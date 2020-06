Maurizio Bolognetti intervista il presidente di PeaceLink

Intervista di Radio Radicale ad Alessandro Marescotti sul futuro dell'ILVA

INVITALIA non può salvare l'ILVA. La sua mission è differente rispetto a quella che fu la mission di GEPI. Tra il 1971 e il 1992 a GEPI lo Stato erogò circa 4.000 miliardi di lire per gestire 108.000 lavoratori. Una prospettiva non più proponibile oggi, come ha chiarito l'AD di INVITALIA, Arcuri.