Il ministro Urso evita il confronto sui debiti di Acciaierie d'Italia

Alla seduta di oggi non si è presentato il ministro Urso, ma la sottosegretaria Deborah Bergamini che ha letto il documento allegato. In sostanza non ha risposto alle domande di Angelo Bonelli e l'entità dei debiti rimane un mistero.Tutto ciò è molto preoccupante i contribuenti italiani.Il ministro Urso ha dichiarato nel 2024 che i debiti ammontavano a 4,7 miliardi di euro. L' interpellanza di Angelo Bonelli sui debiti ILVA aveva proprio l'obiettivo di fare chiarezza. Purtroppo la risposta del governo non è stata adeguata.

