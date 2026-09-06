«I cieli russi sono diventati pericolosi»: Zelensky avverte le compagnie aeree
Volodymyr Zelensky ha lanciato un chiaro avvertimento alle compagnie aeree, agli assicuratori e a tutti gli operatori che continuano a utilizzare gli aeroporti e lo spazio aereo russo: «I cieli russi stanno diventando completamente pericolosi». Nel suo messaggio, diffuso la sera del 1° settembre 2026, il presidente ucraino ha precisato che l’Ucraina «non minaccia l’aviazione civile in quanto tale», ma che la crescente presenza di droni ucraini sui cieli della Russia rende di fatto quel corridoio aereo insicuro.
Una dichiarazione che ha immediatamente innescato la reazione del Cremlino, con Vladimir Putin che ha parlato di «terrorismo di Stato», mentre le compagnie internazionali si trovano ora a valutare i rischi di continuare a sorvolare la Russia nel mezzo di una guerra in escalation.
Il discorso di Zelensky in inglese
“Today we want to warn every airline that uses Russian airspace, every insurer, everyone who still uses key Russian airports: Russian skies are becoming completely dangerous.
Ukraine does not threaten civil aviation as such – not a single civilian aircraft. It’s just that there will be drones in Russia’s skies on a scale that has to be taken into account.
Although the Russian authorities are not reporting it as they should, Russian airspace will in fact begin to close: the war started by Russia is closing its own skies”.
La traduzione italiana
«Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore, chiunque utilizzi ancora gli aeroporti chiave russi: i cieli russi stanno diventando completamente pericolosi.
L’Ucraina non minaccia l’aviazione civile in quanto tale – non un singolo aereo civile. È solo che i droni saranno nel cielo della Russia in modo tale che dobbiamo tenerne conto.
Sebbene le autorità russe non lo stiano riportando come dovrebbero, il cielo russo sarà di fatto chiuso: la guerra scatenata dalla Russia sta chiudendo il suo cielo».
Contesto e reazioni
-
Zelensky ha lanciato l’avvertimento nel suo discorso serale del 1° settembre, rivolto a compagnie aeree, assicuratori e governi, citando in particolare gli scali di Mosca, San Pietroburgo e altri hub russi.
-
Ha precisato che l’obiettivo non è colpire l’aviazione civile, ma che la presenza massiccia di droni ucraini rende di fatto lo spazio aereo russo inadatto al traffico civile.
- Kiev ha formalmente informato l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) che lo spazio aereo russo è «non sicuro» per l’aviazione civile e ha chiesto all’agenzia di favorire un divieto totale delle operazioni civili su tale spazio.
-
La risposta del Cremlino è stata immediata: Vladimir Putin ha definito le parole di Zelensky una “dichiarazione di terrorismo di Stato”, accusa ripresa anche da media e funzionari russi.
Nell’agosto 2026 si è registrato un picco di circa 16.000 droni ucraini entrati nello spazio aereo russo, in un’area che la Russia mantiene formalmente aperta al traffico civile.
Articoli correlati
- Conferenza stampa davanti a Montecitorio
La conoscenza non marcia! Petizione contro gli accordi fra scuola, università e filiere militariCome campagna “La Conoscenza Non Marcia” abbiamo denunciato la crescente presenza militare nelle scuole2 settembre 2026 - Rossana De Simone
- Blitz a Druzhkivka
Ucraina: drone e il coltelloGli incursori russi sono entrati di sorpresa nella postazione dei dronisti ucraini e li hanno uccisi tagliando loro la gola. Salvatore Quasimodo scriveva: "Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo".27 agosto 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, international pacifist bulletin
"Historical experiment", Ukrainian drones can be remotely controlled from NATO territoryIs it possible to strike Russia by launching drones from Ukraine and guiding them from Poland? The technology is ready, and Marian Zablotskyi, a Ukrainian MP, has tested it: "I piloted a drone from abroad". The NATO-Russia military confrontation risks becoming direct and catastrophic.23 agosto 2026 - PeaceLink staff
- Albert, bollettino pacifista internazionale
"Esperimento storico", droni ucraini possono essere teleguidati dal territorio della NATOE' possibile colpire la Russia facendo decollare droni dall'Ucraina e guidandoli dalla Polonia? La tecnologia è pronta e Marian Zablotskyi, parlamentare ucraino, l'ha sperimentata: "Ho pilotato un drone dall’estero". Lo scontro militare NATO-Russia rischia di diventare diretto e catastrofico.23 agosto 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network