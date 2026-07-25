GIP Pordenone si esprime sulla legittimità della presenza armi nucleari in Italia
Comunicato stampa dei denuncianti in merito all’ordinanza del 20/7/ 2026
della GIP (Giudice Indagini Preliminari) di Pordenone (notificata il 22).
E’ giusto dare atto alla GIP di avere studiato e approfondito la questione sottoposta al suo giudizio molto più di quanto non abbiano fatto i precedenti magistrati di Roma e Brescia che si sono limitati a una o due righe di motivazione di archiviazione.
La GIP ha anche riconosciuto a WILPF Italia la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi (disarmo e smilitarizzazione).
Infine, ma è l’aspetto più importante, l’ordinanza considera sicura la presenza delle armi nucleari in Italia provata dalle molteplici fonti addotte dai denuncianti. Del resto anche la Procura aveva implicitamente ammessa la presenza delle armi non avendo ravvisato accertamenti esperibili.
La GIP ritiene giustificata l’importazione delle armi ex art. 51 CP (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Questo rappresenta un’ulteriore conferma della presenza delle armi come fatto costituente reato ma discriminato ex art.51 e quindi non punibile.
La GIP ritiene legittime le preoccupazioni espresse dai denuncianti ma attinenti a una dimensione politica e non penalistica.
I denuncianti non sono dello stesso avviso. La strada giudiziaria, però, ora si fa ardua perché il ricorso per Cassazione è precluso da una costante giurisprudenza che per le archiviazioni circoscrive l’ammissibilità ai soli casi di violazione del contraddittorio, rispettato nel nostro caso.
E’ possibile ipotizzare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo così motivando: la presenza delle armi nucleari rappresenta un rischio concreto e oggettivo per la vita dei cittadini italiani (lo riconosce anche la GIP); questa presenza viola l’art.2 della Convenzione europea laddove tutela il diritto alla vita nella sua accezione più ampia ed impone agli Stati aderenti obblighi di attivazione idonei ad escludere il rischio.
Art. I
Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri
congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.
Art. II
Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.
https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/trattato-non-proliferazione.pdf
Altre informazioni
Le bombe ad Aviano ci sono
https://www.pressenza.com/it/2026/07/le-bombe-ad-aviano-ci-sono/
Europa, dieci minuti dall’abisso: quanto impiegherebbe una guerra nucleare a distruggerci e chi potrebbe sopravvivere
https://www.giornalelavoce.it/blog/attualita/721997/europa-dieci-minuti-dallabisso-quanto-impiegherebbe-una-guerra-nucleare-a-distruggerci-e-chi-potrebbe-sopravvivere.html
Allegati
Order GIP Court Pordenone1051 Kb - Formato pdfOn the issue of the legality of the presence of nuclear weapons in Italy
Traduzioni
- The existence of US nuclear weapons on the Italian peninsula is officially recognised.
GIP Pordenone expresses its views on the legitimacy of the presence of nuclear weapons in ItalyThe case has been archived as "the so-called double key system ensures that the retention of possession and control of nuclear weapons by the United States is compatible with the prohibition established by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons".25 luglio 2026 - WILPF
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