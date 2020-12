Regalati un Natale di speranza

Per partecipare a questo "album fotografico dell'Italia solidale" basta condividere su Sociale.network una foto che racconta un gesto umano di cambiamento sociale, una attività di volontariato, un pezzo di società che non si rassegna, un'azione a difesa dei più deboli.

Quest'anno c'è un importante novità.

Da qui vogliamo partire per farti i nostri auguri di Natale e il nostro regalo.



L'Associazione PeaceLink ti regala una nuova piattaforma di social network libera e gratuita, alternativa ai colossi dell'informatica: www.sociale. network



Nelle settimane di Natale su sociale.network renderemo visibili le iniziative dell'Italia migliore, raccogliendo immagini di impegno sociale, culturale, solidale o ambientale.



Per partecipare a questo "album fotografico dell'Italia solidale" basta condividere una foto che racconta un gesto umano di cambiamento sociale, una attività di volontariato, un pezzo di società che non si rassegna, un'azione a difesa dei più deboli, forme di resistenza individuale e buone pratiche collettive per rendere visibili e tangibili percorsi di cambiamento



COME PUBBLICARE LA TUA FOTO:



1) Fai un account su www.sociale. network (la registrazione è gratuita)

2) Pubblica un post con la foto che vuoi condividere e un testo di descrizione dell'immagine

3) Aggiungi al tuo testo l'hashtag (etichetta) #ungestoumano



Le foto inviate dovranno essere conformi alla policy di comunicazione nonviolenta della piattaforma, pubblicata su https://sociale.network/ terms

Tutte le foto saranno liberamente condivise in rete su

https://sociale.network/ tags/ungestoumano

e sul sito www.peacelink.it, con una licenza di libero utilizzo senza scopo di lucro.



Se vuoi sostenere questo progetto e le altre attività di PeaceLink clicca su www.peacelink.it/donazioni



L'ASSOCIAZIONE PEACELINK



PeaceLink (www.peacelink.it) è una rete ecopacifista attiva dal 1991 per la promozione della "telematica sociale" con tecnologie libere e sostenibili.

L'associazione PeaceLink è parte civile nel processo ILVA "AMBIENTE SVENDUTO" per disastro ambientale.



PER SOSTENERE PEACELINK



Per dare un contributo all'associazione PeaceLink basta andare all'indirizzo

www.peacelink. it/donazioni

I contributi possono essere inviati con bonifico bancario, carta di credito, bollettino di c/c postale e modalità di versamento elettronico.



LA PIATTAFORMA SOCIALE.NETWORK



La piattaforma sociale.network è gratuita, senza pubblicità, schedature degli utenti o algoritmi di filtraggio. Condivide le informazioni in m! odo semplice e immediato. E' basata su principi di comunicazione nonviolenta e sul software libero e gratuito Mastodon, che collega sociale.network ad altri 5000 nodi federati tra loro in un "fediverso" dove si incontrano 2 milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Sociale.network è una alternativa etica e solidale al potere simbolico, mediatico, economico e politico dei colossi informatici. E' raggiungibile dal web e attraverso app gratuite per tablet e smartphone. Per maggiori informazioni: staff@sociale. network



CONTATTI:



Associazione PeaceLink

+393471463719 (Telegram/Whatsapp)

www.peacelink.it

volontari@peacelink.it



Sociale.network

+390510827854

www.sociale.network

staff@sociale.network