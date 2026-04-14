Dal Museo per la Pace di Teheran
E' difficile ricevere testimonianze dirette dai luoghi del conflitto generato da USA e Israele contro l'Iran. E non seempre si considera che in entrambi i Paesi le voci che appellano alla pace e la ragione esistono sempre.
Questo appello spinge ad aprire gli occhi al di là delle notizie confezionate e dell'ipocrisia delle istituzioni, a comprendere quanto del diritto internazionale e dei meccanismi di governance globale è stato sconvolto.
Altrettanto preoccupante è il silenzio e l'inazione della comunità internazionale e delle principali istituzioni globali. Le organizzazioni che un tempo simboleggiavano la sicurezza e la giustizia collettiva appaiono ora sempre più marginalizzate e inefficaci – probabilmente a un livello senza precedenti dalla loro fondazione. Questa erosione della credibilità istituzionale solleva interrogativi fondamentali sull'efficacia del diritto internazionale e dei meccanismi di governance globale. È particolarmente scoraggiante constatare che i quadri normativi volti a prevenire i crimini di guerra – come il diritto internazionale, le Convenzioni di Ginevra e il diritto internazionale umanitario – così come istituzioni quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, siano ampiamente percepiti come incapaci di adempiere ai propri mandati. L'apparente impunità con cui vengono perpetrate le aggressioni rischia di minare le fondamenta stesse dell'ordine internazionale.
Inoltre, è importante sottolineare il principio di coerenza nell'applicazione delle norme internazionali. Così come l'invasione russa dell'Ucraina è stata ampiamente condannata da governi, istituzioni e società civile di tutto il mondo, gli atti di aggressione in altre parti del mondo devono essere contrastati con la stessa chiarezza e risolutezza. Non farlo rischia di rafforzare la percezione di ipocrisia e doppi standard nel sistema internazionale, minando la fiducia nella governance globale e nell'universalità del diritto internazionale. Infine, oltre quarant'anni di sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti hanno profondamente influenzato la società iraniana. Anziché indebolire il Paese, queste pressioni prolungate hanno contribuito a sviluppare un elevato grado di resilienza e autosufficienza tra il popolo iraniano. L'ipotesi che un intervento militare esterno porterebbe a un rapido collasso interno è quindi un'illusione, profondamente errata e che non tiene conto delle realtà sociali, politiche e storiche del Paese.
A livello personale, la maggior parte dei membri del Museo della Pace di Teheran e le loro famiglie rimangono a Teheran, così come molti cittadini, nonostante la costante minaccia di bombardamenti e raid aerei. I soccorritori continuano a prestare soccorso e assistenza medica alle vittime 24 ore su 24. Il popolo iraniano rimane profondamente legato alla propria patria e risoluto nel difenderne la sovranità contro l'aggressione esterna e la frammentazione. Vi è una diffusa preoccupazione che l'attuale traiettoria possa rispecchiare la destabilizzazione osservata in Paesi come la Libia e la Siria, con conseguenze di vasta portata per la stabilità regionale e globale.
Il costo umano di questo conflitto è enorme. Queste tragedie non sono episodi isolati, ma parte di un quadro più ampio di vittime civili, tra cui la devastante perdita di giovani studenti nelle scuole e università prese di mira. La tragica strage nella scuola elementare di Minab, dove sono stati uccisi 170 bambini, rappresenta solo uno straziante esempio. Sebbene sia ampiamente riconosciuto che si tratti di un atto di aggressione illegale contro uno Stato sovrano, rimangono senza risposta domande cruciali: chi si assumerà la responsabilità di fermarlo? Qual è il ruolo e la responsabilità della società civile? In questo contesto, il ruolo dei movimenti pacifisti, delle organizzazioni contro la guerra, degli studiosi e degli attivisti è più vitale che mai. Sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni verificate, contrastare la disinformazione e la propaganda di guerra e mobilitare l'opinione pubblica sono passi essenziali verso la responsabilità e la giustizia. L'aspettativa di coloro che subiscono le conseguenze di questo conflitto è chiara: la comunità globale deve fare di più.
Facciamo appello ai membri dell'INMP e ad altri individui interessati affinché si impegnino attivamente, sfruttando le proprie piattaforme, competenze e reti per garantire che questa crisi riceva l'attenzione, l'analisi e la risposta che richiede. Un'azione costante, coordinata e basata su dati concreti è fondamentale, non solo per affrontare la situazione attuale, ma anche per salvaguardare l'integrità delle norme internazionali e prevenire ulteriori perdite di vite innocenti. È giunto il momento di far sentire la propria voce. Il vostro ruolo non è mai stato così cruciale. Parlate. Sensibilizzate l'opinione pubblica. Chiedete giustizia. Non possiamo affrontare tutto questo da soli!
Shahriar Khat / Mona Badamchizaedh
Il contesto storico dell'attuale guerra è complesso ma di fondamentale importanza. L'ostilità ideologica della Repubblica Islamica dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti (il "Grande Satana") e dello Stato di Israele (il "Piccolo Satana") ha a lungo contribuito a creare un clima di confronto e ha contribuito a generare le condizioni che hanno reso possibile questo sanguinoso conflitto. Allo stesso tempo, tale ostilità è servita anche da comodo pretesto ai successivi governi israeliani guidati da Benjamin Netanyahu per alimentare e inasprire le tensioni. Questa escalation si allinea con l'agenda delle forze fondamentaliste israeliane e coincide con gli imperativi politici di mantenere l'attuale coalizione di governo. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump non ha richiesto l'approvazione del Congresso prima di avviare la guerra, non ha esaurito la via negoziale ed è stato poco chiaro sugli obiettivi del conflitto e su quale esito ne avrebbe determinato la fine. Le minacce e le provocazioni della Repubblica Islamica non giustificano l'avvio di una guerra su vasta scala. Si tratta di una guerra di scelta, iniziata da due leader le cui affermazioni infondate, secondo cui l'Iran rappresenterebbe un'imminente minaccia nucleare per gli Stati Uniti e Israele, sono state invocate per legittimare un'azione militare intrapresa in violazione del diritto internazionale. Pertanto, condanniamo questa guerra senza riserve. L'escalation militare non porterà altro che morte, distruzione e sofferenza ai popoli dell'Iran, di Israele e dell'intera regione. La guerra aggraverà l'insicurezza anziché eliminarla. Non c'è dubbio che l'Iran sia governato da un regime repressivo e semitotalitario, tuttavia il suo rovesciamento non può essere imposto dall'esterno. La lotta per la pace, la libertà, la democrazia e i diritti umani deve essere condotta, in ultima analisi, dagli stessi cittadini iraniani. La storia recente offre insegnamenti ammonitori. Gli interventi militari stranieri hanno ripetutamente fallito nel portare liberazione o democrazia. Al contrario, hanno troppo spesso prodotto devastazione, frammentazione sociale e il pericolo di collasso dello Stato. Per queste ragioni, chiediamo la cessazione immediata delle ostilità militari e un rinnovato impegno per la diplomazia, il diritto internazionale e una pacifica trasformazione politica. Hillel Schenker
Co-Editor, Palestine-Israeli Journal
www.pij.org.
Iranian-Israeli Peace Forum
Former Spokesperson for IPPNW - Israel
Il contesto storico dell'attuale guerra è complesso ma di fondamentale importanza. L'ostilità ideologica della Repubblica Islamica dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti (il "Grande Satana") e dello Stato di Israele (il "Piccolo Satana") ha a lungo contribuito a creare un clima di confronto e ha contribuito a generare le condizioni che hanno reso possibile questo sanguinoso conflitto.
Allo stesso tempo, tale ostilità è servita anche da comodo pretesto ai successivi governi israeliani guidati da Benjamin Netanyahu per alimentare e inasprire le tensioni. Questa escalation si allinea con l'agenda delle forze fondamentaliste israeliane e coincide con gli imperativi politici di mantenere l'attuale coalizione di governo.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Presidente Donald Trump non ha richiesto l'approvazione del Congresso prima di avviare la guerra, non ha esaurito la via negoziale ed è stato poco chiaro sugli obiettivi del conflitto e su quale esito ne avrebbe determinato la fine.
Le minacce e le provocazioni della Repubblica Islamica non giustificano l'avvio di una guerra su vasta scala. Si tratta di una guerra di scelta, iniziata da due leader le cui affermazioni infondate, secondo cui l'Iran rappresenterebbe un'imminente minaccia nucleare per gli Stati Uniti e Israele, sono state invocate per legittimare un'azione militare intrapresa in violazione del diritto internazionale.
Pertanto, condanniamo questa guerra senza riserve. L'escalation militare non porterà altro che morte, distruzione e sofferenza ai popoli dell'Iran, di Israele e dell'intera regione. La guerra aggraverà l'insicurezza anziché eliminarla.
Non c'è dubbio che l'Iran sia governato da un regime repressivo e semitotalitario, tuttavia il suo rovesciamento non può essere imposto dall'esterno. La lotta per la pace, la libertà, la democrazia e i diritti umani deve essere condotta, in ultima analisi, dagli stessi cittadini iraniani.
La storia recente offre insegnamenti ammonitori. Gli interventi militari stranieri hanno ripetutamente fallito nel portare liberazione o democrazia. Al contrario, hanno troppo spesso prodotto devastazione, frammentazione sociale e il pericolo di collasso dello Stato.
Per queste ragioni, chiediamo la cessazione immediata delle ostilità militari e un rinnovato impegno per la diplomazia, il diritto internazionale e una pacifica trasformazione politica.
Hillel Schenker
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