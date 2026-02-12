Mobilitazione contadina contro i nuovi OGM

Contadini in mobilitazione: ARI contro i nuovi OGM e per una PAC più giusta Associazione Rurale Italiana (logo) Autore: ARI Fonte: https://rsr.bio/assemblea-del-coordinamento-europeo-via-campesina-ecvc/ Chiudi

La PAC (Politica Agricola Comune) è l strategia UE che disciplina il settore agricolo dei paesi membri.

L'Associazione Rurale Italiana (ARI) chiama alla lotta contro gli organismi geneticamente modificati di nuova generazione e contro le politiche agricole europee che favoriscono l'agroindustria a discapito dell'agricoltura contadina.

Si è conclusa l'8 febbraio scorso a Pratofontana, presso Reggio Emilia, l'assemblea annuale nazionale dell'Associazione Rurale Italiana (ARI). Tre intense giornate di lavoro che hanno visto contadini e contadine provenienti da diverse regioni italiane confrontarsi sulle strategie da mettere in campo nel 2026 per difendere l'agricoltura contadina e agroecologica.

L'incontro, ospitato dai Rurali Reggiani presso il centro sociale la Fontana, ha delineato un programma di mobilitazione chiaro e determinato su due fronti principali: la lotta contro i nuovi OGM e la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) europea.

Fermare i nuovi OGM

La questione più urgente è quella dei nuovi organismi geneticamente modificati, su cui il Parlamento Europeo è chiamato a votare entro aprile 2026. ARI lancia un appello accorato a tutte le organizzazioni contadine italiane perché si uniscano a questa lotta: "Non si potrà tornare indietro una volta che eventuali decisioni sbagliate dovessero essere prese".

La strategia messa in campo dall'associazione è articolata su più livelli:

- sensibilizzazione delle amministrazioni locali per dichiarare i territori liberi da OGM, creando un cordone sanitario che protegga i sistemi sementieri contadini e le case delle sementi;

- formazione capillare sul problema degli OGM di nuova generazione;

- convergenza a Bruxelles per una manifestazione europea indetta dal Coordinamento Europeo Via Campesina, in occasione del voto parlamentare.

La posta in gioco è altissima: difendere la biodiversità agricola, l'autonomia sementiera dei contadini e il diritto a un'agricoltura libera dal controllo delle multinazionali biotech.

La PAC: soldi pubblici per chi e per cosa?

L'altro grande fronte di mobilitazione riguarda la riforma della Politica Agricola Comune. ARI denuncia con forza la sterzata a destra delle istituzioni europee e dei governi nazionali.

Le criticità evidenziate sono molteplici:

- il ridimensionamento o cancellazione del Green Deal, anche nelle parti che avrebbero potuto favorire una reale transizione ecologica dell'agricoltura europea;

- tagli pesanti che colpiranno soprattutto le piccole aziende agricole e le zone più svantaggiate;

- un uso distorto dei soldi pubblici, impiegati per accrescere i volumi delle esportazioni verso paesi terzi anziché per soddisfare i bisogni alimentari della popolazione europea e combattere la povertà alimentare;

- accordi di libero scambio (definiti "nefasti") sia per la popolazione europea che per i popoli dei paesi coinvolti.

ARI rivendica una PAC che sostenga l'agricoltura contadina, la sovranità alimentare e la giustizia sociale, non l'agroindustria orientata all'export.

Per un'economia solidale

Durante l'assemblea si è svolto anche un importante incontro pubblico sul tema del ricambio generazionale e agroecologico nelle aziende agricole contadine, organizzato insieme alla "Rete Semi e Sovranità Alimentare a Reggio", che ARI ha contribuito a far nascere.

All'incontro hanno partecipato rappresentanti di altre organizzazioni agricole, dell'economia solidale e del sociale. Si è discusso di come le aziende contadine stiano "faticosamente sopravvivendo alla pressione delle politiche agricole comunitarie e di un insieme di normative che – rafforzando l'agricoltura industriale - mirano a distruggere l'agricoltura contadina".

Giovani, donne e agroecologia

L'assemblea ha anche deciso di rafforzare la componente giovanile e creare una nuova componente femminile all'interno dell'associazione, per portare avanti tematiche di genere trasversali e creare momenti di formazione agroecologica.

Questo obiettivo si inserisce nel progetto europeo promosso da Via Campesina Europa, di cui ARI è l'unico membro italiano, e punta a valorizzare le competenze maturate in anni di pratica agroecologica.

Le alleanze per il cambiamento

ARI non lavora da sola. L'associazione ha costruito negli anni importanti alleanze con realtà come:

- Crocevia, con cui condivide battaglie fondamentali;

- Ultima Generazione ed Eco Resistenze, per una lotta integrata per l'agroecologia e contro i sistemi che distruggono terra, clima, ambiente e giustizia sociale;

- Reti locali per la sovranità alimentare e la costruzione di sistemi alimentari contadini solidi.

Queste convergenze mostrano come la lotta per un'agricoltura diversa sia inseparabile dalle battaglie per la giustizia climatica e sociale.

La campagna tesseramenti 2026

Per sostenere questo ambizioso programma di mobilitazione, ARI ha lanciato la campagna tesseramenti per il 2026, invitando tutti gli iscritti e le iscritte a partecipare attivamente ai lavori dell'associazione e agli organismi di gestione.

Lo slogan dell'assemblea racchiude il senso profondo di questa lotta: "Omaggio alla terra e a chi la rivolta".

La mobilitazione per un'agricoltura diversa

La mobilitazione dell'Associazione Rurale Italiana tocca temi centrali per la pace e la giustizia globale. L'agricoltura contadina agroecologica non è solo una questione produttiva, ma un modello di società alternativo a quello imposto dall'agroindustria globalizzata.

Il controllo sulle sementi, la sovranità alimentare, il diritto dei popoli a decidere cosa e come produrre sono questioni di democrazia e autodeterminazione. La lotta per un'agricoltura contadina e agroecologica è un tassello fondamentale della costruzione di un mondo più giusto, solidale e sostenibile.

Per informazioni e contatti: segreteria@assorurale.it