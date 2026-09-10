Ucraina, lo spettro delle bombe a grappolo

Croce Rossa: le armi a grappolo hanno ucciso o ferito almeno 927 persone in Ucraina nel 2025

Il numero delle vittime delle munizioni a grappolo ha raggiunto uno dei livelli annuali più elevati, con oltre 1.000 persone uccise o ferite lo scorso anno, la grande maggioranza delle quali civili, soprattutto in Ucraina, secondo un rapporto della Croce Rossa pubblicato oggi. Sebbene vietate in molti paesi dalla Convenzione di Oslo del 2008, queste armi hanno causato almeno 1.063 vittime (morti o feriti) nel 2025, uno dei bilanci umani annuali più pesanti mai registrati, secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo (CMC).

La coalizione contro le bombe a grappolo Autore: CMC Fonte: Onu

Per il quarto anno consecutivo dall’invasione russa del febbraio 2022, l’Ucraina ha registrato il maggior numero annuale di vittime di munizioni a grappolo al mondo, con almeno 927 persone uccise o ferite, pari all’87% del totale mondiale. Altre vittime di attacchi diretti con armi a grappolo e di residuati bellici di tali armi sono state registrate anche in altri otto paesi nel 2025 (Afghanistan, Cambogia, Iraq, Laos, Libano, Birmania, Russia e Siria).

Un'arma a grappolo si presenta come un contenitore pieno di mini-bombe esplosive. Questo contenitore può essere un proiettile, un razzo o un missile. Lanciato da un aereo o via terra, si apre in volo e rilascia le submunizioni, spesso con alti tassi di malfunzionamento, esponendo i civili a un pericolo immediato ma anche duraturo. Queste piccole bombe, spesso colorate, "tendono ad attirare in particolare i bambini", ha spiegato la scorsa settimana ai giornalisti Erik Tollefsen, responsabile dell’Unità per la contaminazione da armi del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). I dati relativi all’anno 2025 mostrano che i civili rappresentavano l’87% delle vittime.

Gli esperti sono inoltre preoccupati per il precedente creato dalla Lituania, che lo scorso anno è diventata il primo Stato parte a ritirarsi dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo. Vilnius ha inoltre deciso, come la Polonia, la Lettonia, l’Estonia e la Finlandia, di abbandonare la Convenzione che vieta le mine antipersona, di fronte alla minaccia russa. Fahad Ahmed, consulente giuridico della Croce Rossa, mette in guardia dal mettere in discussione questi divieti, che potrebbero aprire la strada ad altre armi proibite, in particolare quelle biologiche o nucleari: "È una strada molto pericolosa".