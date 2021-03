Le novità "verdi" del governo Draghi

Cosa non si fa per vendere nuovi cellulari e per promuovere nuovi lucrosi piani telefonici

Portare il 5G in casa è come parcheggiare l'auto in salotto per una ragione di "comodità". Il 5G in casa (l'unica ragione per cui sforare i 6 V/m in quanto fuori casa c'è il limite di 20 V/m) è inutile se vi è la fibra e il wireless propagato dal ruouter

28 marzo 2021 - Alessandro Marescotti