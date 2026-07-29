Crisi Ilva, PeaceLink presenta le sue osservazioni alla Camera dei Deputati
La Corte d’Appello di Milano ha emesso un decreto che impone, senza possibilità di appello, la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni, fino al completamento della bonifica dall’amianto e dalla riduzione delle polveri sottili. La sentenza, che accoglie le istanze dell’associazione “Genitori Tarantini” sui rischi per la salute di mezza città pugliese, sancisce di fatto la fine della fabbrica tarantina.
Il 28 luglio 2026 si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra governo e sindacati. Dopo oltre tre ore di confronto, non è emersa alcuna soluzione concreta. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga ministeri, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, con l’obiettivo di presentare proposte a Palazzo Chigi entro “circa un mese e poco più”.
Il governo, di fatto, non ha alcuna idea su come uscire dall’impasse. Le due gare per la vendita dell’ex Ilva, lanciate nel 2024 e nel 2025, sono di fatto da cestinare, e il bando è tutto da rifare.
L'unica cosa che il Governo ha fatto con decreto legge è stato un prestito di 100,5 milioni per l'ILVA. Su questo decreto è stata richiesta all'Associazione PeaceLink una memoria con osservazioni. Si allega a questa pagina web il testo che abbiamo elaborato per i deputati della Commissione Finanze.
Allegati
Sul Decreto Legge 133/2026Associazione Peacelink199 Kb - Formato pdfOsservazioni inviate alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati su richiesta dei parlamentari
Articoli correlati
- Cosa ci ha mosso di così grave da affrontare una causa che avremmo potuto perdere?
Non poteva continuare così, si doveva fermareHo assistito al calvario dei miei cari e anche di chi ho conosciuto solo in un letto di ospedale. Quello che negli anni ho visto nel reparto di Oncologia di Taranto, il via vai di malati sempre in aumento, e la drammaticità del loro ultimo respiro.29 luglio 2026 - Cinzia Zaninelli
- Alcune precisazioni sul decreto dei magistrati di Milano
"Scacco matto all'Ilva: il decreto è certo, i giochi per l'area a caldo sono chiusi"Il parere dell’avvocato Maurizio Rizzo Striano (associazione Genitori Tarantini) sul decreto della Corte d’Appello di Milano che impone il fermo delle emissioni nocive alla salute dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto entro 90 giorni27 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
- Scheda esplicativa
ILVA, il decreto dei giudici di Milano spiegato in maniera semplicePer i magistrati, il diritto alla salute viene prima del diritto dell'impresa a continuare la produzione. Anche se lo stabilimento è autorizzato dalla pubblica amministrazione, questa autorizzazione non può cancellare il diritto delle persone a non essere esposte a rischi sanitari intollerabili.27 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
- La app TarantoRespira ci permette di capire cosa stiamo respirando adesso
La sovranità sui dati è la condizione della democrazia nell'era digitaleAd aprile 2026 il canale pubblico che ripubblicava il dato orario del benzene a Taranto — misurato ogni ora, anche da dentro l'area industriale — si è interrotto. Il dato non ha smesso di esistere. Semplicemente, chi quell'aria la respira non lo vedeva più. Nessun annuncio, nessuna spiegazione.24 luglio 2026 - Nicolas Moerynck
sociale.network