Il GCAP è un programma militare che per l’Italia prevede la progettazione, assieme a Gran Bretagna e Giappone, di un caccia di sesta generazione collegato a droni e a un sistema satellitare. A favore del GCAP non solo i partiti della maggioranza ma anche il PD, assieme a Italia Viva e ad Azione.

Via libera al GCAP, investimento da 7 miliardi e 526 milioni di euro per progettazione e sviluppo

I fondi destinati al GCAP potrebbero essere impiegati in modo molto più efficace per:

Il GCAP non solo mette a rischio le finanze pubbliche, ma rappresenta anche una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Non fa che aumentare le tensioni e allontanarci dalla prospettiva di un futuro di cooperazione e dialogo.

In un momento di crisi economica e sociale, è inaccettabile destinare somme così ingenti a un progetto militare che non farà altro che alimentare la corsa agli armamenti.

Il GCAP rappresenta un azzardo economico per il nostro Paese. I costi, già elevati, sono destinati a lievitare nel tempo, sottraendo risorse preziose ad altri settori fondamentali come la sanità, l'istruzione e lo stato sociale.

Tutto ciò avviene in un momento storico in cui le risorse di bilancio scarseggiano e le priorità dovrebbero essere ben altre.

Il Parlamento ha deciso a grande maggioranza di investire 7 miliardi e 526 milioni di euro in un nuovo caccia di sesta generazione. E questi costi si limitano alla progettazione e allo sviluppo del caccia ma non comprendono l’acquisto degli aerei prodotti.

Note: L'appello pacifista sul GCAP ha una sua storia.Il Manifesto lo ha pubblicato il 16 novembre 2024 a questo indirizzo web https://ilmanifesto.it/il-parlamento-approva-il-caccia-di-sesta-generazione-occorre-una-mobilitazione-sociale La questione era già stata posta da un gruppo di pacifisti in vista del G7 2024 che si è tenuto in Italia.L'appello contro il GCAP era stato infatti lanciato già a maggio del 2024 ed è visibile in questa pagina web https://ilmanifesto.it/lettere/no-al-gcap-si-alla-transizione-ecologica Si veda inoltreDal governo un bilancio di guerraPurtroppo la questione del GCAP per quanto sia di estrema rilevanza per il suo costo elevatissimo e il suo futuro, rimane ancora poco conosciuta all'interno dello stesso movimento pacifista.