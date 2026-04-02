Che cosa è la Difesa Popolare Nonviolenta

C’è una data, nel diritto italiano, che gli attivisti e i teorici della nonviolenza dovrebbero ricordare come un spartiacque. È il 24 maggio 1985. In quella primavera la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164, fece qualcosa di più che dichiarare legittima la legge sull’obiezione di coscienza: aprì la porta a una rivoluzione copernicana nel concetto di “difesa della patria”.

In un’epoca in cui il servizio militare era ancora obbligatorio, e l’obiettore veniva spesso dipinto come un “non difensore” o, peggio, come un traditore della patria, la Consulta ha ribaltato la prospettiva. Lo ha fatto partendo dal primo comma dell’art. 52 della Costituzione, che recita: «La difesa della patria è sacro dovere del cittadino».

Cosa significa, però, “difendere”? Per decenni, la risposta implicita è stata: con le armi. La Corte, invece, ha scolpito nella pietra giuridica un principio di una modernità sconcertante: il dovere di difesa è più ampio dell’obbligo del servizio militare. Il servizio armato, per la Consulta, non esaurisce quindi il dovere di difesa, il quale lo trascende e lo supera.

Proviamo a tradurre. La Corte ha detto chiaramente che imbracciare un fucile è solo un modo, non il modo, di difendere il proprio paese. E, soprattutto, che esiste un’altra strada, costituzionalmente equivalente: la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Quando l’obiettore diventa “difensore”

La sentenza nasceva da un dubbio specifico: la legge 772 del 1972, che riconosceva l’obiezione di coscienza, era in contrasto con l’art. 52? Non poteva forse un obiettore, rifiutando le armi, venir meno al suo “sacro dovere”?

La risposta della Corte è stata un secco no. Anzi, è andata oltre. Ha affermato che il servizio civile prestato dall’obiettore non è una semplice “grazia” o una “alternativa punitiva”, ma è a tutti gli effetti una prestazione personale riconducibile al concetto di difesa della patria.

Questo passaggio è cruciale. Significa che chi pianta un albero in un parco degradato, chi assiste un anziano in una casa di riposo, chi si prende cura di un bene comune o si impegna nella protezione civile, se fatto come servizio civile in obiezione, sta difendendo l’Italia. Sta costruendo quella resilienza sociale e territoriale che è la vera prima linea di difesa contro le guerre, le crisi ambientali e le emergenze umanitarie.

Dalla sentenza alla Difesa Popolare Nonviolenta

Oggi, questo principio giuridico trova la sua attuazione più alta e compiuta nel concetto di Difesa Popolare Nonviolenta (DPN). La DPN è un modello operativo, studiato e praticato per trasformare la nonviolenza in una politica di sicurezza.

Cosa prevede la DPN? Un insieme di strategie civili per proteggere il paese da un’aggressione, un colpo di stato o un’occupazione: dalla disobbedienza civile di massa (scioperi generali, rifiuto della collaborazione con l’invasore) alla creazione di “corpi civili di pace” addestrati alla gestione nonviolenta dei conflitti; dalle reti di comunicazione alternativa all’auto-organizzazione delle comunità per la resistenza materiale e culturale.

La sentenza 164/1985 offre a tutto questo una copertura costituzionale inequivocabile. Se la Corte dice che l’impegno sociale non armato è una forma di difesa, allora lo Stato dovrebbe prevedere e finanziare percorsi di addestramento alla nonviolenza, accanto a quelli militari. Dovrebbe, cioè, rendere operativa la possibilità per ogni cittadino di scegliere come adempiere a quel “sacro dovere”.

Un’occasione ancora da cogliere

Purtroppo, a oltre quarant’anni da quella sentenza, l’Italia è ancora ferma a una concezione ancillare del servizio civile. La lezione della Corte, invece, è chiara: la nonviolenza è una strategia di difesa a tutti gli effetti, anzi, spesso più efficace di quella armata nel prevenire l’escalation e nel proteggere la popolazione civile.

Tocca a noi, oggi, fare il resto: chiedere al Parlamento una legge che riconosca la DPN come componente strutturale della difesa nazionale.

Qui viene descritta la proposta di legge di iniziativa popolare, una modalità prevista dall'art. 71 della Costituzione: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli".

Troverete poi una call to action, la sezione contatti e un glossario finale.

Campagna difesa civile nonviolenta Autore: Mauro Biani Fonte: https://www.difesacivilenonviolenta.org Chiudi

Varie organizzazioni del movimento pacifista italiano hanno lanciato una sfida coraggiosa: raccogliere almeno 50 mila firme per proporre una legge di iniziativa popolare sulla Difesa Popolare Nonviolenta.

"Un'altra difesa è possibile" è lo slogan della campagna.

Questa iniziativa mira a introdurre nell'ordinamento italiano un modello di difesa nazionale alternativo alla forza armata e un'opzione fiscale per finanziare tale scelta nonviolenta. Invece di puntare su armi ed eserciti, la proposta si basa su metodi nonviolenti: disobbedienza popolare, diplomazia dal basso, mediazione dei conflitti e azioni di resistenza civile. L'idea non è nuova – si ispira a figure del pensiero pacifista e dell'azione nonviolenta – ma è rivoluzionaria per l'Italia, dove la Costituzione (art. 11) già ripudia la guerra, ma manca uno strumento concreto per realizzarla.

Come funziona l'iniziativa

Per depositare una legge di iniziativa popolare alla Camera dei Deputati, servono 50 mila firme autenticate entro 6 mesi dalla raccolta. Il movimento ha avviato anche la campagna online con l'obiettivo di superare il quorum entro l'estate 2026. Se viene raggiunto in quorum, la legge verrà discussa in Parlamento.

Manifestazione 29 marzo 2025 a Bari Fonte: Comitati pace Puglia Chiudi

Perché ora?

L'Italia spende miliardi in armamenti mentre emergenze come il cambiamento climatico e le migrazioni richiedono risorse per pace e giustizia sociale.

La Difesa Popolare Nonviolenta propone di investire in formazione nonviolenta per cittadini, enti locali e forze dell'ordine, creando una "difesa dal basso" resiliente contro aggressioni esterne o interne.

Occorre agire ora perché la scelta della guerra si sta rivelando in tutto il mondo una strada fallimentare per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle crisi geopolitiche.

Call to action: leggi, firma e diffondi!

Leggi la proposta cliccando qui.

Firmala cliccando qui

Diffondi sui social e nelle iniziative pubbliche il sito dell'iniziativa https://www.difesacivilenonviolenta.org/

Contatti

SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA

C/O MOVIMENTO NONVIOLENTO

VIA SPAGNA 8, 37123 VERONA

TEL. 045/8009803 – INFO@DIFESACIVILENONVIOLENTA.ORG

Glossario

Difesa Popolare Nonviolenta : modello di sicurezza nazionale basato su azioni nonviolente collettive di resistenza civile, senza ricorso alla guerra.

Diplomazia popolare : coinvolgimento diretto dei cittadini e delle loro rappresentanze non armate in negoziati internazionali.

: coinvolgimento diretto dei cittadini e delle loro rappresentanze non armate in negoziati internazionali. Disobbedienza civile : resistenza nonviolenta alle leggi ingiuste, come boicottaggi o iniziative popolari pacifiche (es. Gandhi contro il monopolio britannico sul sale).

Legge di iniziativa popolare : meccanismo costituzionale (art. 71) che permette ai cittadini di proporre leggi con 50 mila firme.

Ripudio della guerra: principio dell'art. 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come mezzo di aggressione e come strumento di risoluzione dei conflitti.

Questa legge sarebbe un passo concreto per allineare l'Italia ai suoi valori costituzionali, promuovendo la pace attiva.