Miles en Bruselas contra el rearme europeo: “Bienestar, no guerra”
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Asistencia y participación: diversas fuentes informan de una participación de miles de personas, con estimaciones que varían de 3.000 a más de 10.000 personas.
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Esloganes y objetivos: el mensaje principal fue un claro rechazo al plan de rearme europeo, que prevé la movilización de 800 mil millones de euros para gastos militares. Los manifestantes pidieron destinar estos recursos al bienestar, a la salud, a la educación, al trabajo y a la transición ecológica (el llamado "nuevo acuerdo verde").
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Recorrido: la movilización comenzó a las 15:00 frente a la estación de Bruselas-Norte (Brussels-North station).La marcha se movió luego hacia el corazón del barrio europeo, concluyendo alrededor de las 17:00 en el área de Schuman, sede de las principales instituciones europeas.
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Organizadores: la iniciativa fue promovida por la coalición europea Stop ReArm Europe (que involucra a más de 800 organizaciones de la sociedad civil) y por la plataforma belga Stop Militarisation. También se unieron los principales sindicatos belgas (CSC y FGTB) y el Partido de la Izquierda Europea (PSE) con su propia delegación internacional.
Asamblea final y próximos pasos
Después de la conclusión de la marcha, se organizó una asamblea para dar continuidad a la movilización.
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Horario y lugar: el encuentro se llevó a cabo a partir de las 18:00 en la Biblioteca Real de Bélgica (KBR, Keizerslaan 4), cerca de la estación central, con una duración prevista hasta las 21:00.
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Objetivos de la asamblea: la asamblea tenía como objetivo hacer un balance de la jornada y, sobre todo, discutir y planificar los próximos pasos de la campaña europea. El objetivo es transformar la protesta de hoy en un movimiento continuo de movilización continental contra la agenda del rearme.
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Contexto más amplio: la manifestación de Bruselas fue el momento central de una semana de acciones en toda Europa (del 14 al 21 de junio) y se llevó a cabo a pocos días del Consejo Europeo del 18-19 de junio, durante el cual los líderes de la UE negociarán el próximo presupuesto plurianual.
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00000.html
Marcha en Finlandia contra el rearme europeo - 14 de junio de 2026
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00001.html
Iniciativa en Grecia - 14 de junio de 2026
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46
Calendario europeo de los próximos eventos pacifistas
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46
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