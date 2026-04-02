Una legge per la Difesa Popolare Nonviolenta

Qui viene descritta la proposta di legge di iniziativa popolare, una modalità prevista dall'art. 71 della Costituzione: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli".

Troverete poi una call to action, la sezione contatti e un glossario finale.

Campagna difesa civile nonviolenta Autore: Mauro Biani Fonte: https://www.difesacivilenonviolenta.org Chiudi

In un momento di guerre dilaganti varie organizzazioni del movimento pacifista italiano hanno lanciato una sfida coraggiosa: raccogliere almeno 50 mila firme per proporre una legge di iniziativa popolare sulla Difesa Popolare Nonviolenta.

"Un'altra difesa è possibile" è lo slogan della campagna.

Questa iniziativa mira a introdurre nell'ordinamento italiano un modello di difesa nazionale alternativo alla forza armata e un'opzione fiscale per finanziare tale scelta nonviolenta. Invece di puntare su armi ed eserciti, la proposta si basa su metodi nonviolenti: disobbedienza popolare, diplomazia dal basso, mediazione dei conflitti e azioni di resistenza civile. L'idea non è nuova – si ispira a figure del pensiero pacifista e dell'azione nonviolenta – ma è rivoluzionaria per l'Italia, dove la Costituzione (art. 11) già ripudia la guerra, ma manca uno strumento concreto per realizzarla.

Come funziona l'iniziativa

Per depositare una legge di iniziativa popolare alla Camera dei Deputati, servono 50 mila firme autenticate entro 6 mesi dalla raccolta. Il movimento ha avviato anche la campagna online con l'obiettivo di superare il quorum entro l'estate 2026. Se viene raggiunto in quorum, la legge verrà discussa in Parlamento.

Perché ora?

L'Italia spende miliardi in armamenti mentre emergenze come il cambiamento climatico e le migrazioni richiedono risorse per pace e giustizia sociale. La Difesa Popolare Nonviolenta propone di investire in formazione nonviolenta per cittadini, enti locali e forze dell'ordine, creando una "difesa dal basso" resiliente contro aggressioni esterne o interne. Occorre agire ora perché la scelta della guerra si sta rivelando in tutto il mondo una strada fallimentare per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle crisi geopolitiche.

Call to action: leggi, firma e diffondi!

Leggi la proposta cliccando qui.

Firmala cliccando qui

Diffondi sui social e nelle iniziative pubbliche il sito dell'iniziativa https://www.difesacivilenonviolenta.org/

Contatti

SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA

C/O MOVIMENTO NONVIOLENTO

VIA SPAGNA 8, 37123 VERONA

TEL. 045/8009803 – INFO@DIFESACIVILENONVIOLENTA.ORG

Glossario

Difesa Popolare Nonviolenta : modello di sicurezza nazionale basato su azioni nonviolente collettive di resistenza civile, senza ricorso alla guerra.

Diplomazia popolare : coinvolgimento diretto dei cittadini e delle loro rappresentanze non armate in negoziati internazionali.

: coinvolgimento diretto dei cittadini e delle loro rappresentanze non armate in negoziati internazionali. Disobbedienza civile : resistenza nonviolenta alle leggi ingiuste, come boicottaggi o iniziative popolari pacifiche (es. Gandhi contro il monopolio britannico sul sale).

Legge di iniziativa popolare : meccanismo costituzionale (art. 71) che permette ai cittadini di proporre leggi con 50 mila firme.

Ripudio della guerra: principio dell'art. 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come mezzo di aggressione e come strumento di risoluzione dei conflitti.

Questa legge sarebbe un passo concreto per allineare l'Italia ai suoi valori costituzionali, promuovendo la pace attiva.