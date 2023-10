Una temporanea vittoria nella lotta per i diritti umani in Ucraina

In un recente sviluppo legale che ha destato l'attenzione della comunità internazionale, un tribunale ucraino ha respinto la richiesta del detective del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, Novak, di prolungare la persecuzione politica di Yurii Shelyazhenko, un noto attivista con opinioni pacifiste. Questo caso solleva importanti questioni relative ai diritti umani, all'uso improprio del sistema giudiziario e alle difficoltà che affrontano i difensori dei diritti civili in Ucraina.

Il detective Novak aveva avviato un procedimento penale contro Shelyazhenko, accusandolo di reati legati alle sue posizioni pacifiste. Tuttavia, il tribunale ha adesso respinto questa richiesta, sostenendo che non esistevano prove concrete a sostegno delle accuse mosse contro l'attivista pacifista. Questo caso ha sollevato la questione della corretta applicazione del Codice di Procedura Penale ucraino, poiché il detective sembrava basare gran parte delle sue argomentazioni su una copia della dichiarazione dei pacifisti. Curiosamente, secondo la sua interpretazione, questa dichiarazione sembrava giustificare l'invasione di Putin, ma in realtà condannava l'aggressione russa. Questa distorta interpretazione delle prove rappresenta una chiara violazione delle norme penali.

Yurii Sheliazhenko, segretario del Movimento Pacifista Ucraino, non è più agli arresti domiciliari.

La decisione del tribunale di respingere la richiesta della pubblica accusa è un passo importante nella giusta direzione per la protezione dei diritti umani e delle opinioni politiche pacifiche in Ucraina. Essa dimostra che - almeno in questa circostanza - il sistema giudiziario ucraino è stato in grado di resistere alle pressioni politiche e di esigere che le accuse siano supportate da prove solide, evitando così persecuzioni politiche ingiustificate.

Sul pacifista Yurii Sheliazhenko pendeva l'assurda accusa di essere "filorusso".

Tale accusa per ora decade.

Yurii Sheliazhenko Fonte: Il Manifesto

Tuttavia, il caso di Yurii Shelyazhenko non sembra essere ancora chiuso. Il detective Novak sembra essere determinato a non accettare la decisione del tribunale e ha espresso l'intenzione di presentare una nuova richiesta per mettere Shelyazhenko agli arresti domiciliari dopo il Capodanno. Questo dimostra la persistente pressione politica che molti difensori dei diritti umani affrontano in Ucraina, nonostante le leggi che dovrebbero proteggere la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni pacifiche.

In conclusione, il caso di Yurii Shelyazhenko è giunto oggi a una vittoria importante per i diritti umani in Ucraina. E' una vittoria temporanea ma significativa, che va anche contestualizzata anche perché quello di cui parliamo era diventato un caso internazionale che rischiava di proiettare una luce fosca sull'Ucraina e sul suo stato di diritto.

Da tempo in Ucraina infatti le voci fuori dal coro erano catalogate come "filorusse", persino quella di Papa Francesco.

La decisione del tribunale di respingere la richiesta del detective Novak invia pertanto un chiaro messaggio sulla necessità di rispettare i principi fondamentali della giustizia e dei diritti umani. Tuttavia, il fatto che il detective stia cercando di continuare a perseguire Shelyazhenko sottolinea l'importanza di rimanere vigili nella difesa dei diritti civili e della libertà di espressione in Ucraina e, non ci stancheremo di ripeterlo, anche in Russia.

Questa lotta di sostegno al pacifista e ricercatore Yurii Sheliazhenko è stata sostenuta in tutto il mondo da personalità del mondo della cultura, da attivisti e da associazioni. PeaceLink è stata fra queste e ci conforta sapere che la solidalietà globale e la strategia nonviolenta di sensibilizzaione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale alla fine dà comunque i suoi frutti.

Forza Yurii!

Bandiera della pace al balcone

Siamo con te nella lotta per la pace e il diritto alla libera espressione delle idee!