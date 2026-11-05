MCP - PeaceLink interagisce con le intelligenze artificiali

PeaceLink ha attivato due server basati sul Model Context Protocol (MCP), lo standard che permette a un modello linguistico di interrogare direttamente i dati e i contenuti del sito

Negli ultimi tempi sempre più persone usano assistenti come Claude o ChatGPT non solo per scrivere testi, ma per cercare informazioni, consultare calendari, incrociare dati. Il problema è che questi assistenti conoscono il mondo solo fino a una certa data, quella in cui sono stati addestrati: di ciò che succede dopo, e di ciò che pubblica un'associazione come PeaceLink, semplicemente non sanno nulla. Quando possono, cercano sul web per colmare la lacuna, ma lo fanno in modo grezzo, senza un approccio strutturato e mirato. Per risolvere parzialmente queste limitazioni, ma anche per evoluzione naturale di come gli agenti AI operano su Internet, è emerso un nuovo standard di interoperabilità. Si tratta del Model Context Protocol (MCP) e in questo articolo vediamo come PeaceLink ha scelto di adottarlo.

Non è una questione del tutto nuova: già nel 2001 Tim Berners-Lee immaginava un "web semantico" fatto di dati arricchiti di metadati formali, che le macchine avrebbero potuto combinare autonomamente; quella visione non si è mai realizzata su larga scala, perché le ontologie necessarie erano troppo complesse da costruire e mantenere. Oggi qualcosa di simile accade per una strada diversa, più pragmatica: non servono più vocabolari rigidi scritti a mano, perché un modello linguistico capisce da solo come usare gli strumenti disponibili, leggendone la descrizione in linguaggio naturale.

Cos'è l'MCP

MCP è uno standard, nato a fine 2024 e sviluppato da Anthropic, che permette a un agente di un modello linguistico di collegarsi direttamente a un servizio online e usarne le funzioni in modo strutturato, invece di limitarsi a leggerne il testo. La standardizzazione risiede nelle specifiche con cui i servizi espongono i propri contenuti, e la maniera in cui i vari modelli possono interrogarli. Prima di MCP ogni sito che voleva "parlare" con un'intelligenza artificiale doveva inventarsi un proprio metodo, e ogni assistente doveva adeguarsi a quel metodo specifico. Con MCP, un sito espone un elenco di "strumenti" (in gergo si chiamano tool) descritti in un formato comune: ad esempio un calendario di eventi, un motore di ricerca, un archivio di dati. Qualunque assistente compatibile con MCP, che sia Claude, ChatGPT o un altro, può leggere quell'elenco, capire a cosa serve ogni strumento e usarlo per rispondere a una domanda con dati veri e aggiornati, invece di inventarseli o di basarsi su informazioni vecchie di mesi.

Motivazioni

Ci sono almeno quattro buoni motivi per l'utilizzo dell'MCP.

Il primo è la precisione: se un'associazione pubblica dati (un calendario di eventi, un archivio di articoli), un assistente collegato via MCP può interrogarli in tempo reale, invece di "allucinare" una risposta plausibile ma sbagliata.

Il secondo è l'autonomia: un assistente non si limita più a rispondere a una domanda, ma può usare più strumenti in sequenza per portare a termine un compito. Ad esempio, cercare gli eventi di una certa provincia, controllare se esiste un articolo collegato, e riassumere tutto in un'unica risposta.

Il terzo motivo riguarda chi pubblica i dati, non solo chi li consulta: mettere a disposizione un server MCP significa decidere consapevolmente cosa condividere, con chi, e a quali condizioni. È l'opposto dello scraping selvaggio con cui molte aziende di intelligenza artificiale raccolgono dati dal web senza permesso.

Il quarto motivo è più pratico, ma non meno importante: l'MCP è anche un modo più economico ed ergonomico di collegare un modello linguistico a internet. Far "leggere" a un'intelligenza artificiale una pagina web intera, con tutto il suo codice, i menu, la pubblicità e gli elementi grafici, significa farle elaborare moltissimo testo inutile solo per estrarre poche informazioni rilevanti, con un costo computazionale (e quindi economico) proporzionalmente molto più alto. Un server MCP restituisce invece solo i dati richiesti, già strutturati e puliti: meno testo da elaborare, risposte più rapide e affidabili, un'integrazione più semplice da costruire e mantenere.

I due "sportelli" MCP di PeaceLink

PeaceLink ha attivato due server MCP distinti, pensati per pubblici diversi.

Uno sportello pubblico, aperto a tutti. Si trova all'indirizzo mcp-server.peacelink.it e non richiede nessuna registrazione: chiunque, con un assistente compatibile, può collegarlo e usarlo subito. Espone cinque strumenti, tutti costruiti sui dati che il sito rende già pubblici:

il calendario degli eventi , per sapere cosa succede nei prossimi giorni in una città, provincia o regione;

, per sapere cosa succede nei prossimi giorni in una città, provincia o regione; la ricerca negli articoli , lo stesso motore usato dalla ricerca del sito;

, lo stesso motore usato dalla ricerca del sito; la ricerca nelle liste di discussione storiche di PeaceLink, un archivio che copre decenni di dibattito tra attivisti;

di PeaceLink, un archivio che copre decenni di dibattito tra attivisti; la lettura completa di un singolo messaggio trovato tramite la ricerca nelle liste, per consultarne il testo integrale e non solo l'estratto che compare tra i risultati;

trovato tramite la ricerca nelle liste, per consultarne il testo integrale e non solo l'estratto che compare tra i risultati; il grafo delle parole chiave, che mostra come i temi trattati dal sito si intreccino tra loro (per esempio quali articoli collegano disarmo e ambiente).

La scheda che espone questi strumenti si trova all'indirizzo https://mcp-server.peacelink.it/.well-known/mcp/server-card.json

In pratica, si può chiedere a un assistente qualcosa come "quali eventi per il disarmo ci sono in Puglia nelle prossime due settimane" oppure "cosa ha scritto PeaceLink su Taranto e l'ILVA negli ultimi mesi", e la risposta arriverà interrogando davvero i dati del sito, non la memoria approssimativa del modello.

Uno sportello riservato, per la ricerca. Il secondo server, mcp-peacedata.peacelink.it , dà accesso a un patrimonio molto più specialistico: dataset internazionali su spese militari, trasferimenti di armi, conflitti armati, accordi di pace, sistemi nucleari, infrastrutture militari, inquinamento industriale e qualità dell'aria. Sono dati pensati per chi fa ricerca, giornalismo d'inchiesta o analisi, non per la consultazione occasionale: per questo l'accesso è riservato e va richiesto tramite un modulo sul sito, con approvazione manuale da parte dello staff.

La distinzione non è casuale: il calendario di un'associazione può stare aperto a chiunque, ma un archivio di dati su commercio di armi o conflitti richiede un minimo di responsabilità su chi lo interroga e con quale intento.

Istruzioni per l'uso

Chi ha già un assistente AI che supporta l'MCP (Claude, per esempio, lo supporta nelle impostazioni come "connettore personalizzato") può semplicemente inserire l'indirizzo https://mcp-server.peacelink.it/mcp e iniziare a fargli domande sui contenuti di PeaceLink: non serve altro, né registrazione né configurazioni aggiuntive.

Per lo sportello riservato il percorso è un po' più articolato, perché richiede un login protetto (OAuth2, lo stesso standard usato per "accedi con Google" su molti siti) che non tutti i client AI sanno ancora gestire da soli. Il primo passo resta la registrazione su peacelink.it e l'invio di una richiesta di accesso. Una volta ottenuto il via libera dallo staff, se il proprio client AI supporta l'autenticazione OAuth per i server MCP può collegarsi direttamente; altrimenti PeaceLink pubblica anche due piccoli script Python d'esempio, pensati per chi vuole integrare i dati in una propria applicazione o semplicemente provarli da riga di comando: uno gestisce il login una tantum tramite browser, l'altro elenca i server disponibili ed esegue le interrogazioni. Sono pubblici e consultabili su git.peacelink.it.

Non solo tecnologia

Aprire i propri dati a un protocollo standard come MCP non è soltanto una scelta tecnica: è una forma di trasparenza. Significa rendere più facile, per chi lavora sull'informazione, sulla pace e sui diritti, incrociare fonti verificate invece di affidarsi a ciò che un'intelligenza artificiale crede di sapere. In un momento in cui il rischio di disinformazione (anche generata da AI) è concreto, mettere a disposizione dati puliti, verificabili e ben documentati è un piccolo contributo che PeaceLink può dare, coerente con la sua storia di informazione indipendente.

Resta però un limite di fondo: pubblicare un server MCP rende i nostri dati più leggibili dalle intelligenze artificiali, ma non restituisce l'accesso diretto che il web dei motori di ricerca garantiva, pur con i suoi limiti. A decidere se, quando e come interrogarli resta un pugno di aziende, le stesse che controllano i grandi modelli linguistici: sono loro a scegliere quali connettori supportare e quanto spazio dare davvero alle fonti citate. Una pagina di risultati permetteva di confrontare fonti diverse; una risposta di chatbot ne offre quasi sempre una sola, già filtrata e riassunta da chi quel modello lo possiede. Aprire i nostri dati non ci sottrae a questa mediazione, ci garantisce solo che, quando viene esercitata, si basi su informazioni corrette invece che su un'approssimazione.

Come abbiamo raccontato in Come cambia il web con l'intelligenza artificiale, sempre più persone si informano chiedendo direttamente a un chatbot, non più digitando una ricerca su un motore tradizionale: in Europa un adulto su tre lo fa già regolarmente, quasi due giovani su tre, e sul nostro stesso sito ci sono giornate in cui le visite degli assistenti AI superano quelle delle persone. Che questo cambiamento ci piaccia o no, è già il modo in cui buona parte del pubblico accede oggi alla conoscenza. Costruire un server MCP è il modo in cui PeaceLink ha scelto di stare dentro questo cambiamento, offrendo ai sistemi di intelligenza artificiale una fonte diretta, curata e verificabile, invece di lasciare che i nostri contenuti vengano letti, ricombinati e restituiti da qualcun altro senza che noi possiamo avere voce in capitolo.