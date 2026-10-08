Risiko Nucleare: il gioco di ruolo che non si può vincere
Da qualche settimana abbiamo lanciato la campagna "Stop Steadfast Noon", chiedendo a tutti di mobilitarsi per denunciare la follia di queste esercitazioni su scenari apocalittici, che oltre a sprecare soldi pubblici contribuiscono ad aggravare ulteriormente le tensioni internazionali.
E, se proprio un'esercitazione deve essere fatta, come mai questa riguarda solo i militari con i loro giocattoli da fine del mondo, e non la popolazione che dovrebbe essere adeguatamente informata con piani di emergenza adeguati a questi scenari?
Oggi proviamo a raccontare questa follia anche in un altro modo. Si chiama Risiko Nucleare, è online e ovviamente gratuito su peacelink.it/risiko. Scegli di immedesimarti in un ruolo, il Presidente del Consiglio, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, un pilota del 6° Stormo della base di Ghedi, un operatore di un centro radar. È mezzanotte e si apre una crisi nucleare in Europa. Il tempo scorre veloce, i minuti a disposizione sono pochi. Decidi in tempo reale, senza sapere se l'attacco in arrivo sia vero o un errore, senza sapere cosa stanno decidendo gli altri. Ogni scelta è irreversibile.
Non ci dispiacerebbe se anche i diretti interessati, ovvero i ruoli in cui ci immedesimiamo, provassero questa simulazione, perché siamo convinti che nessuno sia adeguatamente preparato ad affrontarla, come dimostrato con la simulazione in realtà virtuale Nuclear Biscuit dell'Università di Princeton, a cui il nostro gioco si ispira.
Non si può vincere
Non è un difetto del gioco: è il punto. In nessuno scenario il tempo basta per essere certi, l'informazione è sempre incompleta, e la catena di comando che dovrebbe decidere è, anche per chi ne fa parte, opaca. Il miglior risultato possibile non è una vittoria. È un incidente evitato per un soffio.
Lo scopo di questa simulazione è far riflettere su cosa significa davvero avere dieci minuti per decidere se un missile in arrivo è un attacco o un errore, chi ha davvero l'ultima parola sulle bombe di Ghedi e Aviano, e perché oggi quella pressione è più alta di ieri. Il Trattato INF abbandonato nel 2019, il New START scaduto a febbraio 2026 senza essere rinnovato, i missili a raggio intermedio Oreshnik tornati in Europa: non sono dettagli tecnici, sono il motivo per cui il tempo per decidere si è accorciato.
Nel resoconto finale, che raccomandiamo di leggere dopo la simulazione, approfondiamo con fonti documentate il contesto attuale e le sue numerose criticità.
Il gioco non raccoglie dati personali, ma solo statistiche anonime e aggregate, a chi gioca resta la libertà di decidere senza sentirsi osservato.
Disponibile anche in tedesco (ambientato a Büchel) e in inglese (ambientato nei Paesi Bassi, a Volkel), per lo stesso motivo per cui la deterrenza nucleare non è mai solo una questione nazionale.
Gioca, informati, condividi
E se non l'hai già fatto, aderisci alla campagna Stop Steadfast Noon: chiedi alla tua prefettura se esiste un piano in caso che non si tratti né di un gioco né di un'esercitazione.
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