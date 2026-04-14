Golfo Persico, la Cina sfida il blocco navale USA

La petroliera Rich Starry, 188 metri di lunghezza, partita dal Golfo Persico e diretta verso la Cina, ha attraversato lo Stretto di Hormuz sfidando di fatto un blocco navale statunitense. Quando la realtà smentisce l'esibizione della forza militare. Una riflessione per il mondo pacifista.

La petroliera, lo Stretto di Hormuz e il diritto internazionale

La petroliera Rich Starry è partita da Sharjah ed è diretta verso la Cina, attraversando lo Stretto di Hormuz e sfidando di fatto un blocco navale statunitense. Autore: Google Maps Fonte: Google Maps Chiudi

Stretto di Hormuz

C’è un’immagine che oggi merita attenzione. Non è quella di una flotta militare, né di un’escalation armata. È quella di una semplice petroliera disarmata: la Rich Starry, 188 metri di lunghezza, partita da Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e diretta verso la Cina, che attraversa losfidando di fatto un blocco navale statunitense.

Secondo i dati di tracciamento del sito MarineTraffic, la nave — battente bandiera del Malawi ma che opera in ambito cinese — procede a circa 8 nodi, con un pescaggio che indica pieno carico. Non è solo una rotta commerciale: è un atto politico, giuridico, e per molti versi simbolico.

Il giorno prima, Donald Trump aveva dichiarato: «Non noi abbiamo bisogno dello Stretto, ma il mondo sì». Una frase che sottintende una visione gerarchica degli equilibri globali. Ma il passaggio della Rich Starry racconta un’altra storia. Senza sparare un colpo.

Il diritto del mare contro la logica del blocco militare

Il nodo centrale è il diritto internazionale. Lo Stretto di Hormuz è uno dei punti più importanti del pianeta: da lì passa una quota enorme del petrolio mondiale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce il principio del “diritto di passaggio inoffensivo” e, nei casi come questo, del “diritto di transito” negli stretti internazionali. In altre parole: le navi civili hanno il diritto di attraversare questi passaggi senza essere ostacolate, purché non minaccino la sicurezza degli Stati costieri.

Un blocco navale, invece, è un atto di guerra o comunque una misura eccezionale che richiede basi giuridiche solide, spesso legate a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU. Senza questo quadro, il rischio è quello di una violazione del diritto internazionale.

La vicenda della petroliera diretta verso la Cina e che forza il blocco navale USA Autore: Google Fonte: Google Chiudi

La forza silenziosa della navigazione civile

La Rich Starry non ha obbedito al blocco navale imposto da Trump. Non è stata scortata da navi militari cinesi. Ha semplicemente esercitato un diritto.

Questo episodio apre uno scenario interessante. Non si tratta solo di una protesta simbolica, ma di un’azione concreta che riafferma le regole del diritto internazionale.

Dimostra che:

il diritto internazionale esiste ed è praticabile;

la forza in certi casi non riesce a piegare le regole della legittimità;

gli attori globali (in questo caso la Cina) possono sfidare decisioni unilaterali senza ricorrere alla guerra.

La petroliera cinese rompe il blocco USA Autore: Google Fonte: Google Chiudi

Il passaggio della petroliera ridimensiona, almeno simbolicamente, l’idea di uno “strapotere” incontestabile. Non lo fa con uno scontro diretto, ma con una crepa evidente fra le intimidazioni e la realtà.

Questa vicenda entra dentro uno scenario in cui in una fase in cui il diritto internazionale sembrava irrimediabilmente compromesso se non cancellato. Ora quel diritto può tornare ad essere uno strumento effettivo di regolazione dei rapporti fra gli stati in un settore molto delicato come quello economico.

Una lezione da non ignorare

La vicenda della Rich Starry suggerisce una lezione semplice ma potente: anche nei contesti più tesi, esistono spazi per azioni che non passano dalla violenza.

Non è una soluzione definitiva ma è un segnale.

In tempi in cui il linguaggio dominante sembra essere quello della minaccia, una petroliera che attraversa uno stretto internazionale nel rispetto del diritto ricorda che esiste un’altra strada: quella della legalità internazionale come terreno di confronto.

E forse, proprio da qui, può ripartire una riflessione più ampia anche per il mondo pacifista che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ci invita a riflettere su come reagire ai diktat imperiali con logiche diverse e che servano a disinnescare le crisi in un mondo ormai diventato multipolare.