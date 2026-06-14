Migliaia a Bruxelles contro il riarmo europeo: “Welfare, non guerra”

Slogan e obiettivi : il messaggio principale è stato un netto rifiuto del piano di riarmo europeo, che prevede la mobilitazione di 800 miliardi di euro per le spese militari. I manifestanti hanno chiesto di destinare queste risorse al welfare, alla sanità, all'istruzione, al lavoro e alla transizione ecologica (il cosiddetto " green new deal ").

Organizzatori: l'iniziativa è stata promossa dalla coalizione europea Stop ReArm Europe (che coinvolge oltre 800 organizzazioni della società civile) e dalla piattaforma belga Stop Militarisation. Hanno aderito anche i principali sindacati belgi (CSC e FGTB) e il Partito della Sinistra Europea (PSE) con la propria delegazione internazionale. Manifestazione pacifista a Bruxelles 14.6.2026 Autore: Carlo Gubitosa Fonte: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Chiudi