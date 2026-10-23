Relazione di consuntivo – Campagna "Stop Steadfast Noon 2026"

La presente relazione intende tracciare un bilancio della campagna "Stop Steadfast Noon 2026", iniziativa promossa per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla esercitazione nucleare NATO denominata "Steadfast Noon". Il consuntivo analizza le adesioni raccolte, le iniziative realizzate, i risultati ottenuti in termini di visibilità e pressione politica, nonché le criticità emerse.

1. Adesioni e sostegno alla campagna

1.1 Personalità del mondo della cultura, della Chiesa e della società civile

La campagna ha ricevuto un sostegno collaborativo da parte di figure di rilievo nazionale, tra cui:

Alex Zanotelli , missionario comboniano e storico animatore dei movimenti per la pace;

, missionario comboniano e storico animatore dei movimenti per la pace; Monsignor Giovanni Ricchiuti , già vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia;

, già vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia; Domenico Gallo , giurista, magistrato e studioso dei temi della legalità costituzionale e del disarmo;

, giurista, magistrato e studioso dei temi della legalità costituzionale e del disarmo; Antonino Drago, fisico e storico della scienza, da sempre impegnato nel movimento pacifista.

1.2 Associazioni e realtà ecclesiali

Hanno risposto in maniera collaborativa:

il MIR – Movimento Internazionale della Riconciliazione ;

; Angela Dogliotti del Centro Studi Domenico Regis ;

del ; il mensile Mosaico di Pace.

Numerose altre associazioni hanno aderito all'appello online, contribuendo a dare alla campagna una base di consenso ampia e diversificata.

1.3 Movimenti internazionali

Sul piano internazionale è stato preso un buon contatto con i pacifisti tedeschi, che hanno organizzato proprie iniziative in coincidenza con l'esercitazione, e con la CND britannica (Campaign for Nuclear Disarmament). Si tratta di un primo passo verso una rete internazionale stabile contro Steadfast Noon.

2. Risultati principali

2.1 Lo scoop di PeaceLink

L'elemento più rilevante della campagna è stato il picco di consultazioni del sito di PeaceLink in coincidenza con la pubblicazione dello scoop: la notizia, a livello nazionale e internazionale, dell'avvio di Steadfast Noon è stata data da PeaceLink con alcuni giorni di anticipo rispetto agli altri media. Questo ha permesso alla campagna di posizionarsi come fonte autorevole e tempestiva sul tema, aumentando la visibilità dell'iniziativa e il suo impatto mediatico.

2.2 Mobilitazione locale e richiesta dei piani di emergenza sanitari

Un secondo aspetto positivo è il coinvolgimento di alcuni gruppi locali, che hanno chiesto alle prefetture i piani di emergenza sanitari in caso di incidente nucleare. Si tratta di un'azione concreta che sposta il dibattito dal piano simbolico a quello della sicurezza dei territori e delle popolazioni.

2.3 Interrogazione parlamentare

Significativo è stato anche l'interrogazione parlamentare dell'on. Bonelli, alla quale il ministro della Difesa Crosetto ha risposto in modo evasivo. Nonostante la risposta non soddisfacente, l'atto parlamentare ha portato il tema delle esercitazioni nucleari e dei relativi rischi all'attenzione delle istituzioni, costituendo un precedente utile per future azioni.

2.4 Iniziative locali e collegamento con la marcia per la pace Gravina–Altamura

A vario modo si sono svolte iniziative locali, per lo più comunicati stampa e momenti di sensibilizzazione. È stato inoltre attivato un collegamento con gli organizzatori della marcia per la pace Gravina–Altamura, in Puglia, che ha permesso di integrare la campagna in un percorso territoriale già radicato e di ampliarne la portata.

3. Valutazione complessiva

Il bilancio della campagna è nel complesso positivo. I punti di forza sono:

la tempestività e l'autorevolezza dell'informazione garantita da PeaceLink, con lo scoop sull'avvio dell'esercitazione;

garantita da PeaceLink, con lo scoop sull'avvio dell'esercitazione; la qualità delle adesioni , che coprono ambiti diversi (Chiesa, mondo giuridico, scientifico, associazionismo, movimenti internazionali);

, che coprono ambiti diversi (Chiesa, mondo giuridico, scientifico, associazionismo, movimenti internazionali); la capacità di tradurre la mobilitazione in azioni concrete (richiesta dei piani di emergenza sanitari, interrogazione parlamentare);

(richiesta dei piani di emergenza sanitari, interrogazione parlamentare); l'apertura di canali internazionali con i pacifisti tedeschi e la CND britannica.

Permangono alcuni limiti: la risposta evasiva del ministro Crosetto segnala una resistenza istituzionale ad affrontare il tema dell’emergenza sanitaria connessa alla guerra nucleare; le iniziative locali sono state per lo più comunicati, con poco volantinaggio, se si fa eccezione per Firenze e il Friuli; il coordinamento internazionale è ancora in fase iniziale.

4. Prospettive

Per le prossime edizioni si potrebbe: