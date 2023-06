Problemi di salute mentale dei veterani e militari americani

Mentre gli Stati Uniti affrontano due decenni di guerra continua, i media e le persone con collegamenti al personale militare hanno sollevato preoccupazioni pubbliche e professionali per la salute mentale dei veterani e dei militari. Le sfide più pubblicizzate per la salute mentale dei veterani sono PTSD (post-traumatic stress disorder, disturbo da stress post traumatico) e depressione.

Alcune ricerche hanno suggerito che circa il 14% -16% dei militari statunitensi dispiegati in Afghanistan e Iraq hanno PTSD o depressione. Sebbene queste preoccupazioni per la salute mentale siano evidenziate, altri problemi come il suicidio, la lesione cerebrale traumatica (TBI), l'abuso di sostanze e la violenza interpersonale possono essere ugualmente dannosi in questa popolazione.

Gli effetti di questi problemi possono essere ampi e influenzare notevolmente i militari e le loro famiglie.

Mentre il combattimento e le missioni sono collegati a maggiori rischi per queste condizioni di salute mentale, anche il servizio militare generale può portare a difficoltà. Non esiste una tempistica specificata per la presentazione di queste preoccupazioni per la salute mentale. Tuttavia, ci sono momenti particolarmente stressanti per individui e famiglie, come in prossimità del combattimento o quando si separano dal servizio militare attivo.

Le attuali relazioni del censimento degli Stati Uniti stimano circa 18 milioni di veterani e 2,1 milioni di militari in servizio attivo e riserva (https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2020/veterans-report.html). Dal 11 settembre 2001, ci sono stati 2,8 milioni di personale militare americano in servizio attivo dispiegato in Iraq, Afghanistan e oltre, portando ad un aumento del numero di veterani di combattimento tra la popolazione. Più del 6% della popolazione degli Stati Uniti ha prestato o sta prestando servizio nell'esercito. Tuttavia, questa statistica non riesce a catturare il numero ancora maggiore di familiari impattati dal servizio militare.

Disturbo da stress post-traumatico (PTSD)

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è stato codificato per la prima volta nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) 3 nel 1980, in parte a causa degli effetti sociopolitici della guerra del Vietnam. È stato accennato in forme diverse nel corso della storia, dal "cuore del soldato" durante la guerra civile, allo "shock da scoppio" nella Prima Guerra Mondiale, o alla "stanchezza da combattimento" intorno alla guerra del Vietnam. I criteri del DSM sono rimasti in gran parte invariati fino all'aggiornamento più recente nel 2013, sebbene la sua classificazione continui a essere oggetto di dibattito. È un'entità biologica, psicologica e sociale complessa ed in continua evoluzione, il che rende difficile studiarla e diagnosticarla. Il PTSD viene spesso studiato nei sopravvissuti di guerra e disastri, ma può colpire chiunque, compresi i bambini. Di solito si manifesta nei sopravvissuti di eventi violenti come aggressioni, catastrofi, attacchi terroristici e guerre, anche se è possibile sperimentare il PTSD a causa di un'esposizione indiretta, ad esempio apprendendo che un amico stretto o un membro della famiglia ha subito una minaccia violenta o un incidente. Molte persone esposte a traumi hanno intorpidimento transitorio o emozioni accentuate, incubi, ansia e ipervigilanza, ma di solito superano i sintomi entro un mese. In circa il 10-20% dei casi, i sintomi diventano persistenti e debilitanti. Il PTSD presenta pensieri intrusivi, flashback e incubi riguardanti il trauma passato, causando evitamento dei ricordi, ipervigilanza e difficoltà nel dormire. Spesso, rivivere l'evento può sembrare altrettanto minaccioso come provocare il trauma. I sintomi possono interferire con il funzionamento interpersonale e occupazionale e manifestarsi in modi psicologici, emotivi, fisici, comportamentali e cognitivi. Il personale militare può essere esposto a una serie di esperienze potenzialmente traumatiche. I dispiegamenti in tempo di guerra possono comportare la testimonianza di lesioni gravi o morte violenta, talvolta avvenendo improvvisamente e non sempre su bersagli attesi. Oltre all'ambiente ostile del campo di battaglia, i membri attivi delle forze armate sono a rischio di subire traumi non correlati alla vita militare come la violenza interpersonale o l'abuso fisico o sessuale. I sintomi correlati a questi traumi possono talvolta essere esacerbati nel campo di battaglia.

Depressione

Dopo due decenni di guerra continua in Afghanistan, una crescente popolazione di veterani con esperienza di combattimento e ambiente operativo si presenta per cure di salute mentale. Chi fornisce assistenza deve tenere conto non solo delle ferite fisiche che questi veterani possono aver subito, ma anche di quelle meno visibili come il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il disturbo da stress acuto e la depressione. Anche se la condizione non ottiene la stessa attenzione del PTSD, la depressione rimane una delle principali condizioni di salute mentale nei militari. Infatti, studi dimostrano che fino al 9% di tutte le visite nella rete sanitaria militare ambulatoriale sono correlate alla depressione. L'ambiente militare può agire come un catalizzatore per lo sviluppo e la progressione della depressione. Ad esempio, la separazione dai propri cari e dai sistemi di supporto, gli stress del combattimento e vedere sé stessi e gli altri in pericolo sono tutti elementi che aumentano il rischio di depressione nelle popolazioni di personale in servizio e veterani. Le strutture mediche militari hanno registrato un aumento da una base del 11,4% di membri diagnosticati con depressione a un tasso del 15% dopo dispiegamenti in Iraq o Afghanistan. Con una prevalenza così elevata, coloro che forniscono assistenza devono essere responsabili nell'individuare i pazienti in servizio e veterani che potrebbero soffrire di depressione.

La depressione maggiore si manifesta attraverso molti sintomi, tra cui umore depresso, perdita di interesse per le attività, insonnia, perdita o aumento di peso, rallentamento psicomotorio, affaticamento, diminuzione dell'abilità di concentrarsi, pensieri di inutilità e pensieri suicidi. Questi sintomi si uniscono per influire significativamente sulla capacità dei pazienti di funzionare appieno. Sebbene la combinazione di sintomi sia evidente sulla carta, la presentazione effettiva di un paziente può spesso essere ambigua. Uno su due pazienti depressi non viene diagnosticato correttamente dal proprio medico di base. Pertanto, è fondamentale effettuare una corretta valutazione, identificazione e seguire trattamenti appropriati, soprattutto nella popolazione militare in servizio e nei veterani.

Suicidio

I tassi di suicidio tra i veterani sono ai livelli più alti nella storia mai registrata, con oltre 6.000 veterani che si tolgono la vita ogni anno. Nel complesso, i tassi di suicidio negli Stati Uniti sono aumentati del 30% tra il 1999 e il 2016. Uno studio condotto in 27 stati ha stimato che il 17,8% di questi suicidi registrati riguardava veterani. Il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti (VA) ha pubblicato dati nel 2016 che indicavano che i tassi di suicidio tra i veterani erano 1,5 volte superiori rispetto ai non veterani. Le ricerche hanno dimostrato che i veterani sono a significativamente maggior rischio di suicidio durante il loro primo anno al di fuori del servizio militare. Nel 2018 è stato firmato un Decreto Presidenziale per migliorare i servizi di prevenzione del suicidio per i veterani durante la loro transizione alla vita civile. Inoltre, il Dipartimento della Difesa (DoD) e il VA hanno reso la prevenzione del suicidio una priorità principale a causa dell'aumento osservato di tentativi di suicidio fatali e non fatali durante le guerre in Iraq e Afghanistan. All'interno delle Forze Armate degli Stati Uniti, i tassi di suicidio sono raddoppiati tra il 2000 e il 2012, ma dal 2012 non ci sono stati cambiamenti apprezzabili nel tasso annuale, con circa 19,74 decessi su 100.000 membri del servizio.

Disturbi da uso di sostanze

Nonostante l'attenzione pubblica negli ultimi decenni, i disturbi da uso di sostanze (SUD), compreso l'uso di alcol, rimangono un problema tra i veterani e i membri delle forze armate. In queste popolazioni, l'uso di alcol è comune ed è spesso utilizzato come mezzo per il sollievo dello stress e per socializzare. I SUD sono associati a significativi effetti avversi sulla salute fisica e mentale, sulle relazioni interpersonali e sull'occupazione. Uno studio sul personale militare ha rilevato che circa il 30% dei suicidi completati e circa il 20% dei decessi dovuti a comportamenti ad alto rischio erano attribuibili all'uso di alcol o droghe. Nella popolazione generale degli Stati Uniti, l'alcol è la quarta causa principale di morte evitabile e il 31% dei decessi correlati alla guida coinvolge l'intossicazione da alcol. Il DSM-5 definisce il SUD come un insieme di comportamenti legati alla ricerca compulsiva di droghe. Ciò include un controllo compromesso, un funzionamento sociale disfunzionale e cambiamenti fisiologici causati dall'uso di droghe. La dipendenza è la fase più grave, caratterizzata dalla perdita di autocontrollo che porta alla ricerca compulsiva di droghe nonostante il desiderio di smettere. Le sostanze possono includere droghe legali come caffeina, nicotina e alcol; farmaci prescritti come oppioidi, sedativi/ipnotici e stimolanti; e droghe illecite come marijuana, cocaina, metanfetamine, eroina, allucinogeni e solventi.