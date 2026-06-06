La missione civile umanitaria diretta a Gaza è stata bloccata in Libia
Global Sumud Land Convoy: dieci volontari sequestrati in Libia. Scriviamo per la loro liberazione
Dal 24 maggio, dieci componenti del Global Sumud Land Convoy – missione civile umanitaria diretta a Gaza – sono trattenuti a un posto di blocco di Sirte, in Libia. Tra loro due italiani: Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia. Civili, volontari, operatori umanitari. Nessuna accusa formale, nessun contatto con le famiglie, nessuna garanzia legale. Una detenzione senza fondamento.
Il convoglio trasporta aiuti, ambulanze, forniture mediche e personale specializzato. L’obiettivo era aprire un dialogo con le autorità locali per un passaggio sicuro verso Rafah.
Il senso dell’iniziativa è chiaro: rivendicare il diritto all’azione umanitaria e chiedere che la diplomazia italiana – insieme agli altri Paesi coinvolti – faccia pressione immediata per il rilascio. Nessuna trattativa differenziata per nazionalità: tutti devono tornare liberi.
Per questo si invita a scrivere agli indirizzi e-mail degli uffici consolari e del Ministero degli Esteri riportati nel testo allegato alla pagina web. Ogni messaggio conta: chiedere chiarezza, protezione consolare, comunicazione diretta con i familiari e la fine di una detenzione arbitraria.
I detenuti del Global Sumud Land Convoy in sciopero della fame in un sito di detenzione segreto in Libia
https://www.pressenza.com/it/2026/06/i-detenuti-del-global-sumud-land-convoy-in-sciopero-della-fame-in-un-sito-di-detenzione-segreto-in-libia/
Allegati
Richiesta di protezione consolare630 Kb - Formato docx
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