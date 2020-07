La stima di Nichi Vendola verso Emilio Riva

L'ILVA multata per oltre 55 milioni di euro per non non aver acquistato "certificati verdi"

Richiesta di coinvolgimento dei cittadini ai sensi della Convenzione di Aarhus, recepita con legge 108/2001. Il Just Transition Fund non divenga la stampella per far proseguire ancora di qualche mese l'agonia dell'ILVA. Gli aiuti di stato sono vietati dal Trattato di Funzionamento dell'UE.

23 luglio 2020 - Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto