Global Sumud Land Convoy è a Sirte

La missione civile umanitaria diretta a Gaza è stata bloccata in Libia

Dieci volontari sono sequestrati in Libia. Tra loro due italiani: Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia. Fanno parte di un convoglio che trasporta aiuti, ambulanze, forniture mediche e personale specializzato. Scriviamo per la loro liberazione.