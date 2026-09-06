«I cieli russi sono diventati pericolosi»: Zelensky avverte le compagnie aeree

In un discorso del 1° settembre, il presidente ucraino ha dichiarato che lo spazio aereo russo sarà «di fatto chiuso» a causa della presenza massiccia di droni ucraini, pur ribadendo che Kiev non prende di mira gli aerei civili.

Un aereo civile russo Autore: Alexander Mishin Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ilyushin_Il-96#/media/File:Aeroflot_Ilyushin_Il-96-300_RA-96011_Mishin.jpg

Volodymyr Zelensky ha lanciato un chiaro avvertimento alle compagnie aeree, agli assicuratori e a tutti gli operatori che continuano a utilizzare gli aeroporti e lo spazio aereo russo: «I cieli russi stanno diventando completamente pericolosi». Nel suo messaggio, diffuso la sera del 1° settembre 2026, il presidente ucraino ha precisato che l’Ucraina «non minaccia l’aviazione civile in quanto tale», ma che la crescente presenza di droni ucraini sui cieli della Russia rende di fatto quel corridoio aereo insicuro.

Una dichiarazione che ha immediatamente innescato la reazione del Cremlino, con Vladimir Putin che ha parlato di «terrorismo di Stato», mentre le compagnie internazionali si trovano ora a valutare i rischi di continuare a sorvolare la Russia nel mezzo di una guerra in escalation.

Il discorso di Zelensky in inglese

“Today we want to warn every airline that uses Russian airspace, every insurer, everyone who still uses key Russian airports: Russian skies are becoming completely dangerous.

Ukraine does not threaten civil aviation as such – not a single civilian aircraft. It’s just that there will be drones in Russia’s skies on a scale that has to be taken into account.

Although the Russian authorities are not reporting it as they should, Russian airspace will in fact begin to close: the war started by Russia is closing its own skies”.

La traduzione italiana

«Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore, chiunque utilizzi ancora gli aeroporti chiave russi: i cieli russi stanno diventando completamente pericolosi.

L’Ucraina non minaccia l’aviazione civile in quanto tale – non un singolo aereo civile. È solo che i droni saranno nel cielo della Russia in modo tale che dobbiamo tenerne conto.

Sebbene le autorità russe non lo stiano riportando come dovrebbero, il cielo russo sarà di fatto chiuso: la guerra scatenata dalla Russia sta chiudendo il suo cielo».

Contesto e reazioni

Zelensky ha lanciato l’avvertimento nel suo discorso serale del 1° settembre, rivolto a compagnie aeree, assicuratori e governi, citando in particolare gli scali di Mosca, San Pietroburgo e altri hub russi.

Ha precisato che l’obiettivo non è colpire l’aviazione civile, ma che la presenza massiccia di droni ucraini rende di fatto lo spazio aereo russo inadatto al traffico civile.

Kiev ha formalmente informato l’ Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) che lo spazio aereo russo è «non sicuro» per l’aviazione civile e ha chiesto all’agenzia di favorire un divieto totale delle operazioni civili su tale spazio.

che lo spazio aereo russo è «non sicuro» per l’aviazione civile e ha chiesto all’agenzia di favorire un divieto totale delle operazioni civili su tale spazio. La risposta del Cremlino è stata immediata: Vladimir Putin ha definito le parole di Zelensky una “dichiarazione di terrorismo di Stato”, accusa ripresa anche da media e funzionari russi.

Nell’agosto 2026 si è registrato un picco di circa 16.000 droni ucraini entrati nello spazio aereo russo, in un’area che la Russia mantiene formalmente aperta al traffico civile.