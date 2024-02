Audizione di Peacelink al Senato sul decreto legge 4/2024 per l'ILVA

Logo PeaceLink Fonte: PeaceLink Chiudi

L'audizione comincia alle ore 11.45 del 6 febbraio 2024 e riguarda il ddl per la conversione in legge del decreto legge 4/2024. Potrà essere seguita online.

Chi volesse seguire l'audizione da semplice "uditore" potrà farlo visionando la diretta streaming sul canale specificato a margine dell'audizione prevista dal calendario http://www.senato. it/4316 , nei consueti canali Senato WebTv e YouTube rintracciabili su http://webtv.senato.it/ webtv_live .

Cosa chiede PeaceLink

Chiediamo all’articolo 2 l’aggiunta del seguente comma 3:

“3. Al fine assicurare la salvaguardia dell'ambiente di cui al comma 1 dell’articolo 2, vengono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso di tre superamenti nello stesso anno l’Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2 dell’articolo 2. In tal caso l’Arpa comunica gli accertamenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze che provvede all’interruzione dei prestiti eventuali per gli anni successivi e nonché all’ISPRA e al Ministero dell’Ambiente per quanto di loro competenza. I superamenti negli anni successivi non possono essere più di 1 all’anno”.

Inoltre chiediamo l'aggiunta all’articolo 3 del seguente comma 3:

“3. In considerazione della complessità e della gravità della crisi viene dato mandato al governo di istituire un gruppo di lavoro per definire un progetto operativo di riconversione dell’area dello stabilimento strategico ILVA e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica utilizzando fondi europei e fondi destinati allo sviluppo di nuovi armamenti, a partire dal programma GCAP inserito nel Documento Programmatico Pluriennale”.

Con il nuovo Dpp 2023-2025, i fondi per il Gcap-Tempest sono pari a 5 miliardi. Nello specifico il governo ha stanziato 271,2 milioni di euro per il 2023,99 milioni nel 2024 e 101 milioni nel 2025, mentre il fabbisogno totale sino al 2037 è pari a 7,7 miliardi. (Fonte: Start Magazine)

