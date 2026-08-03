"Sapere non basta, eppure è l'unico punto di partenza"
Era una bambina palestinese di 8 anni. È stata uccisa all'alba del 30 luglio 2026 da un attacco missilistico condotto da un elicottero israeliano su rifugio per sfollati nella Striscia di Gaza.
"Vorremmo, quasi tutti noi, riavviare il mondo come fosse un PC pieno di inutili atrocità. Ma poi Ratil continua a essere morta", scrive Lavinia, che continua chiedendosi che fare e aggiungendo subito dopo: "Le risposte sono sempre inefficaci, insufficienti. Non convinco nessuno, neanche me stessa". E si chiede "se l'attenzione prestata a tutto questo serva ancora a qualcosa, o se stiamo soltanto assistendo con maggiore definizione alla nostra irrilevanza".
Siamo "monadi isolate con uno smartphone in mano".
"Comprendo questo senso di frustrazione, perché è anche il mio", scrive Lavinia. L'esposizione illimitata alle atrocità "non è solidarietà. Guardare tutto non salva nessuno". Ma distogliere lo sguardo consegna le vittime ai carnefici. L'attenzione, citando Simone Weil, è "una delle forme più rare della generosità": significa "ricordare un nome quando il potere preferisce serie numeriche. Ratil e Fakir. Pronunciarli impedisce per un momento che la statistica completi il lavoro iniziato dalla violenza".
"Il potere ci educa a concepire l'azione secondo due sole possibilità: o cambiamo tutto oppure abbiamo fallito", scrive ancora. Ma "nessun dominio storico è crollato per il gesto onnipotente di un individuo. Sta nella durata la forza di cambiare le cose". Il passaggio è sostituire "che cosa posso fare io?" con "assieme a chi posso aumentare la 'nostra' capacità di intervenire?"
Un testo documentato può contrastare cancellazione e assuefazione. "Sembrano azioni modeste soltanto per chi ha accettato la mitologia del risultato immediato". Occorre "ricostruire luoghi nei quali l'esperienza privata del male possa diventare giudizio comune e capacità organizzata."
Conclude Lavinia Marchetti: "Il mondo è troppo grande per una persona sola. Questa constatazione può diventare una condanna oppure il principio elementare della politica. Non possiedo nessuna promessa di vittoria, né una risposta certa al 'che fare', ma so che dobbiamo riuscire a riconoscerci e a organizzare il nostro rifiuto".
Sono considerazioni che condividiamo e rilanciamo qui su PeaceLink.
Articoli correlati
- Albert, international pacifist bulletin
Gaza, July 2026: the crisis continues amid bombings, hunger, and impunityAs of 17 July 2026, the most reliable quantitative data indicates that the overall Palestinian death toll in the Gaza Strip exceeds 73,000 dead and 173,000 injured since the start of the war on 7 October 2023. In July, the list of journalists killed in Gaza has grown longer.17 luglio 2026 - PeaceLink staff
- Albert, bollettino pacifista internazionale
Gaza, luglio 2026: la crisi continua tra bombardamenti, fame e impunitàAl 17 luglio 2026 i dati quantitativi più solidi indicano che il bilancio palestinese complessivo nella Striscia di Gaza supera 73.000 morti e 173.000 feriti dall’inizio della guerra il 7 ottobre 2023. A luglio si è allungata la lista di giornalisti uccisi a Gaza.17 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
- Anche dopo la tregua, riferisce l’ONU, sono stati uccisi oltre 260 bambini, uno al giorno
I bambini di Gaza presi di mira: la Commissione ONU parla di genocidioIl nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite accusa Israele di aver deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, configurando il crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.23 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
- Global Sumud Land Convoy è a Sirte
La missione civile umanitaria diretta a Gaza è stata bloccata in LibiaDieci volontari sono sequestrati in Libia. Tra loro due italiani: Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia. Fanno parte di un convoglio che trasporta aiuti, ambulanze, forniture mediche e personale specializzato. Scriviamo per la loro liberazione.6 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network