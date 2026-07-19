Violenze e torture su renitenti e disertori

Nelle ultime settimane, i media mainstream occidentali hanno celebrato a gran voce una serie di "successi militari" rivendicati dalle forze armate ucraine. Mappe alla mano, think tank e analisti geopolitici descrivono una ritrovata vitalità dell'esercito di Kiev, capace di sferrare contrattacchi mirati e frenare l'avanzata russa sul fronte orientale. Una narrazione di "svolta" che serve a giustificare l'invio continuo di armamenti e a dimostrare la presunta ottima salute delle forze armate ucraina.

Ma qual è il prezzo reale, nascosto dietro la lucida vetrina della propaganda occidentale? Le recenti, drammatiche inchieste giornalistiche internazionali – tra cui quella del quotidiano britannico The Times e della testata ucraina Babel – hanno squarciato il velo di ipocrisia, facendo emergere una verità agghiacciante: i successi bellici del 2026 sono il frutto diretto di una pressione disumana, violenta e sistematica esercitata sui reparti d'assalto ucraini.

Fabbricare vittorie a ogni costo: il caso del 425° Reggimento "Skelya"

L'indagine sul 425° Reggimento d'Assalto Separato ucraino (noto come Skelya) ha portato alla luce un vero e proprio sistema di torture, pestaggi e omicidi interni, perpetrati da ufficiali ucraini contro i propri stessi commilitoni. I soldati sopravvissuti hanno denunciato punizioni sadiche: militari "disobbedienti" legati con le corde a veicoli in movimento e trascinati sul terreno, scorticati vivi. E poi: privazione di cibo, pestaggi a sangue, fino a casi di soldati ucraini torturati per aver mostrato riluttanza prima di un assalto. Questi abusi non sono "casi isolati" ma la risposta strutturale di una catena di comando ossessionata dai risultati. Sotto la legge marziale, i reparti d'assalto vengono spinti a compiere missioni suicide, operazioni nelle killing zone, quelle ad altissimo tasso di mortalità. Di fronte al logoramento psicologico e al rischio di diserzione, i comandanti hanno risposto con il terrore interno. La logica è spietata: terrorizzare il soldato affinché tema i propri superiori più del fuoco nemico, costringendolo ad avanzare per conquistare pochi metri di terra da esibire nei bollettini di guerra. Queste cose ricordano tristemente gli ordini di assalto del generale Cadorna nella Prima guerra mondiale.

La necessità politica di "esibire" la vitalità del fronte

Perché questa pressione ha raggiunto livelli così drammatici proprio nel 2026? La risposta è squisitamente politica ed economica. L'Ucraina si trova in una fase cruciale in cui deve costantemente dimostrare ai partner della NATO e dell'Unione Europea di essere "viva" e in grado di "vincere". Senza successi tangibili da mostrare sui tavoli internazionali, il flusso di miliardi di dollari e di forniture militari rischierebbe di esaurirsi, lasciando il posto a pressioni per un negoziato di pace a condizioni sfavorevoli. I successi militari rivendicati in questi mesi sono stati letteralmente "fabbricati" sulla pelle delle reclute forzate, spremute fino all'estremo per produrre titoli di giornale rassicuranti per l'opinione pubblica occidentale.

Gli applausi dell'Occidente e il cinismo geopolitico

Mentre nei campi d'addestramento ucraini si consumavano queste torture per reprimere il dissenso interno, i leader occidentali accoglievano il presidente Volodymyr Zelensky con rinnovato entusiasmo. Nelle cancellerie europee e a Washington, Zelensky ha incassato calorosi apprezzamenti per essere riuscito, a dire dei partner occidentali, a "invertire le sorti della guerra" e a dimostrare la resilienza del suo popolo.

Yurii Harkavyi, il comandante del 425° Reggimento d'Assalto sospeso dall'incarico per le violenze e le torture. Il 20 gennaio 2025 Harkavyj era stato insignito dal presidente Volodymyr Zelens'kyj del titolo di Eroe dell'Ucraina, la più alta onorificenza del paese. Autore: Olrksandr881 - Opera propria Fonte: Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Jurij_Harkavyj#/media/File:Yurii_Harkavyi.jpg

I leader della NATO hanno lodato la "straordinaria determinazione" di Kiev, celebrando la capacità strategica ucraina come la prova provata che il sostegno occidentale sta dando i suoi frutti. Un plauso che ignora deliberatamente le stesse inchieste penali avviate dallo stesso Ufficio Statale di Investigazione (SBI) ucraino che ha dovuto rimuovere Jurij Harkavyj, il comandante del Reggimento Skelya (nella foto), e incriminare diversi ufficiali per abuso di potere sotto legge marziale. Il 20 gennaio 2025 Harkavyj era stato insignito dal presidente Zelensky del titolo di Eroe dell'Ucraina, la più alta onorificenza del paese.

Ma chi ha scoperchiato la macchina della tortura militare?

Grande è stato il merito della testata giornalistica Babel. Si chiama Kateryna Lykhohliad la coraggiosa giornalista ucraina che ha raccolto testimonianze e prove della spaventosa macchina di tortura militare. La sua inchiesta è stata un terremoto che in queste settimane ha scosso le fondamenta del sistema di allucinante costrizione militare. Oggi quella giornalista sta pagando il prezzo del suo coraggio. Infatti lei, la direttrice Kateryna Kobernyk e l'intera redazione di Babel hanno ricevuto gravi minacce dirette a seguito della pubblicazione dell'inchiesta shock sul 425º Reggimento d'Assalto "Skelya". Le minacce sono arrivate direttamente da un militare appartenente allo stesso Reggimento Skelya, identificato dalla redazione come Mykola "Kyianyn" Kharkhan.

Fermare la macchina del sangue e della guerra

Come pacifisti dobbiamo informarci e informare su questi orrori, documentandoli con tutto il loro corredo di particolari raccapriccianti. Lo ripeteremo fino allo sfinimento. Questa è la guerra dei silenzi e delle bugie. Ma è anche la guerra in cui la gente scende in piazza stanca di essere condotta al massacro.

Dobbiamo uscire da una denuncia molto vaga e poco incisiva contro la guerra. La guerra è questo che avete letto. La guerra è sangue e ipocrisia. E non possiamo rimanere in silenzio di fronte a tutto questo. La retorica dei "successi militari" si conferma per l'ennesima volta una narrazione tossica che alimenta il tritacarne umano. I soldati vengono mandati al macello dai propri comandanti sotto la minaccia della tortura. Altro che guerra patriottica, in due milioni si sono sottratti alla chiamata alle armi in Ucraina. Vengono ricercati e caricati a forza sui bus per essere mandati al fronte. Questo è lo scenario cinico che l'Occidente puntella e sostiene. E lo sfrutta a fini economici per arricchire i padroni della guerra, senza provare vergogna. Ancora una volta la storia si ripete con le stesse bugie. E qualcuno ci crede.

Voi caricate le armi

che altri dovranno sparare

e poi vi sedete e guardate

mentre il conto dei morti sale

voi vi nascondete nei vostri palazzi

mentre il sangue dei giovani

scorre dai loro corpi

e viene sepolto nel fango

Bob Dylan