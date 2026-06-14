Albert
Le immagini della manifestazione

Migliaia a Bruxelles contro il riarmo europeo: “Welfare, non guerra”

La manifestazione – culminata nell’area delle istituzioni Ue – ha chiesto di destinare al sociale gli 800 miliardi di euro previsti dal piano di riarmo. Oltre ottocento organizzazioni mobilitate. In serata assemblea alla Biblioteca Reale per definire le prossime iniziative.
14 giugno 2026
Redazione PeaceLink

Manifestazione europea contro il riarmo, Bruxelles 16 giugno 2026

Il corteo si è svolto nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno 2026, a Bruxelles sotto il motto "Welfare, not Warfare" (Welfare, non Guerra). Ecco i dettagli principali.

  • Affluenza e partecipazione: diverse fonti riportano una partecipazione di migliaia di persone, con stime che variano dalle 3.000 alle oltre 10.000 persone. Manifestazione del 14 giugno 2026 a Bruxelles contro il piano di riarmo europeo

  • Slogan e obiettivi: il messaggio principale è stato un netto rifiuto del piano di riarmo europeo, che prevede la mobilitazione di 800 miliardi di euro per le spese militari. I manifestanti hanno chiesto di destinare queste risorse al welfare, alla sanità, all'istruzione, al lavoro e alla transizione ecologica (il cosiddetto "green new deal").

  • Percorso: la mobilitazione è partita alle 15:00 da davanti alla stazione di Bruxelles-Nord (Brussels-North station). Manifestazione pacifista a Bruxelles 14.6.2026

    Il corteo si è poi mosso verso il cuore del quartiere europeo, concludendosi intorno alle 17:00 nell'area di Schuman, sede delle principali istituzioni europee.

  • Organizzatori: l'iniziativa è stata promossa dalla coalizione europea Stop ReArm Europe (che coinvolge oltre 800 organizzazioni della società civile) e dalla piattaforma belga Stop Militarisation. Hanno aderito anche i principali sindacati belgi (CSC e FGTB) e il Partito della Sinistra Europea (PSE) con la propria delegazione internazionale. Manifestazione pacifista a Bruxelles 14.6.2026

Assemblea finale e prossimi passi

Dopo la conclusione del corteo, è stata organizzata un'assemblea per dare continuità alla mobilitazione.

  • Orario e luogo: l'incontro si è tenuto a partire dalle 18:00 presso la Biblioteca Reale del Belgio (KBR, Keizerslaan 4), vicino alla stazione centrale, con una durata prevista fino alle 21:00. Manifestazione a Bruxelles contro il riarmo europeo, 14 giugno 2026

  • Obiettivi dell'assemblea: l'assemblea aveva lo scopo di fare il punto sulla giornata e, soprattutto, di discutere e pianificare i prossimi passi della campagna europea. L'obiettivo è trasformare la protesta di oggi in un movimento continuativo di mobilitazione continentale contro l'agenda del riarmo.

  • Contesto più ampio: la manifestazione di Bruxelles è stata il momento centrale di una settimana di azioni in tutta Europa (dal 14 al 21 giugno) e si è svolta a pochi giorni dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, durante il quale i leader UE negozieranno il prossimo bilancio settennale. Manifestazione contro il riarmo, Bruxelles 14 giugno 2026

Note: Corteo in Spagna contro il riarmo europeo - 14 giugno 2026
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00000.html

Corteo in Finlandia contro il riarmo europeo - 14 giugno 2026
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00001.html

Iniziativa in Grecia - 14 giugno 2026
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46

Calendario europeo dei prossimi eventi pacifisti
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46

Puoi segnalare un'iniziativa pacifista cliccando qui
https://calendar.stoprearm.org/events/insert.php?subtype=insert

Parole chiave: noriarmo, riarmo, disarmo, armamenti, albert, bruxelles

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