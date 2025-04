I distretti aerospaziali nazionali: mappe di un ecosistema regionale: Sardegna

Distretto AeroSpaziale della Sardegna -

Giovanni Carbonazzi, 14, 09123 Cagliari CA, aeroporto di Tortolì-Arbatax

Protocollo d’intesa fra Regione Autonoma della Sardegna e Distretto Aerospaziale della Sardegna

(DASS) Scarl

https://dassardegna.eu/wp-content/uploads/2021/07/Protocollo-Intesa-RAS-DASS_prot2452_04082016.pdf

La ricerca aerospaziale è svolta da attori privati e pubblici. Principali:

Consiglio nazionale ricerche (CNR)

Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4)

Sardegna ricerche https://www.sardegnaricerche.it/

Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (PISQ) dell’Aeronautica militare

National Institute of Astrophysics

Università di Cagliari e Sassari

Distretto aerospaziale regionale (DASS)

Il distretto opera nell’ambito delle nuove tecnologie per l’esplorazione umana della Luna, di Marte e degli asteroidi; dello sviluppo di una piattaforma nazionale di prova e certificazione di aeromobili a pilotaggio remoto; dei materiali e tecnologie innovative per l’astronomia e l’aerospazio; dei servizi avanzati di protezione civile e ambientale; dei sistemi per la sorveglianza, il tracciamento e la previsione delle rotte di oggetti in orbita terrestre.

Nel 2022 gli addetti complessivi del settore aerospaziale operanti sul territorio erano oltre 500 compreso l’indotto. Gli investimenti nel settore aerospaziale, negli ultimi cinque anni, sono stati oltre 64 milioni di euro. Il Distretto coordina direttamente tre progetti per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro. Il fatturato nel 2023 è stato di 833 milioni di euro.

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB)

Cittadella Universitaria di Cagliari - 09042 Monserrato (CA)

- Traversa La Crucca n. 3 - 07100 Sassari (SS)

La rete scientifica dell’Area della Ricerca di Sassari affronta le sfide del nostro tempo in molteplici campi scientifici: salute dell’uomo e del pianeta, alimentazione e agricoltura sostenibile, nuovi materiali, la chimica e le biotecnologie.

CRS4 - Loc. Piscina Manna, Edificio 1 09050 Pula (CA) Via Ampere 2 09134 Cagliari (CA)

Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna

- Tecnologie Digitali per l'Aerospazio : L'aerospazio oggi è decisamente uno dei settori a maggiore intensità tecnologica, profondamente connesso con settori di punta quali ad es.: tecnologie dei materiali, telecomunicazioni, sistemi per la navigazione autonoma, robotica e interfacce uomo-macchina in condizioni limite. Gli sviluppi in questi settori, abbinati agli enormi progressi nel campo delle tecnologie digitali, stanno provocando una trasformazione radicale anche in molti dei settori tradizionali, apparentemente lontani dal dominio dell'aerospazio.

- Infrastrutture Computazionali e di Bioscienze, Progetti Smart e Quantum Computing

- Studi Superiori, Modellazione Computazionale e Tecnologie dei Contenuti

- Informatica Visuale e ad Alta Intensità di Dati

Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari (INAF OAC)

Via della Scienza, 5, 09047 Cuccuru Angius, Selargius CA

Laboratorio Ricevitori a Microonde Laboratorio di Analisi dell'Atmosfera Laboratorio di Tempo e Frequenza Metrologia - Sistemi di Controllo Monitoraggio RFI Laboratorio di Sviluppo & Trasferimento Tecnologico HPC - High Performance Computing

Sardinia Radio Telescope -

Infrastruttura di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf)- comune di San Basilio provincia di Cagliari. E’dedicato per l'80% del tempo alla ricerca scientifica, mentre per il rimanente 20% svolge funzioni di controllo delle missioni automatiche di esplorazione spaziale e dei satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra.

Infrastrutture disponibili

aeroporti: Decimomannu, Fenosu, Tortoli

aviosuperfici: Aliquirra

Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra

Consorzio UniOlbia

https://www.uniolbia.it/

Spazio: l’Aeronautica Militare al Festival dell’Aerospazio di Olbia

L’evento organizzato da Astec – AeroSpace Technology Education Center – ha visto la partecipazione di autorevoli voci del settore per condividere esperienze, opportunità e novità del mondo aerospaziale. Il forte connubio tra l’isola e il settore dell’aerospazio è testimoniato dal recente rinnovo dell’accordo di collaborazione siglato tra il Ministero della Difesa e il Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS), concretizzatosi con più attività svolte all’interno del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di Quirra”, polo d’eccellenza nazionale per la sperimentazione di tecnologie all’avanguardia, luogo ideale per l’effettuazione di attività a carattere scientifico in piena aderenza ai protocolli di sicurezza ed ambientali.

https://www.aeronautica.difesa.it/2024/10/02/spazio-laeronautica-militare-al-festival-dellaerospazio-di-olbia/

Storia del passato e del presente: Una struttura fondamentale allo sviluppo dell’industria bellica italiana fu il Poligono di Perdasdefogu (poi battezzato “Quirra”) in quanto luogo incaricato delle prove e collaudi su materiali di armamento, razzi, missili e sperimentazioni di volo della vicina Decimomannu. La presenza di tumori fra la popolazione e di malformazioni fra gli animali, dopo decenni di esercitazioni effettuate in assenza di un controllo sui materiali e sostanze rilasciate sul terreno, indurrà la magistratura nel 2011 a mettere sotto inchiesta il Poligono per disastro ambientale. Un passato sempre negato dai vertici militari.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/ogliastra/un-paradiso-distrutto-dalle-bombe-il-salto-di-quirra-un-altro-vietnam-bjnsynkp

Dei problemi vecchi e nuovi presenti in Sardegna si può visitare il sito de Il Giornale dell'Ambiente

https://ilgiornaledellambiente.it/tag/poligoni-militari-sardegna/ e https://aforas.noblogs.org/

Con il Memorandum d'intesa Italia-Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa del 2005, si è ufficializzata la cooperazione fra le parti anche per quanto riguarda le attività di addestramento ed esercitazioni. La Sardegna è diventata la base nazionale di tali esercitazioni.

https://aforas.noblogs.org/

Università di Cagliari

Accordi Israele

UniCA/Technion Institute of Haifa (conclusa 2016)

UniCA/Hebrew University of Jerusalem (concluso 2021)

UniCA/Oranim Academic College of Education (conclusa 2022)

UniCA/University of Haifa (conclusa giugno 2024)

Università di Cagliari

Molteplici accordi con il Ministero della difesa e in parte Leonardo anche con tirocini: Al via il progetto Imass-chain con capofila l’Università di Cagliari

https://web.unica.it/unica/page/it/al_via_il_progetto_imasschain_con_capofila_luniversita_di_cagliari

Disponibilità di Tirocinio

https://web.unica.it/unica/it/dip_ingelettrica_s4_ss7_2.page

Didattica

- sviluppo di nuove tecnologie per l’esplorazione umana e robotica dello spazio nell’ambito dei paradigmi ISRU (In Situ

Resources Utilization) e ISFR (In Situ Fabrication and Repair) di riferimento NASA

- realizzazione di stima del contenuto di vapor d’acqua in atmosfera da osservazioni GNSS

- analisi di immagini satellitari ad alta risoluzione per la classificazione del fondo marino

- rete di dati satellitari MODIS nel bacino del Mediterraneo

- diritto spaziale, responsabilità per danni a terzi causati da oggetti provenienti dallo spazio, problematiche giuridiche del

turismo spaziale

- analisi dell’affidabilità di dispositivi fotonici nello spazio

- sistemi e reti di telecomunicazioni satellitari

- sistemi satellitari di ausilio alla mobilità e alle smart cities

- sistemi di posizionamento e tracciamento

- sistemi di controllo del traffico marittimo e costiero

- sviluppo di sistemi statici per la conversione termo-elettrica dell’energia, finalizzata all’uso in veicoli spaziali

- componenti a microonde ed antenne per applicazioni astrofisiche ed aerospaziali

Università di Sassari

- biomedicina spaziale a bordo di razzi sonda e palloni stratosferici relativi al ruolo della microgravità e delle radiazioni cosmiche sul sistema immunitario umano e su diversi sistemi cellulari tra cui le cellule staminali e loro diversi destini fenotipi

- diritto aerospaziale connesso alla navigazione nello spazio extra atmosferico sopra quello assoggettato alla giurisdizione nazionale

- geologia extraplanetaria

- preparazione e caratterizzazione di materiali polimerici, anche nanocompositi, per applicazioni strutturali e funzionali avanzate nel settore aerospaziale

- regolazione dei “pathway” biosintetici delle micotossine e possibilità di applicazione in condizioni di microgravità

- modellistica e simulazione di processi chemo-idrodinamici in condizioni di microgravità e gravità modulata

- realizzazione di ricoprimenti sottili protettivi e anticorrosivi a base ceramica con elevata temperatura di esercizio per applicazioni spaziali

Accademiasapr Srl - VIA PLANARGIA 35, 09045, Quartu Sant'elena, Cagliari

- addestramento dei piloti S.A.P.R, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti Enac

- assistenza per la redazione della manualistica relativa ai SAPR

- formazione degli operatori Sapr per Enti Governativi Nazionali ed Internazionali secondo le normative vigenti

Aeronike Srl - Via Dante Alighieri, 1/C, 09127 Cagliari CA

- presente sul mercato sin dal 1966. Produce dataset 3D (Gemelli Digitali | Digital Twins)

- tramite il brand City Explorer 3D aiuta a declinare il Digital Twin come supporto ad attività complesse, quali governance del territorio e videosorveglianza, e risponde alle moderne e svariate esigenze delle Smart Cities, offrendo un servizio che semplifica l’accesso e l’utilizzo delle informazioni georiferite

- videosorveglianza e telerilevamento

- analisi Real Time. Con l'utilizzo di appositi algoritmi si riescono a identificare criticità ambientali e a creare percorsi di monitoraggio e sorveglianza di specifici target.

Avio SpA - Via Cristoforo Colombo, 33 08046 Perdasdefogu (NU)

ede principale a Colleferro, in provincia di Roma

- leader mondiale nella propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica.

- propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e missili tattici militari

-Aerospazio, a Perdasdefogu un polo di eccellenza unico in Europa (2021)

L'inaugurazione della Space Propulsion Test Facility sui media | Avio

Un nuovo insediamento industriale e per la Sardegna una nuova sfida di livello internazionale

Aerospazio, a Perdasdefogu un polo di eccellenza unico in Europa - L'Unione Sarda.it

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ScpA – sede centrale Roma (RM)

Sede principale Capua (CE)

- società pubblico–privata, partecipata dal CNR (socio di maggioranza), Regione Campania e industrie aeronautiche e spaziali.

- scopo principale è quello di supportare la competitività del settore aerospaziale nazionale attraverso: sviluppo e la gestione di impianti strategici di sperimentazione, sviluppo di programmi strategici di ricerca, aumento delle competenze scientifiche nel settore aerospaziale.

Missione italiana su Marte, in pole position il distretto aerospaziale della Sardegna

RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali SpA - Zona Ind. Torri snc Perdasdefogu (NU)

RINA affianca Sardegna Ricerche nella promozione dei Programmi Europei di ricerca, sviluppo e innovazione

- attività di giunzione per componenti in Ti e leghe speciali di Al nell’ambito di Clean Sky

- tecniche di sostituzione Cr/Cd per componentistica aeronautica

- realizzazione di leghe leggere nano strutturate per applicazioni aeronautiche

- realizzazione di tecnologie di giunzione laser per componenti aeronautici in leghe di Ti

- fabbricazione di componenti strutturali critici aeronautici

Dronelab – Tortolì-Arbatax (NU)

- grazie alla propria esperienza maturata a partire dal 2007 si è specializzata nella realizzazione “ad hoc” di aeromobili per scopi scientifici, professionali ed industriali. Negli anni i droni sviluppati hanno trovato vasto impiego in numerosi settori scientifici e tecnologici: dalla ricerca SAR (Search & Rescue) con ProCiv e SASS (Soccorso Alpino Speleologico Sardegna),

Corpo Forestale e Protezione Civile, alla mappatura di aree radioattive con INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare).

L’azienda opera a Tortolì e si occupa della progettazione di sistemi aeromobili senza pilota spaziando da configurazione classiche come ad esempio i multirotori, fino ad esplorare nuove frontiere tecnologiche identificate in VTOL (Vertical Take Off & Landing) ovvero velivoli ad ala fissa a decollo e atterraggio verticale.

Fondazione di Sardegna - Sede legale Cagliari, Sede amministrativa e segreteria generale Sassari

- persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, promuovendo lo sviluppo socio-economico dell’isola

- opera mediante l’assegnazione di contributi o finanziamenti a progetti e iniziative

La partecipazione della Fondazione si traduce anche in contributi finalizzati alla diffusione di una cultura industriale ed economica che non distingue ambiti militari da quelli civili

“Il talk sarà anche l’occasione per conoscere meglio anche il Distretto aerospaziale della Sardegna, una delle realtà dal grande potenziale di crescita. Inoltre, il Dass sostiene, attraverso le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, contribuendo al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche dei soci e del sistema di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale”.

https://www.fondazionedisardegna.it/ricerca?search=aerospazio

GEM elettronica Srl – Sede principale San Benedetto del Tronto (AP) – Cagliari (?)

- opera nel settore dell'elettronica ed ha attualmente ha sede a San Benedetto del Tronto

- nasce come centro di sviluppo delle tecnologie radar, oggi produce apparati radar e sistemi integrati di bordo, nonché sensori inerziali, girobussole a fibra ottica e software dedicati alla navigazione, al controllo costiero, portuale e aeroportuale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44198/0/def/ref/DBR43843/

Geodesia Tecnologie Srl - Cagliari

- progettazione e realizzazione di sistemi di misura nel campo della geodesia, dell’ingegneria e dell’ambiente

- progettazione, realizzazione e gestione della rete di stazioni permanenti GPS “SARNET”

- erogazione di servizi nel campo delle misure geodetiche e topografiche

Fornitore Aeronautica Militare

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/Bandidigara/CIG-879579794C-AVVISO_202106/CIG_879579794C_AVVISO.pdf

Innovative Materials Srl - Elmas (CA)

- realizzazione di coni di prua in UHTC (Ultra High Temperature Ceramics) in grado di assicurare elevata resistenza all’ossidazione a caldo (oltre 2000 C) e adatti al volo ipersonico e/o di rientro, entrambi caratterizzati da profili aerodinamici particolarmente aguzzi (sharp) per garantire maggiore manovrabilità, capacità di gestione della traiettoria di volo e minore resistenza aerodinamica, rispetto agli attuali velivoli

Karalit Srl - Pula (CA)

- sviluppo di software per la simulazione e modellizzazione ingegneristica, in particolare software 3D di fluidodinamica computazionale (CFD), KARALIT CFD che è un codice multi-purpose con specifiche APP (layout predefiniti) per settore di applicazione. L’attuale release contiene due APP dedicate allo studio dei problemi di fluidodinamica nel settore aerospaziale, l’APP “ExtrernalAerodynamics” e l’APP “Wind Tunnel”. L’analisi CFD è ampiamente utilizzata nella progettazione e design industriale nel settore Aerospaziale. Attualmente questo settore costituisce uno dei segmenti di mercato chiave su cui la società sta puntando. Tra i principali clienti e utilizzatori di KARALIT vi sono importanti società private in Europa e nel mondo nel settore aerospaziale tra cui si segnalano Alenia AermacchiSpA, ChineseAerospace Establishment e CranfieldAerospace

Leonardo SpA - Sede Roma - Divisione Cyber Security Via Giovanni Palatucci, 1 Sassari

Vitrociset (Leonardo) contribuisce all’innovazione del Sardinia Radio Telescope in Sardegna

Vitrociset, negli stabilimenti di Capo San Lorenzo (CA) supporto logistico per i caccia F35,

eroga servizi logistici e di supporto tecnico del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ)

http://www.sardegnaindustriale.it/article.asp?ID=88&IDmagazine=2001001

Lion Consulting Srl – Sede principale Milano

Lion Credit è un prodotto di Lion Consulting Srl https://www.lioncredit.it/

- sin dalla sua fondazione opera come sotto-contrattore di Airbus sui programmi in essere presso Monaco di Baviera. Inoltre svolge attività di “Business Development” per conto di Airbus in alcuni paesi tra cui Malta. Si è da poco aggiudicata, come capofila di un raggruppamento comprendente GEM Elettronica, già socio del DASS, Airbus e WES TRADE, il progetto BAT per sperimentazione e ricerca industriale su un innovativo sistema di navigazione basato su informazioni di tipo inerziale da sperimentare su velivoli senza pilota, in parte finanziato dalla Regione Sardegna.

MR8 Srls - Olbia

- si occupa di progettazione e realizzazione di prodotti, macchinari, attrezzature ed equipaggiamenti per lo sviluppo ed il supporto a terra di prodotti e sistemi per l'aerospazio

- i soci fondatori si sono occupati di progettazione e prototipazione per la ricerca e lo sviluppo del settore spazio, all'interno di commesse ASI, ESA e della Regione Piemonte

Nemea Sistemi Srl - Alghero

- svolge un'intensa attività nel settore dell’Osservazione Terrestre tramite l'utilizzo di tecnologia proprietaria Intergraph (GeoMedia& ERDAS) molto diffusa a livello mondiale, sia per la misura che per lo studio della superficie terrestre e nel settore dello sviluppo di applicazioni GIS based dedicate al settore aerospaziale e utilities, utilizzo ed elaborazione di informazioni provenienti da satelliti / sensori / strumenti di misura

Collabora con l’Agenzia spaziale italiana

New Vue Solutions Italia Srl – Cagliari https://newvaluegroup.com/

New Value Solutions Italia Srl è una consociata italiana della New Value Solutions, Compagnia Canadese e che ha la sua sede centrale in Vancouver British Columbia Canada.

La società ha clienti importanti e globali in nord America e opera nei seguenti campi con un gruppo di risorse specializzate:

- Consulenza nei campi di Cybersecurity, Sicurezza Informatica, qualità e prestazioni di sistemi software e hardware;

- Implementazione di complessi sistemi informatici sia su piattaforme cloud (Microsoft Azure) sia su piattaforme tradizionali;

- Assistenza e supporto di servizi informatici;

- Strategie e implementazione per migrazioni sul cloud di complessi sistemi informatici.

Novaeka – https://novaeka.com/

Novaeka srl è un’azienda di design con la sede a Padova e una base a Cagliari.

Fornisce un servizio integrato di ingegneria, matematica, fisica e software, che supporta il cliente dall’ideazione all’industrializzazione del prodotto-servizio.

I settori di interesse sono l’aerospazio, il cooling e la difesa.

Novaeka fornisce il suo design anche per il mercato delle startup e manifatturiero che necessita di product innovation e process innovation.

Nurjana Technologies Srl - Elmas CA

- è una società di ingegneria dei sistemi specializzata nella concezione, sviluppo e integrazione di sistemi complessi ad alto contenuto tecnologico

- nei settori Difesa e Aerospazio, Nurjana fornisce prodotti e servizi chiavi in mano, distinguendosi nella progettazione e realizzazione del Software applicativo su piattaforme evolute per applicazioni Real Time e Mission Critical

- il punto di forza di Nurjana Technologies è un team di management con una pluriennale esperienza, maturata in grosse realtà industriali, nazionali e internazionali del settore aerospazio, ben supportato da giovani ma esperti capi progetto, sistemisti, progettisti e specialisti software, che garantiscono rapidità ed efficienza nella risposta ai bisogni dei Clienti

- in particolare, la società annovera tra le sue risorse qualificate alcune con competenze specifiche nel dominio del PISQ, per ciò che attiene agli aspetti di ingegneria dei sistemi, integrazione e tests, e di ingegneria delle operazioni

Oben Srl - Sassari

- spin-off dell’Università di Sassari, può offrire sistemi aerei senza pilota (UAS ovvero multirotori, aerei o dirigibili), sistemi elettronici di ultima generazione (completamente adattabili alle esigenze del cliente), sensori per applicazioni specifiche e una gestione avanzata dei dati, con un'enfasi su abbattimento dei costi ed affidabilità

Opto Materials Srl - TORTOLI' (NU)

- fornitura di componenti e materiali all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dal 2003

- produzione di componenti installati sui satelliti ALADIN 1, ALADIN 2, HELPS

https://www.filaroptomaterials.com/home/wp-content/uploads/2019/10/filar-article-ID.pdf

Orbital Launch Means Srl - Sede proncipale Roma

Fabbricazione di apparecchiature per il settore spaziale e della difesa

https://www.launch-olm.com/

Poema Srl - Cagliari

- progettazione e prototipazione di sistemi di misurazione basati su tecnologie optoelettroniche di componenti e sistemi a microonde operanti nel campo di frequenza fra 300 MHz e 100 GHz

- progettazione e sviluppo di software di acquisizione ed elaborazione dati, realizzati in funzione di specifiche esigenze del Sardinia Radio Telescope

Soliani Emc Srl - sede principale Como https://www.solianiemc.com/

- opera nel campo della protezione da interferenze elettromagnetiche partendo da 50 Hz fino a coprire, con i suoi prodotti e soluzioni, frequenze sino a 30 GHz . Dispone di siliconi e fluoro siliconi caricati con argento, argento/vetro, nickel/grafite, argento/alluminio sia per stampaggio sia per estrusione. L’azienda dispone inoltre di rivestimenti di guarnizioni con tessili conduttivi e vernici conduttive. E’ fornitrice di guarnizioni schermate su elicotteri della LEONARDO Agusta Westland, tessili conduttivi e colle su velivolo civile SUKOY superjet 100 ed ha fornito guarnizioni conduttive sul satellite Tetered.

Space Spa - Cagliari

- modellizzazione e virtualizzazione 3D, con realizzazione di ricostruzioni, filmati e simulazioni

- applicazione di tecniche di visualizzazione e manipolazione dinamica 3D di componenti e impianti aeronautici per il settore della logistica e manutenzione a favore degli specialisti dell’Aeronautica Militare con la sperimentazione di tecniche di interazione touchless e di manipolazione collaborativa via rete Internet - sistemi integrati multimediali di infotainment per aeromobili

Spacearth Technology Srl – Sede principale Roma

Fabbricazione di componenti per il settore aeronautico e aerospaziale.

- navigazione satellitare

- osservazione della terra

- esplorazione spaziale

- monitoraggio marino

STAM - Cagliari

- Società di ingegneria che dal 1997 progetta e sviluppa meccanismi innovativi, sistemi di trasmissione di potenza e dispositivi meccatronici, supportando i propri clienti in tutte le fasi del ciclo di progettazione del prodotto: ideazione, modellazione fisica e prototipazione virtuale, progettazione di strumenti e sottosistemi, definizione di sistemi e cicli produttivi, riuso e riciclo. La società, che ha sede operativa in Sardegna, è stata fondata grazie al seed funding fornito dal

programma di trasferimento tecnologico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per sviluppare un innovativo riduttore di velocità. Da allora l’azienda collabora con successo nell’ambito dei programmi ESA e della Commissione Europea allo sviluppo di dispositivi per l’investigazione del suolo, servo-attuatori, sistemi di tenuta ermetici e banchi prova oltre a sviluppare tecnologie per l’imaging iperspettrale con algoritmi per classificazione e identificazione remota in tempo reale.

Negli ultimi anni, Stam è stata coinvolta in diverse iniziative nell’ambito del programma Clean Space di ESA. Franco Malerba, primo astronauta italiano, è Scientific Advisor e Business Coach dell’azienda.

3D AEROSPAZIO Srls - Olbia

- costruzione, certificazione, commercializzazione e impiego a scopo di ricerca e a scopo istruttivo di simulatori di volo

- sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore aerospaziale e non, con particolare riguardo alla produzione, certificazione, sviluppo, noleggio, vendita di simulatori e di servizi di addestramento e formazione ad essi collegati.

U-Avitalia Srl – Sede principale Roma

- è un integratore di sistemi complessi con l'obiettivo di aggregare, attraverso la ricerca e la sperimentazione, produttori di beni e servizi nel settore industriale dei sistemi a pilotaggio remoto

- al momento gestisce il progetto finanziato da ENAC al quale partecipa tra gli altri Piaggio Aerospace per lo sviluppo del drone P1HH per applicazioni posta

Il settore aerospaziale porterà la Sardegna nel mondo

https://www.sardegnareporter.it/2024/09/festival-dellaerospazio-svoltosi-dal-26-al-28-settembre-a-olbia/655278/

Oltre i confini: la Sardegna conquista l’aerospazio

https://radiolina.it/podcast/oltre-i-confini-la-sardegna-conquista-laerospazio/

Distretto aerospaziale Sardegna

https://dassardegna.eu/it/

RWM Italia S.p.A., società interamente controllata dal Gruppo Rheinmetall e parte della divisione Arma e Munizioni di Rheinmetall, è il centro di eccellenza di Rheinmetall per i sistemi di difesa e antiminazione subacquea, le testate e le munizioni in litering. RWM Italia è un fornitore di lunga data per i dipartimenti della difesa, dei ministeri e delle forze armate d'Italia, dei suoi alleati e di altre nazioni che la pensano allo stesso modo.

RWM Italia opera su tre sedi in Italia:

L’ufficio Ghedi, situato vicino a Brescia, nel Nord Italia, è sede delle funzioni centrali di Gestione del Programma, Risorse Umane, Finanza, Legale, Commerciale e del Dipartimento R&D e Ingegneria. Anche a Ghedi è collocato il principale impianto di produzione di componenti elettronici e meccanici;

L’ufficio di Torino, inaugurato nel 2023, che ospita funzioni di R&S e Engineering.

Domusnovas, nel Sulcis, ospita l’impianto di produzione principale dell’azienda, dove sono presenti moderne linee di produzione per la lavorazione di esplosivi cast-cured PBX, compressi e per fusione, oltre alla linea speciale per la produzione di corpi bomba d’aereo di varie tipologie. Nel Sulcis, oltre allo stabilimento di Domusnovas sono attivi anche la realtà produttiva di materiali non esplodenti di Musei e il magazzino di Iglesias.

A fine 2024 RWM Italia impiegava 626 maestranze (429 in Sardegna e 197 nelle altre sedi) e un altro centinaio nell’indotto, ma quando saranno operativi i nuovi impianti di caricamento realizzati nell’ambito dell’ampliamento è previsto l’inserimento di un altro centinaio di lavoratori.

https://www.analisidifesa.it/2025/02/rwm-italia-risorsa-strategica-nazionale-ed-europea/

La fabbrica RWM di Domusnovas ha siglato accordi con l’industria bellica israeliana e ha continuato a vendere bombe anche durante l’attuale massacro di civili a Gaza e in Cisgiordania da parte delle Forze armate dello stato di Israele.

https://www.reportsardegna24.it/palestina-sabato-13-gennaio-manifestazione-davanti-alla-rwm-di-domusnovas/

https://www.manifestosardo.org/rwm-e-questione-palestinese/

Vitrociset

Nel 2021, Leonardo approva la fusione per incorporazione della Società di Vitrociset S.p.A inziata nel 2019 incorporando anche il suo business spaziale, e quello delle sue partecipate (Vitrociset Belgium Sprl e Vitrociset France Sarl). L’azienda è attiva nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi complessi, safe e mission critical per mercati competitivi e diversificati, dalla difesa alla sicurezza, dalla logistica ai trasporti, fino allo spazio e alle smart cities. Nel 2014 Vitrociset ha firmato con Lockheed Martin un Memorandum of Agreement (MoA) relativo all’avvio della produzione di 54 Carrelli (Carts) nell’ambito del programma F-35 da realizzarsi nello stabilimento Vitrociset Capo San Lorenzo.

Gli F-35 italiani escono dalla linea di assemblaggio della Faco di Cameri, lo stabilimento gestito da Leonardo e utilizzato per assemblare F-35 per Italia e Paesi Bassi. Si tratta di due differenti tipologie di Ground Support Equipment: il Power Cart e l’Air Conditioning Cart, che forniranno, rispettivamente, elettricità e condizionamento al velivolo a terra anche nelle condizioni climatiche più estreme.

Nel 2021 si è aggiudica due gare per il potenziamento del Sardinia Radio Telescope. infrastruttura gestita dall’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’Istituto Nazionale di AstroFisica (Inaf). L’azienda si occuperà dell’integrazione dei sistemi elettromeccanici al servizio dei ricevitori sull’Srt e doterà l’infrastruttura di un sistema metrologico avanzato.

In po' di storia: “Vitrociset. Elettronica, telecomunicazioni con un occhio alla tecniche aerospaziali che guarda il cielo da Capo San Lorenzo, sperone sul mare del poligono interforze del Salto di Quirra in territorio di Villaputzu. La Vitrociset è in Sardegna dai tempi dello scandalo Lockheed – quando il patriarca Camillo Crociani finì nel giro di tangenti sbocciato durante il passaggio di alcuni elicotteri dagli Usa all’Italia – ma il suo portafogli è lontano poco meno di novemila chilometri. Secondo i Paradise papers, l’azienda che figura tra i 19 soci privati del Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna, sarebbe la base di un edificio fiscale con piani in mezza Europa e con un attico, dotato di una robusta cassaforte, affacciato sul mare dei Caraibi”.

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/11/13/news/scandalo-paradise-papers-c-e-anche-la-vitrociset-1.16116917