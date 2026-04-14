Dal Museo per la Pace di Teheran

Preoccupante è il silenzio e l'inazione della comunità internazionale e delle principali istituzioni globali. Le organizzazioni che un tempo simboleggiavano la sicurezza e la giustizia collettiva appaiono ora sempre più marginalizzate e inefficaci.

E' difficile ricevere testimonianze dirette dai luoghi del conflitto generato da USA e Israele contro l'Iran. E non seempre si considera che in entrambi i Paesi le voci che appellano alla pace e la ragione esistono sempre. Questo appello spinge ad aprire gli occhi al di là delle notizie confezionate e dell'ipocrisia delle istituzioni, a comprendere quanto del diritto internazionale e dei meccanismi di governance globale è stato sconvolto.

Tehran Peace Museum Autore: Shahriarkhateri Fonte: Wikimedia Licenza: Pubblico Dominio Chiudi

È trascorso ormai più di un mese dall'inizio di questa guerra illegale e non provocata contro l'Iran. In questo periodo, centinaia di civili innocenti sono stati uccisi e migliaia feriti. La portata e la natura della violenza richiedono un'attenzione internazionale urgente e costante. Le infrastrutture civili – tra cui scuole, centri medici, aree residenziali, strutture di servizio pubblico e siti del patrimonio culturale – sono state sistematicamente e deliberatamente prese di mira, giorno e notte. Allo stesso tempo, i leader dei paesi aggressori continuano a minacciare di distruggere le infrastrutture iraniane, comprese le centrali elettriche e l'industria petrolifera. Nonostante la gravità di queste azioni, la copertura mediatica selettiva e le forme contemporanee di censura hanno significativamente limitato la consapevolezza e la comprensione a livello globale della realtà sul campo.

Altrettanto preoccupante è il silenzio e l'inazione della comunità internazionale e delle principali istituzioni globali. Le organizzazioni che un tempo simboleggiavano la sicurezza e la giustizia collettiva appaiono ora sempre più marginalizzate e inefficaci – probabilmente a un livello senza precedenti dalla loro fondazione. Questa erosione della credibilità istituzionale solleva interrogativi fondamentali sull'efficacia del diritto internazionale e dei meccanismi di governance globale. È particolarmente scoraggiante constatare che i quadri normativi volti a prevenire i crimini di guerra – come il diritto internazionale, le Convenzioni di Ginevra e il diritto internazionale umanitario – così come istituzioni quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, siano ampiamente percepiti come incapaci di adempiere ai propri mandati. L'apparente impunità con cui vengono perpetrate le aggressioni rischia di minare le fondamenta stesse dell'ordine internazionale.

Inoltre, è importante sottolineare il principio di coerenza nell'applicazione delle norme internazionali. Così come l'invasione russa dell'Ucraina è stata ampiamente condannata da governi, istituzioni e società civile di tutto il mondo, gli atti di aggressione in altre parti del mondo devono essere contrastati con la stessa chiarezza e risolutezza. Non farlo rischia di rafforzare la percezione di ipocrisia e doppi standard nel sistema internazionale, minando la fiducia nella governance globale e nell'universalità del diritto internazionale. Infine, oltre quarant'anni di sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti hanno profondamente influenzato la società iraniana. Anziché indebolire il Paese, queste pressioni prolungate hanno contribuito a sviluppare un elevato grado di resilienza e autosufficienza tra il popolo iraniano. L'ipotesi che un intervento militare esterno porterebbe a un rapido collasso interno è quindi un'illusione, profondamente errata e che non tiene conto delle realtà sociali, politiche e storiche del Paese.

A livello personale, la maggior parte dei membri del Museo della Pace di Teheran e le loro famiglie rimangono a Teheran, così come molti cittadini, nonostante la costante minaccia di bombardamenti e raid aerei. I soccorritori continuano a prestare soccorso e assistenza medica alle vittime 24 ore su 24. Il popolo iraniano rimane profondamente legato alla propria patria e risoluto nel difenderne la sovranità contro l'aggressione esterna e la frammentazione. Vi è una diffusa preoccupazione che l'attuale traiettoria possa rispecchiare la destabilizzazione osservata in Paesi come la Libia e la Siria, con conseguenze di vasta portata per la stabilità regionale e globale.

Il costo umano di questo conflitto è enorme. Queste tragedie non sono episodi isolati, ma parte di un quadro più ampio di vittime civili, tra cui la devastante perdita di giovani studenti nelle scuole e università prese di mira. La tragica strage nella scuola elementare di Minab, dove sono stati uccisi 170 bambini, rappresenta solo uno straziante esempio. Sebbene sia ampiamente riconosciuto che si tratti di un atto di aggressione illegale contro uno Stato sovrano, rimangono senza risposta domande cruciali: chi si assumerà la responsabilità di fermarlo? Qual è il ruolo e la responsabilità della società civile? In questo contesto, il ruolo dei movimenti pacifisti, delle organizzazioni contro la guerra, degli studiosi e degli attivisti è più vitale che mai. Sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni verificate, contrastare la disinformazione e la propaganda di guerra e mobilitare l'opinione pubblica sono passi essenziali verso la responsabilità e la giustizia. L'aspettativa di coloro che subiscono le conseguenze di questo conflitto è chiara: la comunità globale deve fare di più.

Facciamo appello ai membri dell'INMP e ad altri individui interessati affinché si impegnino attivamente, sfruttando le proprie piattaforme, competenze e reti per garantire che questa crisi riceva l'attenzione, l'analisi e la risposta che richiede. Un'azione costante, coordinata e basata su dati concreti è fondamentale, non solo per affrontare la situazione attuale, ma anche per salvaguardare l'integrità delle norme internazionali e prevenire ulteriori perdite di vite innocenti. È giunto il momento di far sentire la propria voce. Il vostro ruolo non è mai stato così cruciale. Parlate. Sensibilizzate l'opinione pubblica. Chiedete giustizia. Non possiamo affrontare tutto questo da soli!

Shahriar Khat / Mona Badamchizaedh