Anche quest’anno, in molte città italiane, associazioni, comunità e cittadini si riuniranno per mantenere viva la memoria di Hiroshima e rinnovare l’impegno per un mondo senza l'incubo dell'olocausto nucleare.

La memoria dell'evento

A ottantun anni dal lancio della bomba atomica su Hiroshima, l’Italia si prepara a commemorare quella che rimane una delle ferite più profonde della storia contemporanea. Il 6 agosto 1945, alle 8:15 del mattino, la città giapponese fu cancellata da un lampo di luce e calore inauditi: decine di migliaia di persone morirono all’istante, e nei mesi e negli anni successivi il numero delle vittime salì a oltre 140.000. Quell’evento non segnò solo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma aprì l’era nucleare, consegnando all’umanità la consapevolezza della propria capacità di autodistruggersi. Da allora, il 6 agosto è diventato un simbolo universale della lotta per la pace e del rifiuto della guerra.

Anche quest’anno, in molte città italiane, associazioni, comunità e cittadini si riuniranno per mantenere viva la memoria di Hiroshima e rinnovare l’impegno per un mondo senza armi nucleari. PeaceLink si impegna a raccogliere e diffondere le iniziative organizzate sul territorio nazionale.

Ricordare Hiroshima Autore: PeaceLink Fonte: Wikipedia Gli eventi del 6 agosto per la pace e il disarmo nucleare

Roma sarà uno dei centri principali delle commemorazioni. Alle 9:00, in Piazza della Rotonda, davanti al Pantheon, l’Associazione Terra e Pace promuoverà un’iniziativa per la pace, mentre alle 9:30 la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri si esibirà nello stesso luogo. A partire dal 6 e fino al 9 agosto, la Comunità di Sant’Egidio organizzerà una veglia di preghiera di 75 ore per la pace, con momenti di preghiera anche nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Verona, sul far della sera, vivrà un momento di grande suggestione: dalle 20:30, nei pressi del ponte di Castelvecchio, si terrà la manifestazione “Lanterne di Pace sull’Adige”. Al calar del sole, verranno affidate alle acque del fiume delle lanterne rosse in memoria delle vittime.

Rovereto (TN) ospiterà invece un incontro pubblico dalle 17:30 alle 19:00 presso il Centro Pace, Ecologia e Diritti (via Vicenza, 5). L’evento, intitolato “Rovereto città per la pace: verso l’adesione a ITALIA RIPENSACI”, prevede la lettura della Peace Declaration e una tavola rotonda.

A Palermo, a partire dalle 17:30, gli spazi del Noz (Nuove Officine Zisa) ai Cantieri Culturali della Zisa ospiteranno una giornata commemorativa con mostre, talk, un laboratorio di origami e un momento di accensione di lanterne.

Longare (VI) sarà teatro di un presidio pacifista davanti ai cancelli della Pluto (ex-base AFI), in programma fin dal 1987. Il raduno inizierà alle 8:00, e alle 8:15 – l’ora esatta del bombardamento – ci sarà un momento di 15 minuti di silenzio per la pace.

A Brescia, alle 18:30, è previsto un corteo in silenzio che partirà da Largo Formentone. I partecipanti, vestiti di bianco (colore del lutto in Giappone), marceranno in fila indiana fino alla Prefettura.

Torino dedicherà alla pace la serata di piazza Carignano: dalle 21:00 alle 23:00, riflessioni, letture, canti e meditazione accompagneranno i presenti.

A Casale Monferrato (AL), alle 18:30, il Giardino Urban 2 (via Rotondino) ospiterà una performance teatrale sul tema degli hibakujumoku, gli alberi sopravvissuti alle esplosioni atomiche.

Infine, a Cogoleto (SV), alle 18:00, la chiesa parrocchiale di Santa Maria celebrerà una messa in ricordo delle vittime.

Oltre agli appuntamenti del 6 agosto, in diverse città sono organizzate iniziative che si estendono nel tempo. A Cervia (RA), il programma “Cervia ricorda l’81° anniversario” prevede fino al 22 agosto una vetrina tematica “Spunti di Pace” alla Biblioteca Maria Goia, e il 6 agosto alle 17:30 la proiezione del video della Dichiarazione di Pace del sindaco di Hiroshima.

Sono segnalate iniziative anche a Como e Comerio (VA). Inoltre, il 9 agosto sono previste commemorazioni anche per l’anniversario di Nagasaki a Longare (VI) e Casalecchio di Reno (BO).

Come segnalare altri eventi

La rete delle iniziative è in continua espansione. Per segnalare altri eventi, è possibile compilare il modulo al link https://www.peacelink.it/segnala o scrivere all’indirizzo email info@peacelink.it

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