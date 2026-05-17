Xi, Trump e la “Trappola di Tucidide”

Nel colloquio con Trump, Xi Jinping ha insistito sul fatto che la competizione economica non deve trasformarsi in conflitto militare. Ha parlato della necessità di costruire un “nuovo paradigma di relazioni fra grandi potenze”, sostenendo che la cooperazione conviene a entrambi i Paesi.

Nel recente incontro fra Xi Jinping e Donald Trump è emerso un tema che riguarda non solo i rapporti fra Cina e Stati Uniti, ma il futuro stesso della pace mondiale. Xi ha evocato la cosiddetta “Trappola di Tucidide”, una teoria storica che descrive il rischio di guerra quando una potenza emergente sfida quella dominante. Secondo le ricostruzioni diffuse dalla stampa internazionale, il leader cinese ha chiesto se le due maggiori potenze del pianeta siano capaci di evitare questo destino e di costruire invece una nuova forma di cooperazione internazionale. (euronews.com)

Da Atene e Sparta al mondo contemporaneo

L’espressione “Trappola di Tucidide” deriva dallo storico greco Tucidide, che scrisse "La guerra del Peloponneso". Tucidide raccontò il conflitto fra Sparta e Atene nel V secolo avanti Cristo. Atene stava diventando una potenza economica, navale e culturale sempre più influente, mentre Sparta, che fino ad allora aveva dominato militarmente il mondo greco, iniziava a percepire questa crescita come una minaccia. Tucidide scrisse una frase diventata celebre: “Fu l’ascesa di Atene e il timore che ciò suscitò a Sparta a rendere inevitabile la guerra”.

Questa riflessione storica è stata ripresa in tempi moderni dal politologo Graham Allison nel libro "Destined for War". Allison sostiene che nella storia molte guerre sono scoppiate proprio quando una potenza emergente ha sfidato quella dominante. Oggi questa teoria viene applicata al rapporto fra Cina e Stati Uniti.

Il messaggio di Xi: cooperazione invece di conflitto

Bandiera Repubblica Popolare Cinese Fonte: Wikipedia Chiudi

Nel colloquio con Trump, Xi Jinping ha insistito sul fatto che la competizione non deve trasformarsi in conflitto. Ha parlato della necessità di costruire un “nuovo paradigma di relazioni fra grandi potenze”, sostenendo che la cooperazione conviene a entrambi i Paesi e che una guerra sarebbe devastante non solo per le due nazioni ma per il mondo intero. (theguardian.com)

Nelle condizioni attuali la Cina resta tuttavia una grande potenza impegnata in una forte competizione geopolitica con Washington sul piano economico, tecnologico e militare. E Xi ha ribadito che Taiwan rappresenta la questione più delicata nei rapporti con gli Stati Uniti. (euractiv.com)

Tuttavia il punto importante è un altro. In un’epoca in cui il linguaggio della guerra e del riarmo sta tornando dominante, il richiamo alla cooperazione e alla necessità di evitare uno scontro diretto fra grandi potenze assume un significato politico rilevante.

La vera trappola: paura, riarmo e propaganda

La “Trappola di Tucidide” non è una legge naturale. Non significa che la guerra sia inevitabile. Descrive piuttosto un meccanismo pericoloso che può svilupparsi quando crescono paura reciproca, sospetto, propaganda, nazionalismo e corsa agli armamenti.

Per questo motivo la lezione di Tucidide dovrebbe essere letta non come una profezia ma come un avvertimento. La storia non obbliga i popoli alla guerra. Le guerre nascono da decisioni politiche, da scelte strategiche, da culture della contrapposizione che trasformano l’avversario in un nemico.

Il compito dei movimenti per la pace

In questo scenario i movimenti pacifisti hanno un compito importante: contrastare l’idea che la guerra sia inevitabile e riaffermare il valore della cooperazione internazionale.

Vi è poi la delicata questione di Taiwan.

La sicurezza nasce dalla costruzione della fiducia reciproca, dal dialogo e dalla capacità di affrontare insieme le grandi sfide comuni dell’umanità: la crisi climatica, il rischio nucleare, la povertà, le disuguaglianze globali e il collasso ambientale delle città.

Per questo il richiamo di Xi alla “Trappola di Tucidide” merita attenzione. Può essere letto come un messaggio diplomatico, come una mossa strategica o come una riflessione storica. Ma contiene anche una verità essenziale: quando la paura domina la politica internazionale, il rischio della guerra cresce. E proprio per questo la pace deve essere costruita prima che la trappola si chiuda.