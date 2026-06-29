Come il protezionismo digitale Usa ha accelerato la crescita tecnologica cinese

Nella grande scacchiera della geopolitica contemporanea, la tecnologia non è più soltanto uno strumento di progresso o di profitto, ma la linea di faglia su cui si ridefiniscono i rapporti di forza globali. La recente evoluzione dello scontro tra Stati Uniti e Cina per il primato nell'Intelligenza Artificiale ci offre una straordinaria lezione di economia politica: la dimostrazione empirica di come le logiche del protezionismo e della sanzione unilaterale possano trasformarsi in un clamoroso autogol per chi le promuove.

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L'illusione del blocco Usa e il paradosso di Pechino

Tutto ha inizio con una strategia di contenimento. Per motivi legati alla "sicurezza nazionale" Washington ha imposto severi divieti all'esportazione di microchip avanzati verso la Cina. L'obiettivo dichiarato era colpire al cuore la capacità di calcolo di Pechino, privandola dei preziosi processori di Nvidia, leader mondiale assoluto del settore digitale.

Per mesi, questa mossa ha indubbiamente creato un problema per il dragone asiatico. Ma l'economia, a differenza della geopolitica di potenza, risponde a leggi dinamiche. Isolare un mercato immenso, ricco di capitali, materie prime e competenze ingegneristiche come quello cinese non ha prodotto il collasso tecnologico sperato, bensì l'effetto opposto: ha accelerato la nascita di un ecosistema autarchico.

La parabola di Jensen Huang, CEO di Nvidia, è emblematica. Di recente, durante il summit bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping, Huang è stato accolto a Pechino come una vera e propria celebrità. Eppure, proprio mentre il governo statunitense decideva di concedere una "deroga" diplomatica per consentire nuovamente a Nvidia di vendere i suoi chip H200 in Cina, il mercato cinese ha risposto con un clamoroso: "No, grazie".

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La risposta di Huawei in Cina

Nel periodo di vuoto forzato, Pechino non è rimasta a guardare. Sotto la spinta dei finanziamenti statali, colossi locali guidati da Huawei hanno fatto di necessità virtù. Impossibilitati a produrre un singolo chip potente quanto quelli americani a causa del blocco sui macchinari di ultima generazione (la Cina produce principalmente a 7 nanometri contro i 4 nanometri occidentali), gli ingegneri cinesi hanno cambiato paradigma.

Invece di inseguire la potenza del singolo componente, si sono concentrati sulla scalabilità del sistema.

Collegando vaste reti di chip e ottimizzando il software, la Cina ha dimostrato che si possono ottenere supercomputer capaci di competere con l'Occidente. Il recente exploit globale dei modelli di IA cinesi come DeepSeek, capaci di competere con l'Intelligenza Artificiale occidentale a una frazione del costo, ne è la prova scientifica. I capitali che prima finivano nelle casse della Silicon Valley oggi finanziano la ricerca e lo sviluppo di Huawei.

Una sicurezza a breve termine che distrugge il futuro

Se analizziamo la questione da un punto di vista dialettico, ci troviamo di fronte a una contraddizione insanabile tra la logica a breve termine degli apparati militari e quella a lungo termine dello sviluppo economico complessivo.

La tesi americana: le sanzioni hanno funzionato perché hanno costretto la Cina a perdere tempo, a spendere cifre iperboliche per riorganizzarsi e hanno protetto, per un certo periodo, il vantaggio strategico delle aziende USA (OpenAI, Google, Meta).

L'antitesi cinese : le sanzioni americane hanno eliminato ogni pigrizia commerciale, spingendo la Cina a creare a tempo di record un ecosistema tecnologico parallelo, autarchico e immune dai ricatti di Washington.

: le sanzioni americane hanno eliminato ogni pigrizia commerciale, spingendo la Cina a creare a tempo di record un ecosistema tecnologico parallelo, autarchico e immune dai ricatti di Washington. La sintesi economica reale: bloccando le esportazioni, gli Stati Uniti hanno rinunciato all'unica vera arma di controllo che possedevano, ossia la dipendenza economica della Cina. Fino a tre anni fa, Pechino era legata a filo doppio alle decisioni di Washington. Oggi, le aziende cinesi sanno che la tecnologia americana è un fattore di rischio instabile. E così l'indipendenza tecnologica cinese è diventata ormai irreversibile proprio nel campo delle tecnologie digitali connesse all'Intelligenza Artificiale.

Come darsi la zappa sui piedi

La vicenda della "guerra dei chip" dimostra il fallimento del neoliberismo militarizzato.

Tornando indietro, sarebbe saggio rifare la stessa scelta? Gli economisti più lucidi dicono di no. Una strategia lungimirante avrebbe mantenuto canali di interdipendenza. La scelta del muro, invece, ha partorito un universo tecnologico parallelo e fuori controllo. Invece di frenare la Cina, l'Occidente l'ha costretta a camminare con le proprie gambe. Gli Stati Uniti stanno così perdendo la leadership di un mercato fondamentale e stanno accelerando, paradossalmente, quella crescita digitale cinese che volevano ostacolare.

(Sintesi divulgativa cura della redazione di PeaceLink; qui di seguito l'articolo odierno articolo dell'Associated Press)

Le vendite di chip IA di Nvidia in Cina si bloccano, mentre i produttori locali come Huawei si portano in testa

HONG KONG (AP) 29.6.2026 — Nella corsa tra Stati Uniti e Cina per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la battaglia sull'hardware e sulla potenza di calcolo si sta surriscaldando, con aziende cinesi come Huawei che sorpassano i leader globali del settore come Nvidia nel proprio mercato interno.

Jensen Huang, amministratore delegato del colosso dei chip Nvidia, è stato assalito dai curiosi mentre si aggirava per le strade di Pechino alla ricerca dei tipici noodles "zhajiangmian", durante il vertice di maggio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Tuttavia, il suo status di celebrità non si è tradotto in un successo di vendite dei chip avanzati di Nvidia in Cina.

I controlli imposti da Washington sulle esportazioni di tecnologia avanzata per motivi di sicurezza nazionale avevano inizialmente bloccato le vendite dei chip AI avanzati H200 di Nvidia nel Paese. Quando Huang ha ottenuto una deroga, con il via libera alla vendita concesso da Trump, Pechino era ormai passata a incoraggiare l'uso di chip progettati internamente e prodotti da rivali locali guidati da Huawei.

Huang ha ammesso che gli Stati Uniti hanno perso il loro vantaggio competitivo nel mercato cinese dei chip avanzati per l'IA, poiché i concorrenti cinesi sono ormai diventati dei "giganti". "Beh, siamo rimasti in Cina per trent'anni e, prima che i controlli sulle esportazioni escludessero Nvidia dal Paese, avevamo circa il 95% della quota di mercato, quindi stavamo competendo benissimo", ha dichiarato in una recente intervista con la Associated Press. "Dobbiamo, prima di tutto, garantire la sicurezza nazionale e proteggere il nostro Paese, ma al tempo stesso dovremmo andare a competere, far crescere la nostra industria tecnologica e massimizzare le nostre esportazioni", ha aggiunto.





Tra i produttori di chip cinesi, Huawei è in testa

Da quando gli Stati Uniti, nel 2019, hanno escluso Huawei – e successivamente la Cina in generale – dall'acquisto di alcuni dei chip per computer e dei macchinari per la produzione di chip più potenti al mondo, i produttori cinesi di semiconduttori si sono affrettati a diventare autosufficienti, sviluppando i propri chip e le proprie competenze.

Nvidia, con sede a Santa Clara in California, e la sua principale rivale AMD (Advanced Micro Devices), dominano il settore dei chip per l'IA negli Stati Uniti e in gran parte del mercato globale; tuttavia, Huawei ha compiuto grandi passi in avanti in Cina, spinta anche da aziende cinesi di IA come DeepSeek, che guidano la richiesta di migliori prestazioni dei chip e di una maggiore convenienza economica.

Un rapporto di Bernstein, una società globale di ricerca azionaria e intermediazione finanziaria, ha stimato che nel 2025 Nvidia detenesse circa il 40% delle quote nel mercato cinese dei chip per l'IA, una percentuale quasi eguagliata da Huawei. Bernstein ha previsto che la quota di mercato di Nvidia scenderà a circa l'8% quest'anno, mentre quella di Huawei crescerà probabilmente fino a circa il 50%.

Nvidia "ha decisamente perso molto terreno a favore di Huawei, che (ora) è leader a livello nazionale", ha affermato Antonia Hmaidi, esperta di semiconduttori presso il Mercator Institute for China Studies.

Secondo gli analisti del settore, sotto certi aspetti i chip commerciali per l'IA più avanzati di Huawei, la serie Ascend 950, possono essere considerati all'incirca paragonabili all'H200 di Nvidia, ritenuto dagli esperti uno dei prodotti più potenti dell'azienda americana.

"La Cina ora crede nella propria autosufficienza e nelle proprie capacità di fornitura", ha affermato He Hui, direttore della ricerca sui semiconduttori presso la società di ricerca e consulenza Omdia.

Lo scorso settembre, Huawei ha inoltre dichiarato che stava introducendo alcuni dei cluster di calcolo per l'IA più potenti al mondo, combinando la potenza di migliaia di chip proprio come fanno i suoi rivali globali, nonostante debba affidarsi a semiconduttori di produzione cinese a causa dei controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti.

Quando in un recente evento le è stato chiesto come la tecnologia dei chip di Huawei si collochi rispetto a quella dei rivali, inclusi quelli degli Stati Uniti, He Tingbo, a capo della divisione semiconduttori di Huawei, ha dichiarato: "Abbiamo trovato ottime soluzioni". "Chi riuscirà a correre più velocemente? Huawei o le altre aziende? Non conosco la risposta", ha aggiunto. "Penso che solo il tempo potrà dirlo".

Nvidia resta fondamentale per l'IA cinese

La catena di fornitura dei semiconduttori è globale e nessun singolo Paese è in grado di costruire un chip IA avanzato da solo.

Quando si parla di chip per l'IA, in Cina la domanda supera ancora l'offerta disponibile, ha affermato Rui Ma, fondatrice di Tech Buzz China. Diversi casi recenti legati al contrabbando di chip IA di Nvidia in Cina per aggirare i controlli sulle esportazioni dimostrano quanto sia forte l'interesse per la sua tecnologia.

Nvidia progetta i chip per l'IA più potenti al mondo. Per produrli, si affida ai macchinari per la litografia ultravioletta estrema (EUV) dell'azienda olandese ASML, i quali dipendono a loro volta da componenti e tecnologie statunitensi. Il colosso taiwanese della produzione di chip TSMC utilizza questi macchinari nei suoi stabilimenti per fabbricare gran parte dei chip IA di punta di Nvidia.

Alla Cina è vietato acquistare i chip IA più potenti di Nvidia o i macchinari per la produzione di chip EUV di ASML.

I chip ad alte prestazioni di Huawei sono indietro rispetto alle tecnologie più avanzate di Nvidia in molti settori. Le tecnologie all'avanguardia in Cina, come l'addestramento di modelli IA del calibro di DeepSeek, dipendono ancora dai chip IA di Nvidia, affermano gli analisti.

Anche le università cinesi e altre grandi aziende tecnologiche vogliono chip come l'H200, in parte per attività di ricerca e sviluppo.

Le vendite globali di Nvidia continuano a espandersi grazie all'impennata della domanda di IA. L'azienda prevede ricavi per circa 91 miliardi di dollari nel periodo maggio-luglio, in aumento rispetto ai quasi 82 miliardi del trimestre precedente, escludendo qualsiasi ricavo derivante dal calcolo per i data center in Cina.

L'ultimo fatturato annuo di Nvidia è stato di quasi 216 miliardi di dollari, mentre quello di Huawei è stato di 126 miliardi di dollari nello stesso periodo di riferimento.

Huawei sta recuperando terreno

DeepSeek, il rivale cinese in rapida crescita rispetto a ChatGPT di OpenAI o a Claude di Anthropic, ha dichiarato che il suo ultimo modello di IA, il V4 lanciato ad aprile, è stato adattato per i chip avanzati Ascend di Huawei.

Paul Triolo, partner di DGA-Albright Stonebridge Group, ha affermato che è probabile che ci sia "un notevole sforzo in corso nella collaborazione tra DeepSeek e Huawei" per addestrare i futuri modelli di DeepSeek su hardware nazionale.

Ciò dimostra come i chip di produzione cinese possano potenzialmente sostituire quelli di Nvidia, ha spiegato Phelix Lee, analista di Morningstar. Ha tuttavia aggiunto: "Non ci aspettiamo un passaggio improvviso verso gli Ascend (di Huawei)".

Nvidia ha progettato i suoi chip H20 depotenziandone la potenza di calcolo, in modo da poterli vendere in Cina senza violare le restrizioni statunitensi. Fino allo scorso anno l'azienda vendeva ancora i chip H20 in Cina, sebbene le spedizioni fossero in graduale calo, ha riferito Brady Wang, analista di semiconduttori presso Counterpoint Research con sede a Taipei.

La posizione ufficiale di Pechino sulle importazioni dei chip H200 è rimasta poco chiara e Nvidia ha dichiarato di non aver venduto chip H200 in Cina. Durante la recente assemblea degli azionisti di Nvidia, Huang ha affermato che tali chip devono "ancora generare ricavi, e non siamo certi che ne sarà consentita l'importazione nel Paese".

Anche Huawei ha aspirazioni globali per i suoi chip

Già principale fornitore al mondo di apparecchiature per reti di telecomunicazione, Huawei si sta espandendo sui mercati globali e i suoi chip non fanno eccezione.

L'azienda dichiara di operare in 170 Paesi e regioni con la missione di "portare il digitale a ogni persona, casa e organizzazione per un mondo completamente connesso e intelligente".

Sebbene possa esserci domanda per i suoi chip in altri Paesi, la capacità produttiva cinese di chip avanzati non è ancora sufficiente a soddisfare la domanda interna.

Tuttavia, man mano che la capacità di produzione di chip avanzati della Cina aumenterà e i prezzi diventeranno più competitivi, questi prodotti potrebbero guadagnare quote di mercato in regioni come il Sud-est asiatico, tra le altre, ha affermato Wang di Counterpoint.

"La strategia della Cina di perseguire l'autosufficienza tecnologica – e alla fine di esportare le proprie tecnologie – difficilmente cambierà, a prescindere dal fatto che Nvidia possa o meno vendere i suoi chip in Cina", ha concluso Wang.

Autori dell'articolo Nvidia’s AI chip sales in China stall, as local chipmakers like Huawei take the lead

29 giugno 2026

CHAN HO-HIM

Chan scrive di economia e finanza in Cina per l'Associated Press, occupandosi dei settori chiave della seconda economia mondiale, dal commercio e la tecnologia fino al settore automobilistico. Vive a Hong Kong.

I giornalisti dell'AP Josh Boak a Sherman, Texas, e Kelvin Chan a Londra hanno contribuito a questo articolo.

Traduzione supervisionata da PeaceLink