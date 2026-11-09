La militarizzazione del mondo accademico in Italia: diapositive
Nel 1961 il presidente americano Dwight D. Eisenhower affermava che l’intreccio di interessi fra politici del Congresso, esercito e aziende produttrici di armamenti (complesso militare-industriale), rappresentava un rischio per la democrazia.
Poco dopo, nel 1966, il senatore democratico J. William Fulbright, nel libro The Arrogance of Power, si esprime contro la militarizzazione del mondo accademico avvertendo che "prestandosi troppo agli scopi del governo, una università fallisce nei suoi scopi più elevati". Di fatto aggiunge la componente accademica al complesso militare-industriale. Nel 1993 anche lo storico Stuart W. Leslie, in The Cold War and American Science, parla del "triangolo d'oro" formato da agenzie militari, industria dell'alta tecnologia e università di ricerca. Oggi imprese militari e quelle della Silicon Valley, insieme al Pentagono e alle Università, legano a doppio filo la ricerca accademica e le applicazioni della difesa e sicurezza nazionale.
In Israele l'Unità 8200 rappresenta il simbolo del sistema militare israeliano e della sua leadership tecnologica globale. Funziona come un vero e proprio incubatore, accademico e tecnologico, che arruola al suo interno giovani provenienti da studi superiori in base alle loro competenze in matematica, programmazione e pensiero analitico.
L’inizio della guerra di Israele contro Gaza, sfociata in un vero e proprio genocidio nei confronti del popolo palestinese, ha provocato una forte reazione degli studenti che hanno messo in discussione i rapporti delle loro università con i produttori di armi e altre aziende legate all'esercito israeliano.
Negli USA, come in Europa, il dibattito interno alle università si è allargato sino a contestare tutte le forme di collaborazioni tra università e aziende della difesa. Legami che sono particolarmente diffusi nei dipartimenti di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica dove le aziende del settore aerospaziale e delle armi esercitano la propria influenza attraverso progetti di ricerca, reclutamento, fiere e donazioni.
Tutti gli accordi siglati vengono utilizzati dalla sfera militare per radicarsi nelle istituzioni accademiche, culturali e scientifiche, perché la militarizzazione non è semplicemente una questione di contratti di ricerca o priorità di finanziamento. È una questione pedagogica, culturale e politica. Nelle scuole, come nelle università, il governo italiano non vuole solo rimodellare le priorità della ricerca e della cultura, ma cerca di riorganizzare la memoria storica, l'identità civica e i termini stessi attraverso cui viene intesa la democrazia.
E non è un caso se chi si oppone alla militarizzazione della conoscenza viene represso con le minacce e la violenza, perché ciò che si vuole creare è una società sempre più organizzata secondo la logica della guerra.
Le diapositive qui allegate vogliono essere uno strumento di conoscenza, affatto parziale, dei legami istituzionali che mirano a trasformare le università in laboratori di guerra.
E’ Importante sottolineare il lavoro di informazione e denuncia dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università https://osservatorionomilscuola.com/ svolto insieme a “La conoscenza non marcia” https://laconoscenzanonmarcia.com/ che ha organizzato una raccolta di firme per una petizione popolare contro la militarizzazione dell’istruzione e della ricerca e pubblicato un toolkit per resistere alla militarizzazione dell'Università.
Allegati
Diapositive sulla militarizzazione delle universitàRossana De Simone51 Kb - Formato odpDiapositive
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