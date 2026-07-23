Il Mar Nero come campo di battaglia: l’escalation che paralizza grano e petrolio

Il Mar Nero, da sempre arteria commerciale vitale per entrambi i paesi, si è trasformato in un teatro di guerra dove si intrecciano attacchi militari, ritorsioni economiche e una crescente minaccia alla sicurezza alimentare globale.

Mar Nero Autore: Google Maps Fonte: Google Maps

L’offensiva ucraina contro la "flotta ombra"

A inizio luglio, l’Ucraina ha lanciato una campagna sistematica di attacchi contro le navi della cosiddetta “flotta ombra” russa, una rete di petroliere e cargo spesso vetuste, registrate sotto bandiere di comodo, utilizzate da Mosca per eludere le sanzioni occidentali e continuare a esportare petrolio. Secondo fonti militari ucraine, dall’inizio del mese sarebbero state colpite oltre cento navi tra Mar d’Azov e Mar Nero.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato personalmente di aver fatto colpire due petroliere della flotta ombra e quattro navi mercantili nel Mar Nero. Contemporaneamente, le forze ucraine hanno esteso il raggio d’azione a infrastrutture logistiche e depositi di petrolio nella regione di Mosca. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre le entrate petrolifere che finanziano lo sforzo bellico russo e isolare la Crimea occupata, interrompendo i rifornimenti via mare.

La risposta russa: porti ucraini paralizzati

La reazione di Mosca non si è fatta attendere. A partire dal 20 luglio, la Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con droni contro i porti ucraini del Mar Nero e contro le navi mercantili in transito. Il 20 luglio, un attacco missilistico contro una nave che trasportava mais nei pressi di Odessa ha ucciso dieci persone tra equipaggio e personale portuale. Nelle notti successive, missili russi Geran hanno colpito almeno quattro imbarcazioni dirette verso i porti ucraini.

L’escalation ha prodotto un effetto immediato: il 22 luglio, il ministro delle Politiche agrarie e alimentari ucraino, Taras Vysotskyi, ha dichiarato che le navi avevano temporaneamente sospeso gli scali nei porti ucraini. Una decisione non imposta dallo Stato, ma presa autonomamente dagli armatori, spaventati dall’aumento del rischio e dai premi assicurativi alle stelle. Il 23 luglio, secondo quanto riferito, nessuna nave è transitata attraverso il corridoio ucraino del grano. La multinazionale danese Maersk ha deviato il traffico merci verso il porto rumeno di Costanza.

Effetti economici: un danno reciproco

Le conseguenze economiche di questa escalation sono già tangibili e gravi per entrambi i contendenti.

Per l’Ucraina, la paralisi dei porti del Mar Nero rappresenta un colpo durissimo. Il paese ha perso circa un terzo della sua capacità di esportare grano via mare, proprio nel pieno della stagione del raccolto. Le esportazioni agricole sono una delle poche fonti di valuta pregiata per Kiev, e il blocco rischia di avere ripercussioni devastanti sull’economia del paese.

Anche la Russia, tuttavia, sta subendo contraccolpi significativi. Il porto di Novorossiysk, il principale scalo russo sul Mar Nero per volume di merci, ha introdotto un divieto notturno alla navigazione a causa della minaccia dei droni ucraini. Secondo stime, la capacità di esportazione della Russia si è ridotta di un quarto. I prezzi del frumento europeo sono balzati del 7%, alimentando i timori sulle principali rotte di esportazione.

Lo spettro di una crisi alimentare globale

Il Mar Nero è uno dei corridoi più importanti al mondo per le esportazioni agricole. L’interruzione dei flussi commerciali in questa zona, sommata ad altre crisi globali come le tensioni nello Stretto di Hormuz, rischia di innescare una nuova crisi alimentare mondiale, con conseguenze potenzialmente drammatiche per i paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia che dipendono dalle forniture di grano ucraino e russo.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha denunciato gli attacchi russi come “terrore economico e umanitario deliberato” e ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per il 27 luglio.

La Russia ha respinto al mittente le accuse di "terrore economico e umanitario", rigirandole contro l'Ucraina e ha giustificato i propri attacchi come legittima difesa. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, aveva già definito le azioni ucraine nel Mar d'Azov e nel Mar Nero come "puro terrorismo", sostenendo che gli attacchi di Kiev mirano a "semplicemente causare danni e intimidire", superando persino la logica della pirateria. Questa linea è stata ribadita dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha parlato di "crimine congiunto" di Kiev e dell'Occidente

Una spirale pericolosa

Questa escalation nel Mar Nero rappresenta un salto di qualità nel conflitto armato. Quella che era iniziata come una guerra prevalentemente terrestre si sta trasformando in una battaglia per il controllo delle rotte marittime, con conseguenze che vanno ben oltre i due paesi coinvolti.

La scelta di Kiev di attaccare la flotta ombra russa ha innescato una reazione a catena che sta paralizzando la sua stessa economia.

Come sottolineato dal ministro ucraino Vysotskyi, la sospensione degli scali non è stata imposta da Kiev, ma è una decisione autonoma degli armatori, spaventati dall'aumento del rischio e dai premi assicurativi alle stelle. Questo dimostra che l'escalation ha spaventato i partner commerciali di Kiev, paralizzando di fatto la sua economia.

Effetti controproducenti per l'Ucraina

In sintesi, non si può affermare che a Kiev sia convenuto alzare il livello dello scontro nel Mar Nero, poiché i danni collaterali alla sua stessa economia sono stati enormi e quasi simultanei. Si veda in secondo box di approfondimento di questa pagina web.

La mossa di Kiev ha innescato una dinamica di reciproca distruzione economica che, al momento, sembra aver penalizzato almeno quanto, se non di più, l'Ucraina stessa, rendendo il bilancio strategico di questa operazione, per Kiev, estremamente dubbio e costoso. Prevedibilmente, gli effetti sull'economia civile saranno elevatissimi.

In questo contesto, il Mar Nero si conferma come uno dei teatri più pericolosi e imprevedibili della guerra. La comunità internazionale si trova di fronte a una scelta difficile: come raffreddare il conflitto che rischia di trasformare un mare di commercio in un mare di conflitto, con costi umani ed economici incalcolabili per tutti.