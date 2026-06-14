Migliaia a Bruxelles contro il riarmo europeo: “Welfare, non guerra”
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Affluenza e partecipazione: diverse fonti riportano una partecipazione di migliaia di persone, con stime che variano dalle 3.000 alle oltre 10.000 persone.
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Slogan e obiettivi: il messaggio principale è stato un netto rifiuto del piano di riarmo europeo, che prevede la mobilitazione di 800 miliardi di euro per le spese militari. I manifestanti hanno chiesto di destinare queste risorse al welfare, alla sanità, all'istruzione, al lavoro e alla transizione ecologica (il cosiddetto "green new deal").
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Percorso: la mobilitazione è partita alle 15:00 da davanti alla stazione di Bruxelles-Nord (Brussels-North station).Il corteo si è poi mosso verso il cuore del quartiere europeo, concludendosi intorno alle 17:00 nell'area di Schuman, sede delle principali istituzioni europee.
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Organizzatori: l'iniziativa è stata promossa dalla coalizione europea Stop ReArm Europe (che coinvolge oltre 800 organizzazioni della società civile) e dalla piattaforma belga Stop Militarisation. Hanno aderito anche i principali sindacati belgi (CSC e FGTB) e il Partito della Sinistra Europea (PSE) con la propria delegazione internazionale.
Assemblea finale e prossimi passi
Dopo la conclusione del corteo, è stata organizzata un'assemblea per dare continuità alla mobilitazione.
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Orario e luogo: l'incontro si è tenuto a partire dalle 18:00 presso la Biblioteca Reale del Belgio (KBR, Keizerslaan 4), vicino alla stazione centrale, con una durata prevista fino alle 21:00.
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Obiettivi dell'assemblea: l'assemblea aveva lo scopo di fare il punto sulla giornata e, soprattutto, di discutere e pianificare i prossimi passi della campagna europea. L'obiettivo è trasformare la protesta di oggi in un movimento continuativo di mobilitazione continentale contro l'agenda del riarmo.
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Contesto più ampio: la manifestazione di Bruxelles è stata il momento centrale di una settimana di azioni in tutta Europa (dal 14 al 21 giugno) e si è svolta a pochi giorni dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, durante il quale i leader UE negozieranno il prossimo bilancio settennale.
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00000.html
Corteo in Finlandia contro il riarmo europeo - 14 giugno 2026
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00001.html
Iniziativa in Grecia - 14 giugno 2026
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46
Calendario europeo dei prossimi eventi pacifisti
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