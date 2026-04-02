Nonviolenza > Difesa Popolare
Un approfondimento basato sulla sentenza 164/85 della Corte Costituzionale

Che cosa è la Difesa Popolare Nonviolenta

E’ stata avviata da diverse associazioni pacifiste una raccolta di firme per una legge innovativa. Qui alcuni approfondimenti su una difesa nazionale alternativa alla guerra. E’ prevista un'opzione fiscale. Occorre raccogliere 50 mila firme per la proposta di legge di iniziativa popolare
2 aprile 2026
Redazione PeaceLink

C’è una data, nel diritto italiano, che gli attivisti e i teorici della nonviolenza dovrebbero ricordare come un spartiacque. È il 24 maggio 1985. In quella primavera la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164, fece qualcosa di più che dichiarare legittima la legge sull’obiezione di coscienza: aprì la porta a una rivoluzione copernicana nel concetto di “difesa della patria”.

In un’epoca in cui il servizio militare era ancora obbligatorio, e l’obiettore veniva spesso dipinto come un “non difensore” o, peggio, come un traditore della patria, la Consulta ha ribaltato la prospettiva. Lo ha fatto partendo dal primo comma dell’art. 52 della Costituzione, che recita: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino».

Cosa significa, però, “difendere”? Per decenni, la risposta implicita è stata: con le armi. La Corte, invece, ha scolpito nella pietra giuridica un principio di una modernità sconcertante: il dovere di difesa è più ampio dell’obbligo del servizio militare. Il servizio armato, per la Consulta, non esaurisce quindi il dovere di difesa, il quale lo trascende e lo supera.

Proviamo a tradurre. La Corte ha detto chiaramente che imbracciare un fucile è solo un modo, non il modo, di difendere il proprio paese. E, soprattutto, che esiste un’altra strada, costituzionalmente equivalente: la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Quando l’obiettore diventa “difensore”

La sentenza nasceva da un dubbio specifico: la legge 772 del 1972, che riconosceva l’obiezione di coscienza, era in contrasto con l’art. 52? Non poteva forse un obiettore, rifiutando le armi, venir meno al suo “sacro dovere”?

La risposta della Corte è stata un secco no. Anzi, è andata oltre. Ha affermato che il servizio civile prestato dall’obiettore non è una semplice “grazia” o una “alternativa punitiva”, ma è a tutti gli effetti una prestazione personale riconducibile al concetto di difesa della patria.

Questo passaggio è cruciale. Significa che chi pianta un albero in un parco degradato, chi assiste un anziano in una casa di riposo, chi si prende cura di un bene comune o si impegna nella protezione civile, se fatto come servizio civile in obiezione, sta difendendo l’Italia. Sta costruendo quella resilienza sociale e territoriale che è la vera prima linea di difesa contro le guerre, le crisi ambientali e le emergenze umanitarie.

Dalla sentenza alla Difesa Popolare Nonviolenta

Oggi, questo principio giuridico trova la sua attuazione più alta e compiuta nel concetto di Difesa Popolare Nonviolenta (DPN). La DPN è un modello operativo, studiato e praticato per trasformare la nonviolenza in una politica di sicurezza.

Cosa prevede la DPN? Un insieme di strategie civili per proteggere il paese da un’aggressione, un colpo di stato o un’occupazione: dalla disobbedienza civile di massa (scioperi generali, rifiuto della collaborazione con l’invasore) alla creazione di “corpi civili di pace” addestrati alla gestione nonviolenta dei conflitti; dalle reti di comunicazione alternativa all’auto-organizzazione delle comunità per la resistenza materiale e culturale.

La sentenza 164/1985 offre a tutto questo una copertura costituzionale inequivocabile. Se la Corte dice che l’impegno sociale non armato è una forma di difesa, allora lo Stato dovrebbe prevedere e finanziare percorsi di addestramento alla nonviolenza, accanto a quelli militari. Dovrebbe, cioè, rendere operativa la possibilità per ogni cittadino di scegliere come adempiere a quel “sacro dovere”.

Un’occasione ancora da cogliere

Purtroppo, a oltre quarant’anni da quella sentenza, l’Italia è ancora ferma a una concezione ancillare del servizio civile. La lezione della Corte, invece, è chiara: la nonviolenza è una strategia di difesa a tutti gli effetti, anzi, spesso più efficace di quella armata nel prevenire l’escalation e nel proteggere la popolazione civile.

Tocca a noi, oggi, fare il resto: chiedere al Parlamento una legge che riconosca la DPN come componente strutturale della difesa nazionale.

Qui viene descritta la proposta di legge di iniziativa popolare, una modalità prevista dall'art. 71 della Costituzione: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli".

Troverete poi una call to action, la sezione contatti e un glossario finale.

Campagna difesa civile nonviolenta Occorrono 50 mila firme 

Varie organizzazioni del movimento pacifista italiano hanno lanciato una sfida coraggiosa: raccogliere almeno 50 mila firme per proporre una legge di iniziativa popolare sulla Difesa Popolare Nonviolenta.

"Un'altra difesa è possibile" è lo slogan della campagna.

Questa iniziativa mira a introdurre nell'ordinamento italiano un modello di difesa nazionale alternativo alla forza armata e un'opzione fiscale per finanziare tale scelta nonviolenta. Invece di puntare su armi ed eserciti, la proposta si basa su metodi nonviolenti: disobbedienza popolare, diplomazia dal basso, mediazione dei conflitti e azioni di resistenza civile. L'idea non è nuova – si ispira a figure del pensiero pacifista e dell'azione nonviolenta – ma è rivoluzionaria per l'Italia, dove la Costituzione (art. 11) già ripudia la guerra, ma manca uno strumento concreto per realizzarla.

Come funziona l'iniziativa

Per depositare una legge di iniziativa popolare alla Camera dei Deputati, servono 50 mila firme autenticate entro 6 mesi dalla raccolta. Il movimento ha avviato anche la campagna online con l'obiettivo di superare il quorum entro l'estate 2026. Se viene raggiunto in quorum, la legge verrà discussa in Parlamento. Manifestazione 29 marzo 2025 a Bari

Perché ora?

L'Italia spende miliardi in armamenti mentre emergenze come il cambiamento climatico e le migrazioni richiedono risorse per pace e giustizia sociale.

La Difesa Popolare Nonviolenta propone di investire in formazione nonviolenta per cittadini, enti locali e forze dell'ordine, creando una "difesa dal basso" resiliente contro aggressioni esterne o interne.

Occorre agire ora perché la scelta della guerra si sta rivelando in tutto il mondo una strada fallimentare per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle crisi geopolitiche.

Call to action: leggi, firma e diffondi!

Leggi la proposta cliccando qui.

Firmala cliccando qui

Diffondi sui social e nelle iniziative pubbliche il sito dell'iniziativa https://www.difesacivilenonviolenta.org/

Contatti

SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA

C/O MOVIMENTO NONVIOLENTO

VIA SPAGNA 8, 37123 VERONA

TEL. 045/8009803 – INFO@DIFESACIVILENONVIOLENTA.ORG

Glossario

  • Difesa Popolare Nonviolenta: modello di sicurezza nazionale basato su azioni nonviolente collettive di resistenza civile, senza ricorso alla guerra.

  • Diplomazia popolare: coinvolgimento diretto dei cittadini e delle loro rappresentanze non armate in negoziati internazionali.

  • Disobbedienza civile: resistenza nonviolenta alle leggi ingiuste, come boicottaggi o iniziative popolari pacifiche (es. Gandhi contro il monopolio britannico sul sale).

  • Legge di iniziativa popolare: meccanismo costituzionale (art. 71) che permette ai cittadini di proporre leggi con 50 mila firme.

  • Ripudio della guerra: principio dell'art. 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come mezzo di aggressione e come strumento di risoluzione dei conflitti.

Questa legge sarebbe un passo concreto per allineare l'Italia ai suoi valori costituzionali, promuovendo la pace attiva.

Note: Se organizzi un'iniziativa sulla DPN (Difesa Popolare Nonviolenta) segnalala su https://www.peacelink.it/segnala

Approfondimenti sulla DPN https://retepacedisarmo.org/educazione-pace/2023/difesa-popolare-nonviolenta/

Un libro sulla DPN https://unipd-centrodirittiumani.it/storage/media/e9/6e/collana01_1.pdf
Parole chiave: difesa, popolare, nonviolenta, dpn, resistenza, difesa popolare nonviolenta, albert, pace, disarmo

Allegati

  • Il testo della proposta di legge sulla Difesa Popolare Nonviolenta


    Fonte: https://www.difesacivilenonviolenta.org
    374 Kb - Formato pdf
    Dal 16 marzo 2026 potrai impegnarti per questa iniziativa, cercando vicino a te un luogo di raccolta firme o mettendoti a disposizione di un Comitato Promotore locale per promuovere e rilanciare eventi ed appuntamenti a favore di “Un’altra difesa è possibile”

Articoli correlati

  • Una legge per la Difesa Popolare Nonviolenta
    Disarmo
    Occorre raccogliere 50 mila firme per la proposta di legge di iniziativa popolare

    Una legge per la Difesa Popolare Nonviolenta

    Questa iniziativa, promossa da diverse organizzazioni pacifiste, mira a introdurre nell'ordinamento italiano un modello di difesa nazionale alternativo alla guerra e un'opzione fiscale. "Un'altra difesa è possibile" è lo slogan della campagna.
    2 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
  • I bombardieri USA non possono utilizzare la base di Sigonella senza autorizzazione italiana
    Disarmo
    Cosa è accaduto nella base siciliana che ospita la Naval Air Station americana

    I bombardieri USA non possono utilizzare la base di Sigonella senza autorizzazione italiana

    Una volta verificato che non si trattava di voli logistici ordinari ma di operazioni non coperte dai trattati bilaterali Italia-Usa, il ministro della Difesa Crosetto ha ordinato il divieto di atterraggio tramite il capo di Stato Maggiore Luciano Portolano.
    1 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
  • Il drone "russo" sconfinato in Estonia era ucraino
    MediaWatch
    Aveva colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere

    Il drone "russo" sconfinato in Estonia era ucraino

    Molti media italiani ed europei hanno immediatamente parlato di una "incursione russa". Questa narrazione è rimbalzata ovunque, alimentando tensioni geopolitiche senza alcuna verifica preliminare. Persino l'ANSA ha titolato "Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia".
    1 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
  • Gli accordi sulle basi militari USA in Italia rimangono segreti
    Disarmo
    L'Air Technical Agreement e il Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) del 1954

    Gli accordi sulle basi militari USA in Italia rimangono segreti

    Palazzo Chigi e il ministro della Difesa Crosetto citano questi accordi nei chiarimenti recenti senza però pubblicarne i testi. La questione dell'ammissibilità dei trattati segreti nel vigente ordinamento costituzionale è stata al centro di un lungo dibattito giuridico.
    1 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.8.31 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)