la caduta di Azovstal).

Fase 3

Dopo il ritiro da Kiev, la Russia concentrò le forze nel Donbass, conquistando Severodonetsk (25 giugno) e Lysychansk (2 luglio) con un’intensa campagna di artiglieria (lanciarazzi Grad e obici da 152 mm). L’Ucraina, pur subendo perdite, iniziò a ricevere sistemi HIMARS dagli USA, che permisero di colpire depositi russi in profondità, rallentandone l’avanzata.

Fase 4

L’estate segnò un’inversione: l’Ucraina lanciò una controffensiva a Kharkiv (6-12 settembre), liberando oltre 8.000 km², grazie a una combinazione di HIMARS, carri T-64 modernizzati e intelligence occidentale. Poi, l’11 novembre 2022, la Russia si ritirò da Kherson, unica capitale regionale occupata, dopo un’offensiva ucraina che sfruttò missili anticarro e droni per tagliare le linee di rifornimento sul Dnipro. Questo fu un duro colpo simbolico e strategico per Mosca.

Il maggiore momento di difficoltà del 2022 per l'Ucraina

Tra questi eventi, il maggiore momento di difficoltà per l’Ucraina si colloca tra febbraio e marzo 2022, durante le prime settimane dell’invasione . Ecco perché.

Ragioni: l’avanzata russa verso Kiev fu rapidissima, con colonne di carri armati a poche decine di chilometri dalla capitale (battaglia di Irpin e Bucha). Il governo ucraino rischiò di collassare, la popolazione civile fu colpita duramente (massacro di Bucha scoperto ad aprile), e l’esercito, ancora in fase di riorganizzazione, dipendeva da armi leggere contro una potenza superiore in numero e tecnologia.

Operazioni e armamenti: la Russia impiegò missili Iskander e bombe aeree per colpire infrastrutture chiave, mentre l’Ucraina si affidò a una difesa disperata con Javelin, NLAW e volontari inesperti. La sopravvivenza di Kiev dipese dalla resilienza popolare e dai primi aiuti occidentali, arrivati appena in tempo.

Impatto: se Kiev fosse caduta, la guerra avrebbe potuto concludersi con una vittoria russa lampo, cambiando l’intero corso del conflitto.

I maggiori momenti di difficoltà del 2022 per la Russia

A settembre è cominciata la fase di maggiore difficoltà per la Russia.

A) Kharkiv

La riconquista di Kharkiv, o più precisamente la liberazione della gran parte della regione di Kharkiv da parte dell’Ucraina, avvenuta tra il 6 e il 12 settembre 2022, è stata uno dei momenti più significativi del conflitto bellico del 2022. Questa controffensiva fulminea ha segnato una svolta strategica e psicologica, dimostrando la capacità ucraina di riprendere l’iniziativa contro la Russia e consolidando il sostegno internazionale.

Contesto

La città di Kharkiv, seconda per grandezza in Ucraina con circa 1,4 milioni di abitanti prima della guerra, si trova a soli 30 km dal confine russo ed è stata un obiettivo primario dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio 2022. Nei primi mesi, la Russia occupò gran parte della regione circostante (oblast di Kharkiv), arrivando a controllare città come Kupiansk, Izium e Balakliya, ma non riuscì mai a prendere il centro urbano di Kharkiv, grazie alla strenua resistenza ucraina. Entro l’estate, le linee russe si erano stabilizzate, ma erano fragili, con truppe sparse e logistica sotto pressione.

La controffensiva (6-12 settembre 2022)

Preparazione: l’Ucraina pianificò segretamente l’operazione mentre annunciava pubblicamente una controffensiva nel sud (Kherson), ingannando la Russia e costringendola a ridistribuire truppe. Le forze ucraine, rafforzate da aiuti occidentali, includevano brigate ben addestrate (es. la 92ª Brigata Meccanizzata) e riservisti motivati.

Inizio: il 6 settembre, l’Ucraina attaccò da nord-est di Kharkiv, puntando a sfondare le linee russe vicino a Balakliya. L’offensiva fu rapidissima, sfruttando la sorpresa e la debolezza delle difese russe, composte spesso da unità sotto organico della Guardia Nazionale Russa (Rosgvardia) e milizie separatiste.

Svolgimento Balakliya: liberata l’8 settembre dopo scontri leggeri, aprendo la strada verso sud-est. Izium: presa il 10 settembre, un nodo logistico cruciale per i rifornimenti russi nel Donbass. La conquista fu facilitata dal collasso delle linee russe, con truppe in fuga che abbandonarono armi e veicoli. Kupiansk: liberata l’11 settembre, tagliando una delle principali arterie di approvvigionamento russe sul fiume Oskil.

Armamenti chiave Ucraina: sistemi HIMARS colpivano depositi e centri di comando russi a decine di chilometri di distanza, mentre carri T-64 e T-72 modernizzati, supportati da veicoli leggeri e droni, avanzavano rapidamente. L’artiglieria da 155 mm (es. obici M777) garantiva copertura. Russia: le difese si affidavano a carri T-80, artiglieria Grad e posizioni trincerate, ma mancavano di coordinamento e rinforzi, con l’aviazione (Su-34) incapace di fermare l’avanzata ucraina.

Fine: entro il 12 settembre, l’Ucraina aveva liberato oltre 8.000 km² e circa 300 insediamenti, spingendo le forze russe oltre il fiume Oskil.

Perché è stata importante la controffensiva urcaina del settembre 2022

La riconquista della regione di Kharkiv ha avuto implicazioni profonde su più livelli:

1. Impatto militare

Interruzione delle linee russe: la perdita di Izium e Kupiansk spezzò le catene di rifornimento russe verso il Donbass, indebolendo la loro capacità di sostenere offensive su Sloviansk e Kramatorsk. Il fronte orientale fu costretto a ripiegare su posizioni più difensive.

Dimostrazione di capacità: l’Ucraina mostrò di poter condurre operazioni combinate su larga scala, usando armi occidentali (HIMARS) e tattiche NATO apprese durante l’addestramento con alleati come Regno Unito e USA. Questo segnò un’evoluzione dalla difesa statica a una guerra di movimento.

2. Impatto psicologico

Per l’Ucraina: la vittoria galvanizzò il morale nazionale. Le immagini di bandiere ucraine sventolate a Izium e di civili che abbracciavano i soldati a Kupiansk rafforzarono la determinazione a resistere. Fu una prova tangibile che la Russia poteva essere sconfitta.

Per la Russia: il collasso fu un’umiliazione. Putin affrontò critiche interne da nazionalisti e blogger militari (es. Rybar), mentre il morale delle truppe, già provato, peggiorò. Il 21 settembre, Putin annunciò la mobilitazione parziale (300.000 uomini), un’ammissione implicita della crisi.

3. Impatto geopolitico

Sostegno occidentale: la riconquista convinse gli alleati dell’efficacia degli aiuti militari. Dopo Kharkiv, aumentarono le consegne di armi più avanzate (es. sistemi antiaerei NASAMS e, successivamente, Patriot), consolidando la fiducia nella capacità ucraina di vincere.

Perdita di credibilità russa: la fuga disordinata ridimensionò l’immagine della Russia come potenza militare invincibile.

4. Impatto strategico a lungo termine

Riorientamento del conflitto: con il nord-est liberato, l’Ucraina poté concentrarsi su altri fronti, come Kherson (liberata a novembre). Per la Russia, la perdita costrinse a una strategia più difensiva nel Donbass, rallentando i piani di espansione.

Prossimità al confine: riportare il controllo vicino al confine russo aprì la possibilità di incursioni future (es. Kursk nel 2024), portando la guerra in territorio nemico.

B) Kherson

Il ritiro russo da Kherson, annunciato ufficialmente l’11 novembre 2022, rappresenta un altro dei momenti più significativi e umilianti per la Russia nel corso del conflitto armato in Ucraina nel 2022. Questa ritirata segnò la perdita dell’unica capitale regionale ucraina conquistata da Mosca dall’inizio dell’invasione e fu un trionfo strategico e simbolico per l’Ucraina.

La dinamica del ritiro: cronologia e operazioni

1. Controffensiva ucraina (agosto-ottobre 2022)

Inizio: l’Ucraina lanciò una controffensiva nel sud a fine agosto 2022, con l’obiettivo dichiarato di liberare Kherson. A differenza dell’offensiva lampo a Kharkiv (settembre), questa fu graduale e metodica, mirando a logorare le linee russe.

Armamenti chiave: l’Ucraina utilizzò sistemi HIMARS (forniti dagli USA) per colpire depositi di munizioni, ponti e linee di rifornimento sul Dnipro, come il Ponte Antonovskij e il Ponte Nova Kakhovka. I droni e l’artiglieria da 155 mm (es. obici M777) distrussero infrastrutture critiche, isolando le truppe russe sulla riva ovest.

Progressi: entro ottobre, le forze ucraine avanzarono da nord e ovest, liberando villaggi come Davydiv Brid e spingendo le linee russe verso il fiume. La strategia puntava a tagliare i rifornimenti, rendendo insostenibile la posizione di Mosca.

2. Decisioni russe (ottobre-novembre 2022)

Segnali preliminari: già a settembre, i funzionari russi iniziarono a evacuare civili e amministratori collaborazionisti da Kherson, un segnale di preparativi per un ritiro. La propaganda russa parlava di “protezione della popolazione”, ma il morale delle truppe era in calo.

Annuncio ufficiale: il 9 novembre 2022, il generale Sergey Surovikin, appena nominato comandante delle operazioni in Ucraina, e il ministro della Difesa Sergei Shoigu annunciarono in TV il ritiro dalla riva occidentale del Dnipro, definendolo una “decisione difficile” per “salvare vite”. La ritirata iniziò immediatamente e fu completata l’11 novembre, con le forze russe che si attestarono sulla riva orientale.

Operazioni di copertura: la Russia fece saltare sezioni del Ponte Antonovskij e altre infrastrutture per rallentare l’avanzata ucraina, mentre le truppe si ritiravano sotto il fuoco nemico.

3. Entrata ucraina a Kherson (11-12 novembre 2022)

Il 11 novembre, le forze ucraine entrarono a Kherson senza incontrare resistenza significativa. Video mostrano folle festanti che accoglievano i soldati con bandiere ucraine, un’immagine potente di liberazione. Entro il 12 novembre, l’Ucraina aveva ripreso il controllo totale della città e della riva occidentale.

Ragioni del ritiro russo Isolamento logistico I continui attacchi ucraini con HIMARS resero i ponti sul Dnipro inutilizzabili, costringendo la Russia a usare traghetti e pontoni, vulnerabili ai bombardamenti. Le truppe sulla riva ovest (stimabili in 20.000-30.000 uomini) erano tagliate fuori da rifornimenti adeguati di cibo, munizioni e carburante. Pressione militare ucraina La controffensiva, pur lenta, era inarrestabile. Le forze ucraine, rafforzate da carri T-64 modernizzati e unità ben addestrate, avanzavano su più assi, minacciando di accerchiare le truppe russe. La perdita di villaggi chiave come Snihurivka (10 novembre) fu l’ultimo campanello d’allarme. Costo umano insostenibile Difendere Kherson avrebbe richiesto un sacrificio enorme contro un nemico sempre più equipaggiato. Le perdite russe totali nel 2022 erano già stimate tra 70.000 e 100.000 (morti e feriti), e Surovikin preferì preservare le truppe per il Donbass. Cambio di strategia Dopo il fallimento su Kiev, la Russia riorientò la guerra sul Donbass e sul mantenimento dei territori annessi. Kherson, pur importante, era meno vitale rispetto a Donetsk e Luhansk, e il Dnipro offriva una barriera naturale per stabilizzare il fronte.

Il ritiro da Kherson l’11 novembre 2022 fu una sconfitta tattica e simbolica per la Russia, resa inevitabile dalla superiorità logistica e militare ucraina, supportata dall’Occidente. Fu il risultato di una controffensiva ben pianificata che sfruttò i punti deboli russi, in particolare la dipendenza dal Dnipro per i rifornimenti. Sebbene non così devastante come il fallimento su Kiev (che compromise l’intero piano iniziale), rappresentò un’ulteriore prova della difficoltà di Mosca nel mantenere i territori conquistati, aprendo una nuova fase nel conflitto.

Il rischio nucleare nel 2022

Il timore di un’escalation nucleare emerse più volte nel 2022, raggiungendo il picco in autunno.

Le dichiarazioni di Putin

Dopo la controffensiva ucraina e il ritiro da Kherson, Vladimir Putin annunciò il 21 settembre 2022 la mobilitazione parziale e dichiarò che la Russia avrebbe usato “tutti i mezzi a disposizione” per difendere i territori annessi (Crimea e Donbass).

Contesto: questo avvenne mentre gli USA intensificavano il supporto con HIMARS e sistemi Patriot, e la NATO rafforzava il confine orientale. Esperti occidentali, come quelli del Bulletin of the Atomic Scientists, segnalarono un rischio nucleare al livello più alto dai tempi della crisi dei missili di Cuba (1962).

Armamenti in gioco: la Russia disponeva di testate nucleari tattiche (portata limitata, trasportabili da missili Iskander), e Putin fece esercitazioni simulate a ottobre 2022.

Le dichiarazioni di Biden

Biden affrontò il rischio nucleare con una combinazione di moniti pubblici, cautela diplomatica e rassicurazioni, cercando di scoraggiare la Russia senza provocare un’escalation diretta. Ecco le sue dichiarazioni più significative:

6 ottobre 2022 - Raccolta fondi a New York Dichiarazione: durante un evento privato con donatori democratici, Biden disse: “Non affrontiamo la prospettiva di un Armageddon nucleare dal tempo di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba.” Aggiunse che le minacce di Putin sull’uso di armi nucleari tattiche erano “reali” e che il rischio era “il più alto dagli anni ’60”. Parlò anche del pericolo che un’esplosione nucleare tattica potesse “scatenare una reazione a catena fuori controllo”.

Contesto: queste parole seguirono il discorso di Putin del 21 settembre e l’annessione delle regioni ucraine. Biden cercava di sensibilizzare sull’entità della minaccia senza compromettere la postura ufficiale degli USA.

Impatto: la dichiarazione, riportata da giornalisti presenti (es. CNN), fece scalpore.

Il rischio nucleare non si concretizzò, ma amplificò la tensione, specialmente dopo Kherson, quando la Russia si sentì umiliata e cercò di riaffermare la propria potenza.

Il generale americano Milley: "Quando la pace può essere raggiunta, coglietela"

Il generale Mark Milley, figura di spicco del Pentagono come Chairman of the Joint Chiefs of Staff, fece una serie di dichiarazioni pubbliche che riflettevano una posizione pragmatica sulla guerra, basata sulla sua valutazione militare e sulle prospettive di una soluzione negoziata.

La proposta di Milley: negoziare da una posizione di forza Poco prima e subito dopo il ritiro russo da Kherson, Milley avanzò l’idea che il successo ucraino potesse aprire una finestra per negoziati. 9 novembre 2022 (Economic Club di New York). Milley disse: “Quando c’è un’opportunità per negoziare, quando la pace può essere raggiunta, coglietela. Cogliete il momento”. Sottolineò che una vittoria militare totale (espellere tutte le forze russe dall’Ucraina) era improbabile nel breve termine e che entrambe le parti avrebbero dovuto riconoscere che “la vittoria militare, nel senso pieno del termine, non è probabilmente realizzabile con mezzi militari”.

16 novembre 2022 (Conferenza stampa al Pentagono). Dopo Kherson, Milley ribadì che la Russia era “in difficoltà” e che l’Ucraina si trovava in una posizione di forza. Suggerì che questo fosse il momento ideale per negoziare, dato che “si negozia meglio quando sei in una posizione di forza e il tuo avversario è debole”. Tuttavia, precisò che la decisione spettava all’Ucraina e che gli USA avrebbero continuato a sostenerla militarmente. La logica di Milley Valutazione militare: Milley notò che, nonostante i successi ucraini, un’espulsione completa della Russia da tutti i territori occupati (Crimea inclusa) avrebbe richiesto uno sforzo prolungato e costoso, con probabilità di successo “non alte” nel breve termine. L’inverno imminente, con il rallentamento delle operazioni, offriva una pausa naturale per esplorare soluzioni diplomatiche.

Lezioni storiche: paragonò la situazione alla Prima Guerra Mondiale, quando i leader non colsero opportunità di pace nel 1914, portando a milioni di morti inutili. Voleva evitare un’escalation simile.

Posizione della Russia: il ritiro da Kherson e le perdite stimate in 100.000 uomini (morti e feriti) indicavano una Russia indebolita, potenzialmente più incline a compromessi.

Il generale Milley non fu ascoltato e la guerra continuò.