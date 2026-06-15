Cosa è la Peace Economics

La Peace Economics, o Economia della Pace, valuta l'impatto economico della guerra e degli armamenti, individuando le strategie per costruire società prospere e stabili. Ogni anno, istituti internazionali quantificano l'impatto finanziario dei conflitti armati e della militarizzazione.

La Peace Economics (o Economia della Pace) è una disciplina scientifica e accademica internazionale che studia, attraverso modelli matematici e analisi econometriche, l'impatto economico della violenza, della guerra e degli armamenti, individuando le strategie per costruire società prospere e stabili.

Un ente che si dedica alla Peace Economics Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia Chiudi

Se l'economia tradizionale si concentra su come allocare risorse scarse in tempi di stabilità, la Peace Economics si pone una domanda diversa: qual è il costo reale della distruzione e come possiamo progettare un sistema economico che incentivi la cooperazione anziché il conflitto violento?

La disciplina si fonda su tre assi portanti:

L'effetto spiazzamento (crowding out): dimostra come ogni risorsa finanziaria, tecnologica e umana drenata dal settore militare venga sottratta a comparti civili produttivi (istruzione, sanità, infrastrutture).

La trappola della sicurezza (security trap): descrive il circolo vizioso per cui uno Stato, nel tentativo di aumentare la propria sicurezza esterna tramite le armi, prosciuga la propria economia interna, finendo per collassare dall'interno per deficit di consenso, debito e crisi fiscale.

L'economia della riconversione (conversion economics): studia i modelli industriali per trasferire la forza lavoro e le tecnologie dal settore della difesa a comparti civili ad alta tecnologia, senza generare crisi occupazionali.

Delineata sul piano sociologico da Johan Galtung, la Peace Economics lavora per superare la semplice pace negativa(mera assenza di bombardamenti) e costruire la pace positiva, ovvero un sistema di strutture economiche e sociali intrinsecamente giuste che eliminano alla radice la violenza strutturale della povertà, della disuguaglianza e dello sfruttamento.

I costi globali della violenza e il PIL mondiale

Ogni anno, istituti internazionali quantificano l'impatto finanziario dei conflitti e della militarizzazione sul sistema globale. Secondo i dati macroeconomici più recenti pubblicati dall'IEP (Institute for Economics and Peace)all'interno del Global Peace Index, l'impatto economico complessivo della violenza e delle spese militari si aggira stabilmente attorno al 10-13% del Prodotto Interno Lordo mondiale.

Parliamo di cifre astronomiche (oltre 17mila miliardi di dollari) che vengono letteralmente bruciate anziché essere investite nello sviluppo umano, nella lotta alla fame e nella transizione ecologica. Parallelamente, i database dello SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) monitorano costantemente l'escalation dei bilanci della difesa mondiali, evidenziando come la corsa agli armamenti rappresenti un colossale fallimento di mercato che sottrae capitale liquido alla transizione energetica e al welfare.

Spesa militare e occupazione: l'evidenza dei dati

Uno dei contributi più solidi e replicati della Peace Economics demistifica l'argomento politico secondo cui l'industria bellica sia un motore fondamentale per l'occupazione. I modelli econometrici di input-output sviluppati dal Watson Institute for International and Public Affairs (Brown University) all'interno del progetto "Costs of War" dimostrano l'esatto contrario: a parità di capitale investito, la spesa militare genera molti meno posti di lavoro rispetto ai settori civili.

Il bilancio occupazionale di 1 miliardo di dollari:

Settore della Difesa (militare): ~11.200 posti di lavoro complessivi.

Energie Rinnovabili: ~16.800 posti di lavoro.

Sanità e Infrastrutture civili: ~17.200 posti di lavoro.

Istruzione primaria e secondaria: ~26.700 posti di lavoro (più del doppio rispetto al comparto bellico).

Le ragioni macroeconomiche di questa asimmetria strutturale sono tre:

Intensità di capitale vs. manodopera: l'industria della difesa è ad altissima intensità tecnologica. Enormi quote di budget si concentrano in macchinari complessi, brevetti blindati e materiali rari estremamente costosi, lasciando ai salari dei lavoratori una percentuale ridotta. Settori come la scuola e la sanità convertono invece i fondi direttamente in stipendi per il personale. Effetto moltiplicatore dei consumi: i moduli della peace economics dimostrano che gli stipendi pagati nei settori civili sono più uniformi e diffusi, traducendosi in un immediato potere d'acquisto sul territorio. I profitti del comparto militare si concentrano in poche aziende oligopolistiche e subappalti protetti. Isolamento della catena di fornitura ("Effetto Enclave"): i severi requisiti di segretezza e la specificità dei materiali impediscono al settore bellico di integrarsi con il mercato industriale civile. Mentre un investimento nelle rinnovabili attiva fornitori nell'edilizia, nella siderurgia e nella logistica di piccole e medie imprese, la filiera militare rimane rigida, ristretta e blindata.

L'evidenza empirica dimostra che il disarmo bilanciato e la riconversione economica non sono minacce per i lavoratori, bensì opportunità per ricollocare la forza lavoro in settori a maggiore rendimento sociale e occupazionale.

Bibliografia e fonti di approfondimento

Testi e Saggi Accademici

Ball, N. (2015). Converting Defense Spending to Civilian Use: Methods, Models, and Historical Lessons. New York: Palgrave Macmillan.

Brauer, J., & Dunne, J. P. (2012). Peace Economics: A Macroeconomic Primer for Violence‑Afflicted States. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.

Dumas, L. J. (2011). The Peace Economy: Unlocking the Economic Wealth of Nations. New York: Palgrave Macmillan.

Galtung, J. (2010). Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare. Pisa: Plus-Pisa University Press.

Poli, M. (2022). Economia del disarmo e occupazione: l'illusione keynesiana della spesa militare. Milano: FrancoAngeli.

Pontara, G. (2017). Etica e nonviolenza: saggi scelti. Edizioni Cultura della Pace.

Ricerche empiriche e report statistici