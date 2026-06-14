Miles en Bruselas contra el rearme europeo: “Bienestar, no guerra”

La manifestación – que culminó en el área de las instituciones de la UE – pidió destinar a lo social los 800 mil millones de euros previstos en el plan de rearme. Más de ochocientas organizaciones movilizadas. Por la noche, asamblea en la Biblioteca Real para definir las próximas iniciativas.

Manifestación europea contra el rearme, Bruselas 16 de junio de 2026 Autor: Carlo Gubitosa Fuente: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Cerrar domingo 14 de junio de 2026, en Bruselas bajo el lema "Bienestar, no guerra" (Welfare, non Guerra). Aquí están los detalles principales.

Asistencia y participación : diversas fuentes informan de una participación de miles de personas , con estimaciones que varían de 3.000 a más de 10.000 personas. Manifestación del 14 de junio de 2026 en Bruselas contra el plan de rearme europeo Autor: Carlo Gubitosa Fuente: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Cerrar

Esloganes y objetivos : el mensaje principal fue un claro rechazo al plan de rearme europeo, que prevé la movilización de 800 mil millones de euros para gastos militares. Los manifestantes pidieron destinar estos recursos al bienestar, a la salud, a la educación, al trabajo y a la transición ecológica (el llamado " nuevo acuerdo verde ").

Recorrido : la movilización comenzó a las 15:00 frente a la estación de Bruselas-Norte (Brussels-North station) . Manifestación pacifista en Bruselas 14.6.2026 Autor: Carlo Gubitosa Fuente: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Cerrar 17:00 en el área de Schuman , sede de las principales instituciones europeas.

Organizadores: la iniciativa fue promovida por la coalición europea Stop ReArm Europe (que involucra a más de 800 organizaciones de la sociedad civil) y por la plataforma belga Stop Militarisation. También se unieron los principales sindicatos belgas (CSC y FGTB) y el Partido de la Izquierda Europea (PSE) con su propia delegación internacional. Manifestación pacifista en Bruselas 14.6.2026 Autor: Carlo Gubitosa Fuente: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Cerrar

Asamblea final y próximos pasos

Después de la conclusión de la marcha, se organizó una asamblea para dar continuidad a la movilización.