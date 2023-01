Video con l'intervento di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink

Audizione di PeaceLink sul decreto che istituisce lo scudo penale per l'ILVA

"Il decreto non è emendabile e se viene convertito in legge equivale a riportare in Italia la pena di morte, per di più verso persone innocenti di cui non conosciamo nome, sesso, età e volto".