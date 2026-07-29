Crisi Ilva, PeaceLink presenta le sue osservazioni alla Camera dei Deputati

E' stata richiesta all'Associazione PeaceLink una memoria con le osservazioni all'ultimo decreto legge del Governo. Si allega a questa pagina web il testo che abbiamo elaborato per i deputati della Commissione Finanze.

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La Corte d’Appello di Milano ha emesso un decreto che impone, senza possibilità di appello, la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni, fino al completamento della bonifica dall’amianto e dalla riduzione delle polveri sottili. La sentenza, che accoglie le istanze dell’associazione “Genitori Tarantini” sui rischi per la salute di mezza città pugliese, sancisce di fatto la fine della fabbrica tarantina.

Il 28 luglio 2026 si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra governo e sindacati. Dopo oltre tre ore di confronto, non è emersa alcuna soluzione concreta. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga ministeri, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, con l’obiettivo di presentare proposte a Palazzo Chigi entro “circa un mese e poco più”.

Il governo, di fatto, non ha alcuna idea su come uscire dall’impasse. Le due gare per la vendita dell’ex Ilva, lanciate nel 2024 e nel 2025, sono di fatto da cestinare, e il bando è tutto da rifare.

L'unica cosa che il Governo ha fatto con decreto legge è stato un prestito di 100,5 milioni per l'ILVA. Su questo decreto è stata richiesta all'Associazione PeaceLink una memoria con osservazioni. Si allega a questa pagina web il testo che abbiamo elaborato per i deputati della Commissione Finanze.