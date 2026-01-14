Ilva, muore un altro operaio

Logo per il comunicato di PeaceLink Fonte: PeaceLink Chiudi COMUNICATO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK

Di fronte alla morte tragica ed evitabile di Claudio Salamida ne llo stabiliment o Ilva, l'associazione PeaceLink esprime la propria solidarietà e vicinanza a Maria Teresa Salamida, al piccolo Elia e a tutti gli amici e familiari di questa ennesima vittima.

L'associazione PeaceLink sostiene convintamente l'azione della Procura della Repubblica di Taranto che ha disposto il sequestro senza facoltà d’uso dell’area del convertitore 3 dell’acciaieria 2 dello stabilimento Ilva, luogo dell’incidente costato la vita a Claudio Salamida.

- Siamo convinti che questa morte sia tragica, perchè si consuma nella tragedia di un territorio condannato dal "razzismo ambientale " che ha trasformato tante zone d'Italia come Taranto, in luoghi sacrificati sull'altare di un modello di sviluppo che ha esercita to violenza verso le persone e l'ambiente, luoghi dove la salute e la vita di fronte alla prova dei fatti hanno un valore e una tutela minore che in altre parti d'Italia, in spregio al dettato c ostituzionale.

- Siamo convinti che questa morte fosse evitabile . Le evidenze storiche, scientifiche e sociali, e i riusciti esempi di riconversione in contesti sociali e nazionali più civili di quello Italiano , dimostrano che non è una scelta obbligata condannare i cittadini e i lavoratori di Taranto ad un modello di sviluppo economico, industriale e sociale politicamente fallimentare ed economicamente fallito, tenuto in vita soltanto dall'irresponsabilità e dall'inadeguatezza della classe politica di ogni colore, e dall'accanimento terapeutico su una azienda già morta, tenuta forzatamente in un coma perenne con aiuti di stato contrari alla normativa europea, che negano il principio del libero mercato e sottaggono imponenti risorse ad altre forme di sviluppo economico e ambientale che andrebbero invece tutelate più della obsoleta economia dell'acciaio e del carbone .

Con buona pace di chi vede ancora nell'esistenza di tale industria siderurgica un "interesse strategico nazionale", noi continuiamo a vedere in questo insostenibile stabilimento industriale un a miope visione politic a e anche militare, alimentat a con l'ostinazione a negare ogni possibile visione alternativa per un futuro del territorio di Taranto, che ha diritto a non vivere più con un perenne bollettino di guerra dove le morti oncologiche si alternano a quelle traumatiche.

Di fronte a questa morte non possiamo fare altro che stringerci attorno a tutte le vittime dell a storia di uno stabilimento pericoloso per i lavoratori e per i cittadini.

Rinnoviamo il nostro impegno fatto di speranza e militanza per un futuro diverso, dove ci lasceremo alle spalle questa era dell'acciaio e del carbone così come abbiamo superato l'età della pietra.