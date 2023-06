La lettera di Julian Assange al re Carolo III: due traduzioni a confronto

A Sua Maestà il Re Carlo III,

ritengo doveroso cogliere l’occasione della Vostra incoronazione per rivolgervi un sincero invito a celebrare questa occasione memorabile visitando il Vostro “regno nel Regno”: (*) ovvero, la prigione di Belmarsh.

Senza dubbio ricorderete le sagge parole di un famoso drammaturgo:

"Non s’è clementi per calcolo o costrizione:

la clemenza è una dolce pioggia spontanea

che si sparge su ogni terreno, e, dandosi ,

valorizza sia quel terreno che se stessa."

Ah, ma cosa saprebbe della clemenza quel bardo se fosse confrontato con tutto ciò che Voi invece dovete affrontare all’alba del Vostro storico Regno? Soprattutto tenendo presente che il valore di ogni società si misura guardando come tratta i suoi ultimi: i carcerati. Ebbene, su questo piano, bisogna riconoscere che il Vostro Regno detiene molti primati. (*)

La Prigione Reale di Belmarsh si trova al prestigioso indirizzo di One Western Way, Londra. Dista, dal Collegio Reale della Marina di Greenwich, meno di una cavalcata di caccia alle volpi, sport che Voi nobili avete praticato da queste parti fin quando non fu messo al bando in quanto crudele. (*) Quanto dovete essere orgoglioso del fatto che due istituzioni così stimate portino il Vostro stemma! (*)

È qui dentro che sono detenuti 687 dei Vostri fedeli sudditi, a conferma del primato del Regno Unito come nazione con la più grande popolazione carceraria dell’Europa occidentale. (*) Non solo ma, stando alle recenti dichiarazioni del governo, il Vostro Regno conosce attualmente «la più grande espansione di posti in carcere in oltre un secolo». Anzi, le Vostre ambiziose proiezioni mostrano un aumento della popolazione carceraria da 82.000 a 106.000 nei prossimi quattro anni. Una bella incombenza, davvero. (*)

In qualità di prigioniero politico (*), detenuto per volontà di Vostra Maestà per conto di un sovrano straniero alquanto imbarazzato (*), sono onorato (*) di risiedere tra le mura di questa istituzione, di livello mondiale. (*) La prigionia politica è illecita? Sciocchezza! Il Vostro Regno non conosce limiti. (*) Un primato anche questo. (*)

Durante la Vostra visita, avrete l’opportunità di banchettare con le delizie culinarie (*) preparate per i vostri fedeli sudditi (*) alla modica spesa giornaliera di € 2.30 (complessivamente, per collazione, pranzo e cena). (*) Sicuramente un primato. (*) Assaporerete le teste di tonno frullate e le onnipresenti polpette presumibilmente fatte di pollo e…? (*) Comunque, non vi dovete preoccupare della figura che farete a pranzo o a cena, perché a differenza di istituzioni di poco conto come Alcatraz o San Quentin (*), non ci sono pasti comuni a Belmarsh, non esiste una mensa. I prigionieri mangiano da soli nelle loro celle. Sempre soli, per poter gustare le pietanze nella massima intimità. (*)

Al di là dei piaceri della bocca (*), posso assicurarvi che Belmarsh offre ai Vostri sudditi ampie opportunità per elevarsi (*). Come scritto in Proverbi 22:6: «Insegnate al giovane la condotta da tenere e anche da vecchio non se ne allontanerà». Osserverete, dunque, le lunghe code alla farmacia carceraria, dove i detenuti si aggregano per avere le loro prescrizioni, non perché ne abbiano bisogno quotidianamente, ma per poter fare un “bagno di folla”, come quando andavano ai concertoni. (*)

Avrete anche l’opportunità di rendere omaggio al mio amico Manoel Santos tristemente deceduto, un omosessuale che temeva la deportazione nel Brasile di Bolsonaro e che si è tolto la vita a soli otto metri dalla mia cella usando una rozza corda ricavata dalle sue lenzuola. (*) La sua squisita voce tenorile è stata messa a tacere per sempre. (*)



Avventurandovi nelle profondità di Belmarsh, Voi troverete il reparto più isolato di tutti dentro le sue mura: l’Infermeria (o l’Inferno-ria, come lo chiama amorevolmente chi lo frequenta). (*) Ha regole accuratamente studiate per la sicurezza: sono una meraviglia. (*) Ad esempio, niente gioco di scacchi per far passare il tempo (sarebbero pericolosissimi), mentre invece il gioco della dama è consentito. (*)



All’interno della Inferno-ria, si trova il luogo più eccelsamente edificante (*) di tutta Belmarsh, anzi, dell’intero Regno Unito: la Suite (*) “Fine Vita”. Che designazione sublimemente inequivocabile! (*) Ascoltate attentamente e potrete sentire le grida dei reclusi: «Fratello, qui dentro muoio», un tributo sia a ciò che vuol dire vivere, sia a ciò che vuol dire morire, dentro la Vostra prigione. (*)

Ma non angosciatevi per così poco (*); perché tra queste mura c’è anche molta bellezza da scoprire. Deliziatevi nel guardare i pittoreschi corvi che nidificano fra il filo spinato (*) e le centinaia di topi affamati che chiamano Belmarsh casa. (*) E se venite in primavera, potreste persino intravedere gli anatroccoli nati dalle uova deposte da germani reali all’interno della prigione. Ma fate presto, perché le loro vite sono fugaci… per via dei topi famelici. (*)

In conclusione, Vostra Maestà, vi supplico di visitare la prigione di Belmarsh: sarebbe un gesto degno di un re. (*) Vi supplico inoltre, mentre salite sul trono, di ricordare le parole riportate da Matteo (5:7): «Beati i clementi, perché troveranno clemenza». E possa la clemenza essere la stella polare del Vostro Regno, sia all’interno che all’esterno delle mura di Belmarsh.

Il Vostro più devoto suddito, (*)

Julian Assange

A9379AY