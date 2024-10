La buffa cerimonia del ministro Urso

Nel suo cervello polveri finissime di minerali usati nei processi siderurgici

Il processo Ambiente Svenduto molto probabilmente andrà rifatto per un problema procedurale. Sempre che - con un ricorso in Cassazione - non sia possibile evitare lo spostamento da Taranto a Potenza. Noi però continuiamo per dare giustizia al piccolo Lorenzo, morto per un tumore al cervello.

16 settembre 2024 - Alessandro Marescotti